O dronă neidentificată s-a prăbuşit într-o unitate militară din Polonia

Data publicării:
camioane militare intr-o baza poloneza
Foto: Profimedia

O dronă de origine necunoscută a căzut într-o unitate militară din Przasnysz, în zona de centru-nord a Poloniei, pe 28 ianuarie, a informat luni Radio ZET, citând surse. Drona a căzut la câteva zeci de metri de un depozit de arme.

Poliţia militară a confirmat că investighează cazul.

Unitatea unde a căzut drona, Centrul Radioelectronic nr. 2 din Przasnysz, este specializată în recunoaştere şi război radioelectronic şi este responsabilă de colectarea de informaţii şi monitorizarea spectrului radio în nord-estul Poloniei, inclusiv în zona sensibilă Coridorul Suwałki. Aceasta este o zonă slab populată situată în jurul frontierei dintre Lituania şi Polonia, situată pe cea mai scurtă cale dintre Belarus şi enclava rusă Kaliningrad, pe partea poloneză a frontierei. Numit după oraşul polonez Suwałki, acest punct de trecere a căpătat o importanţă strategică şi militară deosebită de când Polonia şi statele baltice au aderat la NATO, relatează News.ro.

Potrivit surselor Radio ZET, pe 28 ianuarie, serviciul de gardă al unităţii a observat un vehicul aerian fără pilot care zbura deasupra sa. La un moment dat, drona a căzut în incinta bazei, la aproximativ 70 de metri de depozitul de arme. După o inspecţie iniţială, soldaţii de gardă au dus-o într-una dintre hale.

Există suspiciunea că este vorba de o dronă de recunoaştere care scana dispozitivele din câmpul de antene. Unitatea de serviciu nu a putut face nimic. Ulterior, după ce s-a prăbuşit, militarii au comis o greşeală aducând-o în clădire, potrivit Radio ZET, pentru că drona ar fi putut continua să funcţioneze şi să colecteze date. Conform procedurii, ar fi trebuit să fie acoperită cu o plasă sau o prelată şi lăsată neatinsă, a declarat o sursă pentru Radio ZET.

Ca răspuns la întrebările Radio ZET, purtătorul de cuvânt al comandantului-şef al Poliţiei Militare a scris: „Secţia Poliţiei Militare din Przasnysz a fost informată despre acest incident în jurul orei 18:00 şi a luat imediat măsurile procedurale (inclusiv securizarea UAV-ului găsit, iar audierea martorilor a început la ora 19:30). Confirm că Poliţia Militară din Przasnysz efectuează o anchetă în cazul de mai sus, în temeiul articolului 212 alineatul (1) litera (a) din Legea aviaţiei”, a transmis purtătorul de cuvânt al comandantului-şef al Poliţiei Militare.

Este vorba despre o încălcare a regulilor de trafic aerian în timpul operării unei aeronave (inclusiv a unei drone) într-un spaţiu aerian specific. Aceasta este o infracţiune pedepsită cu până la cinci ani de închisoare, precizează Radio ZET.

