Israelul şi Libanul prelungesc armistiţiul cu 45 de zile, după negocierile de la Washington

Israelul şi Libanul au convenit să prelungească cu 45 de zile armistiţiul anunţat la 16 aprilie de preşedintele american Donald Trump, a transmis vineri Departamentul de Stat al SUA, potrivit Reuters.

„Încetarea ostilităţilor din 16 aprilie va fi prelungită cu 45 de zile pentru a permite progrese suplimentare”, a declarat purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Tommy Piggott.

Departamentul de Stat a descris negocierile dintre Israel şi Liban, desfăşurate joi şi vineri la Washington, drept „foarte productive” şi a anunţat că cele două ţări vor relua discuţiile pe 2 şi 3 iunie.

Discuţiile din această săptămână au reprezentat a treia rundă de negocieri dintre cele două părţi după ce Israelul şi-a intensificat atacurile aeriene asupra Libanului, în urma lansării de rachete de către Hezbollah către Israel, la 2 martie, la trei zile după începerea războiului dintre SUA, Israel şi Iran. Luna trecută, Israelul şi-a extins şi ofensiva terestră în sudul Libanului.

Desfăşurat în paralel cu conflictul dintre SUA şi Iran, războiul Israelului din Liban a continuat şi după armistiţiul anunţat de Donald Trump la 16 aprilie, deşi ostilităţile s-au concentrat în mare parte în sudul Libanului.

Editor : Ș.A.