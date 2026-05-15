Israelul şi Libanul prelungesc armistiţiul cu 45 de zile, după negocierile de la Washington

Data publicării:
Fum se ridică de la locul unui atac aerian israelian care a vizat o zonă din suburbiile sudice ale Beirutului, pe 5 aprilie 2026. Armata israeliană a declarat pe 5 aprilie că a început să lovească ținte ale Hezbollahului în capitala libaneză. Foto: ibrahim AMRO / AFP / Profimedia

Israelul şi Libanul au convenit să prelungească cu 45 de zile armistiţiul anunţat la 16 aprilie de preşedintele american Donald Trump, a transmis vineri Departamentul de Stat al SUA, potrivit Reuters.

„Încetarea ostilităţilor din 16 aprilie va fi prelungită cu 45 de zile pentru a permite progrese suplimentare”, a declarat purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Tommy Piggott.

Departamentul de Stat a descris negocierile dintre Israel şi Liban, desfăşurate joi şi vineri la Washington, drept „foarte productive” şi a anunţat că cele două ţări vor relua discuţiile pe 2 şi 3 iunie.

Discuţiile din această săptămână au reprezentat a treia rundă de negocieri dintre cele două părţi după ce Israelul şi-a intensificat atacurile aeriene asupra Libanului, în urma lansării de rachete de către Hezbollah către Israel, la 2 martie, la trei zile după începerea războiului dintre SUA, Israel şi Iran. Luna trecută, Israelul şi-a extins şi ofensiva terestră în sudul Libanului.

Desfăşurat în paralel cu conflictul dintre SUA şi Iran, războiul Israelului din Liban a continuat şi după armistiţiul anunţat de Donald Trump la 16 aprilie, deşi ostilităţile s-au concentrat în mare parte în sudul Libanului.

Editor : Ș.A.

