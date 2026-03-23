O importantă gară europeană, evacuată după ce poliția a descoperit două pachete suspecte

Gările de tren și metrou Gare du Midi au fost evacuate luni, după ce au fost descoperite două pachete suspecte, scrie GB News. Ambele pachete au fost găsite pe peroane diferite.

Poliția a desfășurat verificări în stațiile de tren și metrou Gare du Midi din Bruxelles, după descoperirea celor două pachete, au transmis autoritățile.

Un pachet a fost găsit pe peronul 20, iar celălalt pe peronul 18, în jurul orei 17:20, ceea ce a dus la închiderea ambelor stații, ca măsură de precauție.

Toate trenurile care circulă spre și dinspre Bruxelles Midi au fost suspendate, provocând perturbări majore în trafic în orele de vârf.

Reporterul GB News, Will Godley, a rămas blocat în gara Rotterdam din cauza incidentului și a declarat: „Atmosfera este calmă în acest moment, am fost reținuți până acum aproximativ 30 de minute”.

„Conductorul ne-a spus că nu are informații în acest moment, dar că există o amenințare cu bombă la stația din față și că vom rămâne aici pentru o perioadă”, a adăugat jurnalistul.

Unitatea pirotehnică a armatei belgiene, DOVO, a fost chemată pentru a examina pachetele.

Incidentul are loc la o zi după ce Bruxelles a marcat 10 ani de la atentatele teroriste din 2016.

Stația de metrou Maelbeek și aeroportul din Bruxelles, Zaventem, au fost vizate atunci, atacurile soldându-se cu 32 de morți și peste 300 de răniți.

Nivelul de alertă rămâne „serios” în capitala Belgiei.

