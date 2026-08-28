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O dronă turcească a intrat în spațiul aerian al Greciei și a survolat un aeroport. A fost interceptată de avioane F16

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drona in zbor
Foto: Profimedia
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O dronă turcească a pătruns în spaţiul aerian al Greciei şi a survolat aeroportul din Alexandroupolis, necesitând intervenţia unei patrule de avioane de luptă F-16, au indicat vineri surse elene concordante, potrivit AFP și Agerpres.

„O dronă turcească a pătruns ilegal” în spaţiul aerian grecesc, în apropiere de Alexandroupolis (nord-est), „provocând mobilizarea imediată a forţelor aeriene”, a anunţat televiziunea publică ERTnews.

O sursă din cadrul armatei Greciei a confirmat pentru AFP incidentul.

Drona „s-a deplasat spre un punct apropiat al pistei terminale a aeroportului din Alexandroupolis, chiar în momentul în care un avion de linie încerca să decoleze”, afirmă ERETnews, apreciind că situaţia este „deosebit de preocupantă”.

Avioane „F-16 greceşti care erau în stare de alertă au decolat imediat şi, în câteva minute, s-au apropiat de drona turcească, procedând la identificarea şi interceptarea ei”.

Acţiunea avioanelor de vânătoare „a dus la retragerea dronei din spaţiul aerian grecesc, ieşirea ei fiind înregistrată în regiunea (insulei greceşti) Samothraki”, potrivit televiziunii publice.

Incidentul nu a afectat securitatea avionului de linie, care, din motive de precauţie, a folosit o altă pistă pentru a decola normal spre aeroportul internaţional Atena.

„Nu este un incident grav”, a indicat pentru AFP sursa militară, vorbind despre „incidente şi interceptări zilnice” ale armatei elene, „fie în nord-estul, fie în sud-estul Egeei”.

Încălcări ale spaţiului aerian al Greciei de către aparate de zbor turce au redevenit o practică curentă în 2026, fiind concentrate în Marea Egee şi întreprinse mai ales cu drone de diferite tipuri, înarmate sau nu, potrivit datelor Ministerului Apărării de la Atena.

De la zero astfel de incidente în 2024, s-a ajuns la 225 în 2025 şi la 433 în primele şapte luni ale anului curent.

Autorităţile de la Atena protestează în mod regulat faţă de aceste încălcări ale spaţiului aerian grec.

O dronă turcească a intrat în spațiul aerian al Greciei și a survolat un aeroport. A fost interceptată de avioane F16

O dronă turcească a pătruns în spaţiul aerian al Greciei şi a survolat aeroportul din Alexandroupolis, necesitând intervenţia unei patrule de avioane de luptă F-16, au indicat vineri surse elene concordante, potrivit AFP.

„O dronă turcească a pătruns ilegal” în spaţiul aerian grecesc, în apropiere de Alexandroupolis (nord-est), „provocând mobilizarea imediată a forţelor aeriene”, a anunţat televiziunea publică ERTnews.

O sursă din cadrul armatei Greciei a confirmat pentru AFP incidentul.

Drona „s-a deplasat spre un punct apropiat al pistei terminale a aeroportului din Alexandroupolis, chiar în momentul în care un avion de linie încerca să decoleze”, afirmă ERETnews, apreciind că situaţia este „deosebit de preocupantă”.

Avioane „F-16 greceşti care erau în stare de alertă au decolat imediat şi, în câteva minute, s-au apropiat de drona turcească, procedând la identificarea şi interceptarea ei”.

Acţiunea avioanelor de vânătoare „a dus la retragerea dronei din spaţiul aerian grecesc, ieşirea ei fiind înregistrată în regiunea (insulei greceşti) Samothraki”, potrivit televiziunii publice.

Incidentul nu a afectat securitatea avionului de linie, care, din motive de precauţie, a folosit o altă pistă pentru a decola normal spre aeroportul internaţional Atena.

„Nu este un incident grav”, a indicat pentru AFP sursa militară, vorbind despre „incidente şi interceptări zilnice” ale armatei elene, „fie în nord-estul, fie în sud-estul Egeei”.

Încălcări ale spaţiului aerian al Greciei de către aparate de zbor turce au redevenit o practică curentă în 2026, fiind concentrate în Marea Egee şi întreprinse mai ales cu drone de diferite tipuri, înarmate sau nu, potrivit datelor Ministerului Apărării de la Atena.

De la zero astfel de incidente în 2024, s-a ajuns la 225 în 2025 şi la 433 în primele şapte luni ale anului curent.

Autorităţile de la Atena protestează în mod regulat faţă de aceste încălcări ale spaţiului aerian grec.

Editor : A.P.

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