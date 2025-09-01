O importantă bancă chineză a suspendat plățile din Rusia după sancțiunile impuse de UE

Banca comercială rurală Heihe din China a încetat să mai accepte plăți din Rusia după ce a fost supusă sancțiunilor Uniunii Europene, scrie publicația rusă pro-guvernamentală Vedomosti, citată de Kyiv Independent.

Heihe, un mic creditor rural, a fost una dintre ultimele bănci chineze dispuse să proceseze tranzacții pentru organizații de credit rusești care nu erau supuse sancțiunilor, după ce băncile chineze mai mari au întrerupt astfel de servicii.

Multe firme mici și mijlocii din Rusia au trecut la Heihe în urma restricțiilor anterioare.

UE a sancționat Heihe pe 18 iulie pentru furnizarea de servicii de criptoactive care ar fi ajutat Rusia să ocolească sancțiunile. Măsurile au intrat în vigoare pe 9 august, interzicând entităților din UE să colaboreze cu banca. Plățile ar fi continuat timp de câteva săptămâni, dar au fost blocate săptămâna trecută.

Deși China susține că este neutră în războiul Rusiei împotriva Ucrainei, ea a furnizat Moscovei tehnologie cu dublă utilizare și continuă să cumpere petrol rusesc, sprijinind indirect efortul de război al Rusiei.

În ciuda amenințărilor președintelui american Donald Trump cu noi tarife, Beijingul a promis să continue achiziționarea de țiței rusesc, invocând „interesele naționale”.

Raportul vine în contextul în care președintele rus Vladimir Putin s-a întâlnit cu președintele chinez Xi Jinping în China, pe 1 septembrie, în cadrul summitului Organizației de Cooperare de la Shanghai, subliniind dependența Moscovei de Beijing în contextul presiunilor occidentale.

După întâlnire, Kirill Dmitriev, directorul Fondului Rus de Investiții Directe, a declarat că intenționează să anunțe „noi proiecte de investiții” cu China în zilele următoare.

Editor : Marina Constantinoiu