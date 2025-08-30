O judecătoare federală a blocat planul lui Donald Trump de expulzare accelerată a migranţilor din SUA

O judecătoare federală americană a blocat procedura accelerată de expulzare a migranţilor din SUA, pe care îşi baza planul de deportări în masă preşedintele Donald Trump.

Procedura de expulzare accelerată a fost utilizată de administraţia republicană pentru a deporta rapid migranţii arestaţi în apropierea frontierei cu Mexic în ultimele două săptămâni, relatează sâmbătă Reuters şi AFP preluate de Agerpres.

Totuşi, de la preluarea mandatului în luna ianuarie, administraţia Trump a generalizat aplicarea acestei proceduri la întreaga ţară şi l-a aplicat migranţilor care se aflau deja pe teritoriul SUA de mai mult timp, uneori perioada respectivă ajungând la doi ani.

Într-o decizie publicată vineri noaptea, judecătoarea federală Jia Cobb a blocat această aplicare extinsă a procedurii, argumentând că ea s-ar putea aplica „în mod eronat”, în afara oricărei proceduri legale, unor persoane ce ar urma să fie expulzate, în special unor persoane care nu au posibilitatea de a dovedi că se află în SUA de cel puţin doi ani.

„Spre deosebire de grupul de persoane vizate de expulzarea accelerată - cele care sunt arestate la frontieră la scurt timp după trecerea ei - categoria de persoane pe care guvernul le vizează cu această expulzarea accelerată a intrat în ţara noastră de mult timp”, a explicat Jia Cobb.

„În apărare acestei proceduri expeditivă, guvernul avansează un argument cu adevărat stupefiant: cei care au intrat ilegal în ţară nu au dreptul la nicio procedură în virtutea Amendamentului 5 (al Constituţiei SUA) şi nu ar putea conta decât pe o eventuală măsură de graţiere în Congres”, a adăugat judecătoarea.

Amendamentul 5 al Constituţiei americane vizează protejarea indivizilor de orice abuz de autoritate din partea guvernului în cursul unei proceduri juridice.

Editor : A.P.