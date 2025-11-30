Live TV

Numărul persoanelor ucise de Israel în Fâșia Gaza a depăşit pragul de 70.000, anunță autoritățile palestiniene

Aid trucks continue to enter Gaza following the ceasefire agreement
Fâșia Gaza, după războiul dintre Israel și Hamas. Foto: Profimedia
Familii întregi, distruse în ofensiva Israelului

Numărul persoanelor ucise în ofensiva Israelului în Fâşia Gaza a depăşit pragul de 70.000, a anunţat sâmbătă ministerul sănătăţii din enclavă, potrivit Reuters.

Un total de 301 persoane au fost adăugate la bilanţ de joi, ajungându-se la 70.100, a adăugat ministerul. Două persoane au murit în recentele atacuri israeliene, restul au fost identificate din rămăşiţele îngropate de ceva timp în dărâmături.

Bombardamentul Israelului asupra Gazei - declanşat de atacul sângeros al Hamas asupra Israelului din 7 octombrie 2023 - a lăsat o mare parte din fâşie în ruine, făcând dificilă colectarea de informaţii precise despre victime.

În primele luni ale războiului, oficialii au numărat cadavrele care au ajuns la spitale şi au înregistrat numele şi numerele de identitate.

În etapele ulterioare, autorităţile sanitare din Gaza au declarat că au amânat includerea a mii de decese raportate în bilanţul oficial până când au putut fi efectuate verificări medico-legale, medicale şi juridice.

De când a fost încheiat un armistiţiu fragil la 10 octombrie, numărul victimelor raportate a continuat să crească constant, autorităţile locale profitând de calmul relativ pentru a căuta cadavre în ruinele clădirilor.

Războiul din Gaza a început după ce militanţii conduşi de Hamas au ucis 1.200 de persoane, majoritatea civili, şi au luat 251 de ostatici în atacul lor asupra sudului Israelului.

Familii întregi, distruse în ofensiva Israelului

Moaz Mghari a declarat că a pierdut 62 de rude, inclusiv părinţii şi patru fraţi, într-o serie de atacuri aeriene israeliene care au distrus două clădiri rezidenţiale lângă intrarea în tabăra Bureij din centrul Fâşiei Gaza.

El a declarat pentru Reuters că se afla într-un magazin de haine din apropiere când a auzit sunetul exploziilor şi cerul s-a întunecat de praf. S-a grăbit acasă şi a găsit clădirea familiei sale transformată în ruine.

„Atunci am început să realizez ce s-a întâmplat, am pierdut totul, am pierdut pe toată lumea”, a spus Mghari.

Armata israeliană a negat că ar fi vizat civilii de la începutul conflictului, acum mai bine de doi ani.

Înainte de război, Gaza avea statistici demografice solide şi sisteme de informare în domeniul sănătăţii mai bune decât în majoritatea ţărilor din Orientul Mijlociu, au declarat experţii în sănătate publică pentru Reuters.

ONU citează adesea cifrele privind decesele furnizate de Ministerul Sănătăţii şi afirmă că acestea sunt credibile.

 

