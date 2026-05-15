Israelul a încercat să îl elimine pe şeful militar al Hamas, creierul atacului de la 7 octombrie 2023

Izz al-Din al-Haddad Foto: captură video Hamas, via Times of Israel

Israelul a anunţat vineri că a lansat un atac aerian în Gaza pentru a-l elimina pe comandantul forţelor armate ale grupării palestiniene Hamas, Izz al-Din al-Haddad, succesorul lui Mohammad Sinwar, ucis în mai anul trecut, transmite Reuters.

Haddad este considerat creierul atacului din 7 octombrie 2023 al islamiştilor palestinieni împotriva Israelului, care a declanşat războiul din Fâşia Gaza.

Comandantul este cel mai înalt oficial din Hamas vizat de israelieni din octombrie anul trecut, când s-a ajuns la acordul susţinut de SUA pentru încetarea ostilităţilor din Gaza.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu şi ministrul apărării din guvernul pe care îl conduce, Israel Katz, au afirmat într-un comunicat comun că Haddad este vinovat de răul suferit de mii de civili şi militari israelieni, inclusiv de omoruri şi răpiri. Declaraţia lor nu precizează dacă liderul Hamas a fost ucis.

În prezent, conform Reuters, Hamas îşi întăreşte controlul asupra unei mici porţiuni din Fâşia Gaza, pe coasta Mării Mediterane. Netanyahu a declarat vineri că Israelul şi-a extins ocupaţia în Gaza la 60% din acest teritoriu palestinian, consemnează AFP.

Atacul de vineri a lovit, potrivit unor echipaje de salvare şi a unor martori, un apartament din zona Rimal a oraşului Gaza, unde a ucis cel puţin un om şi a rănit mai mulţi. Identitatea celui ucis nu a fost precizată imediat. La scurt timp, o a doua lovitură israeliană a vizat un vehicul de pe o stradă din apropiere, unde personalul medical şi martorii nu au semnalat victime.

