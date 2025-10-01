Live TV

Aryatara Shakya
O fetiță de 2 ani a fost aleasă zeiță vie, în Nepal. Foto: Profimedia

O fetiță de 2 ani, aleasă drept noua zeiță vie a Nepalului, a fost purtată pe brațe de membrii familiei, de la locuința lor din Kathmandu până la un templu, marți, în timpul celui mai lung și mai important festival hindus din țară. Aryatara Shakya, în vârstă de 2 ani și 8 luni, a fost desemnată drept noua Kumari sau „zeiță virgină”, înlocuind-o pe cea precedentă, despre care tradiția spune că devine o simplă muritoare odată cu intrarea la pubertate, scrie CNN.

Kumari sunt alese din clanurile Shakya ale comunității Newar, originare din valea Kathmandu și venerate atât de hinduși, cât și de budiști, în această țară predominant hindusă.

Fetițele selectate au vârste cuprinse între 2 și 4 ani și trebuie să aibă pielea, părul, ochii și dinții fără defecte. De asemenea, nu trebuie să se teamă de întuneric.

O fetiță de 2 ani a fost aleasă zeiță vie, în Nepal. Foto: Profimedia
O fetiță de 2 ani a fost aleasă zeiță vie, în Nepal. Foto: Profimedia
O fetiță de 2 ani a fost aleasă zeiță vie, în Nepal. Foto: Profimedia
O fetiță de 2 ani a fost aleasă zeiță vie, în Nepal. Foto: Profimedia
O fetiță de 2 ani a fost aleasă zeiță vie, în Nepal. Foto: Profimedia
Fosta Kumari a fost purtată într-un car tras de credincioși. Foto: Profimedia
O fetiță de 2 ani a fost aleasă zeiță vie, în Nepal. Foto: Profimedia
O fetiță de 2 ani a fost aleasă zeiță vie, în Nepal. Foto: Profimedia
O fetiță de 2 ani a fost aleasă zeiță vie, în Nepal. Foto: Profimedia
O fetiță de 2 ani a fost aleasă zeiță vie, în Nepal. Foto: Profimedia
Fosta Kumari a fost purtată într-un car tras de credincioși. Foto: Profimedia
În timpul festivalului Indra Jatra, care a avut loc la începutul acestei luni, fosta Kumari a fost purtată într-un car tras de credincioși. Kumari poartă întotdeauna roșu, își prinde părul strâns și are un „al treilea ochi” pictat pe frunte.

Festivalul Indra Jatra, care durează o săptămână, a fost primul dintr-o serie de sărbători, care includ Dashain, cel mai important festival, și Tihar sau Diwali, festivalul luminilor, care are loc în octombrie.

Marți a marcat a opta zi de Dashain, o celebrare de 15 zile a victoriei binelui asupra răului. Birourile și școlile au fost închise, în timp ce oamenii au sărbătorit alături de familiile lor.

Familia, prietenii și credincioșii au însoțit-o pe noua Kumari pe străzile din Kathmandu înainte de a intra în templu, care va fi casa ei în următorii ani.

„Ieri era doar fiica mea, dar astăzi este o zeiță”, a spus tatăl ei, Ananta Shakya.

El a spus că existau deja semne că va deveni zeiță înainte de nașterea ei.

„Soția mea, în timpul sarcinii, a visat că este o zeiță și știam că va fi cineva foarte special”, a spus el.

Fosta Kumari Trishna Shakya, acum în vârstă de 11 ani, a părăsit templul de la o ieșire din spate, purtată de familia și susținătorii ei. Ea a devenit zeiță vie în 2017.

Kumari duc o viață izolată. Au puțini tovarăși de joacă și li se permite să iasă afară din templu doar de câteva ori pe an, pentru festivaluri.

Fostele Kumari se confruntă cu dificultăți în a se adapta la viața normală, a învăța să facă treburi casnice și a frecventa școlile obișnuite. Potrivit folclorului nepalez, bărbații care se căsătoresc cu o fostă Kumari vor muri tineri, așa că multe fete rămân necăsătorite.

De asemenea, guvernul oferă acum fostelor Kumari o mică pensie lunară, de aproximativ 110 dolari, sumă puțin peste salariul minim stabilit de autorități.

