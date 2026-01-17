Numărul morților în protestele din Iran a depășit 3.000, susține o organizație pentru drepturile omului

Reprimarea amplului val de proteste din Iran a făcut 3.090 de morţi, dintre care 2.885 manifestanţi, a raportat, sâmbătă, organizaţia pentru apărarea drepturilor omului HRANA, cu sediul în Statele Unite, transmite Reuters.

Locuitorii au indicat că represiunea pare să fi înăbuşit în mare măsură protestele pentru moment, iar mass-media oficială iraniană a raportat noi arestări, scrie News.ro.

Citește și: Fiul ultimului șah al Iranului: „Cu sau fără ajutorul lumii, regimul va cădea”

La Teheran, locuitorii au declarat că oraşul era calm de patru zile şi au raportat prezenţa unor drone care survolau oraşul, fără semne de proteste joi sau vineri.

Persoanele intervievate au refuzat să fie identificaţi, din motive de securitate.

Protestele au izbucnit pe 28 decembrie din cauza inflaţiei galopante din Iran, a cărui economie este paralizată de sancţiuni, devenind ulterior una dintre cele mai importante mişcări de contestare pe care regimul islamic le-a cunoscut de la revoluţia din 1979 care l-a adus la putere.

Citește și: Iranul va suferi „consecințe grave” dacă va continua să ucidă protestatari, avertizează Casa Albă

Editor : Ana Petrescu