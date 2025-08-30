Live TV

O judecătoare federală a blocat planul lui Donald Trump de expulzare accelerată a migranţilor din SUA

Data publicării:
deportare SUA
Foto: Getty Images

O judecătoare federală americană a blocat procedura accelerată de expulzare a migranţilor din SUA, pe care îşi baza planul de deportări în masă preşedintele Donald Trump.

Procedura de expulzare accelerată a fost utilizată de administraţia republicană pentru a deporta rapid migranţii arestaţi în apropierea frontierei cu Mexic în ultimele două săptămâni, relatează sâmbătă Reuters şi AFP preluate de Agerpres.

Citește și: Cine sunt românii care riscă să fie expulzați din SUA. Un avocat de imigrări explică profilul celor aflați pe lista lui Trump

Totuşi, de la preluarea mandatului în luna ianuarie, administraţia Trump a generalizat aplicarea acestei proceduri la întreaga ţară şi l-a aplicat migranţilor care se aflau deja pe teritoriul SUA de mai mult timp, uneori perioada respectivă ajungând la doi ani.

Într-o decizie publicată vineri noaptea, judecătoarea federală Jia Cobb a blocat această aplicare extinsă a procedurii, argumentând că ea s-ar putea aplica „în mod eronat”, în afara oricărei proceduri legale, unor persoane ce ar urma să fie expulzate, în special unor persoane care nu au posibilitatea de a dovedi că se află în SUA de cel puţin doi ani.

Citește și: Casa Albă: SUA au arestat 538 de migranţi ilegali şi au expulzat câteva sute cu avioanele militare. Au apărut primele probleme

„Spre deosebire de grupul de persoane vizate de expulzarea accelerată - cele care sunt arestate la frontieră la scurt timp după trecerea ei - categoria de persoane pe care guvernul le vizează cu această expulzarea accelerată a intrat în ţara noastră de mult timp”, a explicat Jia Cobb.

„În apărare acestei proceduri expeditivă, guvernul avansează un argument cu adevărat stupefiant: cei care au intrat ilegal în ţară nu au dreptul la nicio procedură în virtutea Amendamentului 5 (al Constituţiei SUA) şi nu ar putea conta decât pe o eventuală măsură de graţiere în Congres”, a adăugat judecătoarea.

Citește și: SUA au expulzat 270.000 de migranţi ilegali într-un an, mai mulți decât în mandatul lui Trump

Amendamentul 5 al Constituţiei americane vizează protejarea indivizilor de orice abuz de autoritate din partea guvernului în cursul unei proceduri juridice.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
guvern
1
Cât va costa rovinieta de la 1 septembrie. Guvernul a aprobat noile tarife. Se scumpesc...
un politist coboara in rapel si intra pe geamul unei locuinte
2
Bărbatul baricadat în casă, în Otopeni, a fost capturat. Momentul în care trupele...
livratorul asiatic agresat in bucuresti
3
Cine e tânărul care l-a atacat pe livratorul asiatic, în București. Modul în care...
CURTEA DE APEL BUCURESTI
4
Procurorii cer CSM să dea aviz negativ și sesizarea CCR cu privire la proiectul de lege...
alexandru Rogobete face declaratii
5
Alexandru Rogobete anunţă principalele schimbări în Sănătate, după adoptarea Pachetului 2...
Americanii n-au stat pe gânduri: cum au numit-o pe Jaqueline Cristian, după ce le-a eliminat două favorite la US Open
Digi Sport
Americanii n-au stat pe gânduri: cum au numit-o pe Jaqueline Cristian, după ce le-a eliminat două favorite la US Open
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
CRATER_AMARA_URMARI_GAZ_12_INQUAM_Photos
Localnicii din Amara se pot întoarce în locuințe. Raed Arafat: Se vor...
fulger furtuna
Vremea se schimbă radical, de pe o zi pe alta: meteorologii au...
Atac rusesc la Zaporojie.
Rusia a atacat Ucraina cu 537 de drone şi 45 de rachete. Cel puțin o...
sedinta de plen reunit la parlament
Guvernul își asumă răspunderea pe al doilea pachet de reforme și...
Ultimele știri
Președintele palestinian a fost împiedicat de SUA să participe la reuniunea ONU. Franța pregătește recunoașterea Palestinei
O tânără de 26 de ani a fost atacată de un Amstaff pe stradă în Galați. Proprietarul, amendat și cercetat penal
Incendiu de vegetație în Hunedoara. 60 de hectare au fost afectate, iar focul a ajuns aproape de o mănăstire
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
donald trump
O curte de apel federală din SUA declară ilegale taxele vamale impuse de Trump. Reacția liderului de la Casa Albă
profimedia-1029647444
Termene limită, iluzii și rachete balistice. Culisele negocierilor pentru pace Trump-Putin: „Kremlinul nu va accepta un compromis”
Donald Trump
Casa Albă anunță că Trump continuă demersurile pentru o întâlnire Putin-Zelenski
jd vance
JD Vance se declară gata să devină președintele SUA, „dacă, Doamne ferește, se întâmplă o nenorocire” cu Trump
donald trump
Trump cere Congresului să taie aproape 5 miliarde de dolari din ajutorul internaţional. „Punem America pe primul loc”
Partenerii noștri
Pe Roz
Heidi Klum, eclipsată de fiica sa pe covorul roșu la Veneția. Leni a furat atenția tuturor într-o rochie...
Cancan
Vine o toamnă cum n-a mai fost în România! Prognoza meteorologilor Accuweather pentru septembrie, octombrie...
Fanatik.ro
Cine este, de fapt, iubita lui Horațiu Moldovan. Detalii despre tânăra care i-a cucerit inima portarului...
editiadedimineata.ro
Începe cel mai mare show aerian din România
Fanatik.ro
Ce spune Cristela Georgescu despre oamenii care merg la sală. Exercițiul banal pe care soția lui Călin...
Adevărul
Lia Olguța Vasilescu, gafă jenantă după calificarea Craiovei în grupele Conference. Imaginea care a fost...
Playtech
ANM, avertizare de vreme severă: furtuni violente în mai multe județe. Harta zonelor unde lovește vremea rea
Digi FM
Andi Moisescu, reacție neașteptată după ce s-a spus că ar fi divorțat de Olivia Steer. Ce a dezvăluit despre...
Digi Sport
Gigi Becali a pus banii pe masă, Ioan Varga a dat răspunsul pe loc! Negocieri finale pentru transferul lui...
Pro FM
"Miss Perfecțiune". Ștefania, apariție răvășitoare în vacanța pe barcă, în costum de baie roșu. Senzualitatea...
Film Now
Denise Richards se plânge că fostul soț i-a distrus total casa. Aaron se apără: "Am scos podeaua pentru că...
Adevarul
De ce tragem cu tunul la petreceri și cu ochiul la „Insula Iubirii”. Sindromul „numărul 1” care ne urmărește...
Newsweek
Cum poți primi bani în plus la pensie? Exemplul unui pensionar care a câștigat 750 lei cu o cerere
Digi FM
Un bărbat a murit într-o vacanță all-inclusive, după ce a mâncat pui insuficient gătit. Soția lui e distrusă...
Digi World
Ce se întâmplă în corp dacă bei sub 1,5 litri de apă zilnic. Ce au descoperit cercetătorii legat de...
Digi Animal World
O iapă, cumpărată cu suma record de 3 milioane de euro la o licitaţie din Franţa
Film Now
Austin Butler a trăit opt luni cu un ciob în picior, de care n-a știut: "Am crezut că e o problemă a nervului...
UTV
Andi Moisescu a divorțat de Olivia Steer, după 22 de ani de căsnicie