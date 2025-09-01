Live TV

O importantă bancă chineză a suspendat plățile din Rusia după sancțiunile impuse de UE

Data publicării:
Chinese yuan money 100 banknotes
Bancnote de yuani. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia

Banca comercială rurală Heihe din China a încetat să mai accepte plăți din Rusia după ce a fost supusă sancțiunilor Uniunii Europene, scrie publicația rusă pro-guvernamentală Vedomosti, citată de Kyiv Independent.

Heihe, un mic creditor rural, a fost una dintre ultimele bănci chineze dispuse să proceseze tranzacții pentru organizații de credit rusești care nu erau supuse sancțiunilor, după ce băncile chineze mai mari au întrerupt astfel de servicii.

Multe firme mici și mijlocii din Rusia au trecut la Heihe în urma restricțiilor anterioare.

UE a sancționat Heihe pe 18 iulie pentru furnizarea de servicii de criptoactive care ar fi ajutat Rusia să ocolească sancțiunile. Măsurile au intrat în vigoare pe 9 august, interzicând entităților din UE să colaboreze cu banca. Plățile ar fi continuat timp de câteva săptămâni, dar au fost blocate săptămâna trecută.

Deși China susține că este neutră în războiul Rusiei împotriva Ucrainei, ea a furnizat Moscovei tehnologie cu dublă utilizare și continuă să cumpere petrol rusesc, sprijinind indirect efortul de război al Rusiei.

În ciuda amenințărilor președintelui american Donald Trump cu noi tarife, Beijingul a promis să continue achiziționarea de țiței rusesc, invocând „interesele naționale”.

Raportul vine în contextul în care președintele rus Vladimir Putin s-a întâlnit cu președintele chinez Xi Jinping în China, pe 1 septembrie, în cadrul summitului Organizației de Cooperare de la Shanghai, subliniind dependența Moscovei de Beijing în contextul presiunilor occidentale.

După întâlnire, Kirill Dmitriev, directorul Fondului Rus de Investiții Directe, a declarat că intenționează să anunțe „noi proiecte de investiții” cu China în zilele următoare.

 

 

 

Editor : Marina Constantinoiu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ID316667_INQUAM_Photos_Bogdan_Buda (1)
1
Reforma administrației locale a fost amânată două săptămâni la cererea PSD. Ilie Bolojan...
Russian President Boris Yeltsin (R) answers a question as his US counterpart Bill Clinton listens 21 March during their joint press conference
2
„Certificatul de deces” al NATO. Documente desecretizate arată cât de aproape a fost...
harta moldova romania ucraina marea neagra
3
Trump ia în calcul trimiterea unei „armate private” americane în Ucraina. Ce rol ar avea...
ploaie
4
ANM a actualizat prognoza: zonele în care va fi cod portocaliu de furtuni. Meteorologii...
Kaja Kallas
5
Kaja Kallas, șefa diplomaţiei UE: Este de negândit că Rusia va recupera activele...
Gigi Becali nu s-a abținut: era ÎN DIRECT și a dezvăluit ce i-a zis Mihai Popescu despre soția sa
Digi Sport
Gigi Becali nu s-a abținut: era ÎN DIRECT și a dezvăluit ce i-a zis Mihai Popescu despre soția sa
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ID310049_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Val de amendamente pentru pachetele asumate de Guvern: modificări în...
Ursula von der Leyen, în timpul vizitei de la fabrica din Sopot, Bulgaria. Foto: Profimedia
Avionul cu care zbura Ursula von der Leyen, afectat de un presupus...
Bucharest, Romania. 29th July, 2025:Ilie Bolojan, the Prime Minister of Romania, holds a press conference on the topic of special pensions reform at Victoria Palace, the Romanian Government headquarters. Credit: Lucian Alecu/Alamy Live News
Scandal în Coaliție pe tăierile din administrație. PNL amenință cu...
Ambulanta-1-scaled
Un muncitor străin a intrat în comă, după ce a fost bătut cu...
Ultimele știri
Un cutremur s-a produs lângă Napoli, într-o zonă vulcanică
Ce spun social-democrații despre amenințarea lui Bolojan cu demisia: „Nu poți să îți iei jucăriile să pleci”
Rezervele valutare ale BNR au crescut la peste 65 de miliarde euro, în august. Cât aur deține Banca Națională
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
profimedia-1030621700
Felicitări pentru că au sărit în aer pentru Putin. Cum laudă propaganda lui Kim Jong-un moartea soldaților nord-coreeni în Rusia
Russia Commemorates 70th Anniversary Of Victory Day
Ucraina afirmă că a distrus două elicoptere rusești Mi-8 și a lovit un remorcher în Crimeea ocupată
vladimir putin
Putin a găsit un nou motiv pentru care a invadat Ucraina: „Această criză nu a apărut ca urmare a agresiunii Rusiei asupra Ucrainei”
Președintele Chinei, Xi Jinping, în deschiderea lucrărilor Consiliului Șefilor de Stat ai Organizației pentru Cooperare de la Shanghai
Președintele Chinei a cerut „renunțarea la „mentalitatea Războiului Rece și confruntările între blocuri”
barajul Coca Codo Sinclair din Ecuador
Până unde a ajuns „Noul Drum al Mătăsii”, iniţiat de China acum 12 ani. Datorii greu de gestionat şi suspiciuni de corupţie
Partenerii noștri
Pe Roz
Andreea Esca, departe de imaginea sobră de la știri. Ziua în costum de baie, noaptea, distracție la cluburile...
Cancan
Crimă în Cernavodă! Leonard Ion, un recidivist cu trecut violent, și-a înjunghiat mortal rivalul 😲
Fanatik.ro
Cine este Andreea Albăstroiu, fosta logodnică a lui Florin Răducioiu. Ce diferență mare de vârstă este între...
editiadedimineata.ro
Un parfum ar putea stimula materia cenușie a creierului
Fanatik.ro
Marco Dulca, următorul transfer-bombă al lui Dinamo!? Prima reacție a lui Andrei Nicolescu. Exclusiv
Adevărul
„Noaptea ard cabluri, dimineața pute a cancer”. Bucureștenii respiră fum toxic, autoritățile tac
Playtech
Când intră banii pe cardurile sociale în septembrie? Plățile vor fi făcute în două tranșe
Digi FM
Ordin de protecție pe numele lui Marian Vanghelie, după ce ar fi agresat-o pe Oana Mizil, fosta iubită cu...
Digi Sport
Decizia luată de americani, după ce Sorana Cîrstea a fost jefuită la New York
Pro FM
Enrique Iglesias și Anna Kournikova, apariție rară în Miami. Cum au fost surprinși înainte să se afle că...
Film Now
Richard Gere a împlinit 76 de ani. Soția sa mai tânără, mesaj emoționant pe rețelele sociale: „Tu ești stânca...
Adevarul
Rețeta sănătoasă, care te ajută să slăbești fără să renunți la gust, recomandată de un antrenor de fitness...
Newsweek
Grindeanu: 2 categorii de pensionari nu vor mai plăti CASS la pensie. Vești bune și pentru mame
Digi FM
Olivia Steer, mai discretă ca niciodată. Decizia surprinzătoare luată înaintea zvonurilor de divorț
Digi World
Misterul Triunghiului Bermudelor, în sfârșit rezolvat, susține un cercetător britanic. Explicația e mai...
Digi Animal World
Ce a descoperit o femeie în propria baie, în timp ce spală rufele. A ajuns la spital pentru vaccin antirabic
Film Now
Robin Wright descrie plecarea din SUA „eliberatoare”. S-a mutat într-o țară din Europa, unde și-a cunoscut și...
UTV
Otilia Bilionera s-a căsătorit cu Bekir Ali în Turcia. Nuntă grandioasă cu sute de invitați și tradiții...