Președintele american Donald Trump a informat Iranul că nu intenționează să mai atace țara și a cerut regimului de la Teheran să dea dovadă de reținere, a declarat ambasadorul Iranului în Pakistan, Reza Amiri Moghadam, potrivit mass-media pakistaneză Dawn, citată de Al Jazeera.

Trimisul iranian a dezvăluit că a primit această informație miercuri, în jurul orei 22:00 - ora României, indicând faptul că Trump nu dorea război și ceruse Iranului să nu atace interesele SUA în regiune.

Președintele Iranului promite reforme economice

ACTUALIZARE 17:34 Președintele iranian Masoud Pezeshkian a declarat că guvernul său intenționează să ia măsuri severe împotriva corupției și abuzului de acces privilegiat la valută străină, în încercarea de a stabiliza piețele și de a îmbunătăți nivelul de trai, scrie presa locală.

Declarațiile sale vin pe fondul protestelor generalizate din Iran, care au fost inițial determinate de nemulțumiri economice, inclusiv creșterea prețurilor, instabilitatea monedei și scăderea puterii de cumpărare.

Potrivit agenției de știri iraniene Tasnim, Pezeshkian a afirmat că reformele planificate au ca scop calmarea piețelor valutare și reducerea presiunii asupra gospodăriilor, în special a celor cu venituri mai mici, în contextul în care guvernul încearcă să răspundă nemulțumirilor publice legate de costul vieții.

Pezeshkian a adăugat că extinderea producției interne ar contribui la conservarea rezervelor valutare și la susținerea economiei, în contextul în care Iranul continuă să fie afectat de sancțiuni.

SUA anunță noi sancțiuni împotriva Iranului

ACTUALIZARE 17:27 Administrația Trump a emis noi sancțiuni împotriva Iranului, potrivit unui comunicat publicat pe site-ul Departamentului Trezoreriei SUA.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Situația rămâne însă critică în Iran, chiar dacă, la nivel declarativ, autoritățile de la Teheran susțin că lucrurile încep să se calmeze. Regimul promite că nu vor exista execuții ale protestatarilor și că deține controlul asupra situației din țară.

Iranienii îi cer lui Donald Trump să rămână în alertă și avertizează că ar putea reacționa dur dacă represiunea împotriva protestelor va continua în mod violent.

Președintele american declara ieri că va urmări situația în Iran, după ce a fost informat din surse sigure că execuțiile au fost oprite în țară.

„Vom urmări situația și vom vedea cum evoluează lucrurile, dar am primit o declarație foarte bună din partea unor persoane care sunt la curent cu ceea ce se întâmplă”, a spus el.

Chiar în timp ce Trump dădea aceste declarații, în Orientul Mijlociu tensiunile creșteau de la o oră la alta. Statele Unite au evacuat trupe și tehnică militară, după ce Iranul a amenințat că va lovi în țările vecine care găzduiesc baze americane.

Șase avioane cisternă au plecat în același timp din baza Al Udeid, din Qatar. De asemenea, spațiul aerian al Iranului a fost închis patru ore de teama unui atac din partea Statelor Unite. Unele surse spun că Trump l-a oprit cu câteva minute înainte de lansare.

Imediat după declarațiile liderului de la Casa Albă, Ministrul de Externe iranian a spus că spiritele s-au calmat în interiorul țării și a încercat să dea vina pe Israel pentru violențele de la proteste.

„Dacă face ceva, vrea să fie ceva decisiv”

Anterior, surse familiarizate cu discuțiile de la Casa Albă au declarat pentru NBC News că Trump a spus echipei sale de securitate naţională că ar dori ca orice acţiune militară a SUA în Iran să dea o lovitură rapidă şi decisivă regimului şi să nu declanşeze un război prelungit, care să dureze săptămâni sau luni.

„Dacă face ceva, vrea să fie ceva decisiv”, a spus una dintre persoanele familiarizate cu discuţiile.

Însă consilierii lui Trump nu au putut să-i garanteze până acum că regimul se va prăbuşi rapid după un atac militar american, au declarat oficialul american şi două persoane familiarizate cu discuţiile. În plus, există îngrijorarea că SUA s-ar putea să nu dispună de toate resursele necesare în regiune pentru a se proteja împotriva ceea ce oficialii administraţiei se aşteaptă să fie o reacţie agresivă din partea Iranului.

NBS News mai relata că pregătirile pentru o potențială intervenție a SUA în Iran au fost în curs de desfășurare în această săptămână și că decizia urma să fie luată de Trump.

Miercuri, sute de soldaţi americani au părăsit baza aeriană Al-Udeid din Qatar, îndreptându-se către o locaţie mai sigură, în cazul în care acţiunea SUA ar duce la o reacţie din partea Iranului.

Armata americană nu a trimis trupe şi echipamente în regiune pentru a sprijini o acţiune la scară largă în Iran, aşa cum a făcut înainte de operaţiunea din iunie. Dar SUA au avioane, nave şi personal în regiune pentru a efectua lovituri ţintite sau limitate în Iran.

În timpul protestelor din Iran au murit 3.500 de protestatari, spune un ONG pentru drepturile omului. ONU a programat o ședință urgentă legată de represiunea violentă a protestelor și temerile de escaladare regională.

