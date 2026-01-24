Live TV

O nouă reuniune Ucraina-SUA-Rusia va avea loc duminica viitoare. Oficial american: ruşii şi ucrainenii, „aproape prieteni”

Delegațiile la Abu Dhabi
O nouă rundă de discuţii ruso-ucrainene mediate de SUA va avea loc duminica viitoare tot la Abu Dhabi, a declarat sâmbătă un oficial american, care a vorbit despre progrese înregistrate în discuţiile desfăşurate în acest format vineri şi sâmbătă în capitala Emiratelor Arabe Unite (EAU), chiar dacă nu au condus la vreo înţelegere care să apropie Rusia şi Ucraina de încheierea războiului, relatează agenţiile Reuters şi EFE.

„Am văzut o adevărată disponibilitate din partea fiecărui membru al fiecărei delegaţii faţă de omologii săi. A fost un moment în care toţi păreau aproape prieteni şi, într-un fel, aceşti oameni se cunosc. Au fost multe masacre, mulţi morţi, dar am văzut mult respect în încăpere între părţi, întrucât acestea căutau cu adevărat să găsească soluţii”, a declarat presei respectivul oficial american, care a vorbit cu condiţia anonimatului, informează Agerpres.

De aceeași parte a mesei

Acesta a mai susţinut că a avut „senzaţia” la aceste discuţii că Rusia şi Ucraina erau aşezate „de aceeaşi parte a mesei”, încercând să înţeleagă problemele celeilalte părţi pentru a găsi o „soluţie de compromis care să permită fiecăreia să câştige mult mai mult decât cedează”.

În acest timp, Statele Unite, care au acţionat ca mediator în aceste două zile de negocieri la Abu Dhabi, aproape că nu s-au văzut deloc nevoite să „exercite presiuni” asupra reprezentanţilor Ucrainei şi Rusiei pentru a aborda principalele probleme de pe masa discuţiilor, remarcă sursa citată.

„Ucrainenii au ridicat puncte care sunt importante pentru ei. Ruşii au ridicat puncte care sunt importante pentru ei. Şi am abordat toate chestiunile. Nu cred că am omis vreo temă din aceste discuţii”, spune în continuare oficialul american, conform căruia ”au existat şi discuţii paralele extinse”.

„Am ajuns la detalii foarte amănunţite şi duminica viitoare va fi, cu voia lui Dumnezeu, o altă întâlnire la care vom împinge acest acord către finalizare”, a indicat acesta.

„În opinia noastră, astfel de reuniuni ar trebui să se desfăşoare înaintea unei întâlniri bilaterale între Putin şi Zelenski sau a unei întâlniri trilaterale cu Putin, Zelenski şi preşedintele Trump, dar nu cred că suntem atât de departe de asta”, consideră acest optimist responsabil american din delegaţia de mediatori condusă de emisarul lui Trump, Steve Witkoff, şi Jared Kushner, ginerele preşedintelui american.

Caracter constructiv

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a subliniat sâmbătă caracterul constructiv al negocierilor trilaterale care s-au desfăşurat în ultimele două zile în Emiratele Arabe Unite (EAU) între Ucraina, Rusia şi SUA, negocieri despre care a afirmat că s-au concentrat pe „posibilele criterii pentru încheierea războiului” şi a avansat posibilitatea unor noi astfel de întâlniri chiar săptămâna viitoare.

Potrivit lui Zelenski, reprezentanţii militari participanţi la discuţiile de la Abu Dhabi au identificat o listă de teme pentru o posibilă nouă întâlnire şi a semnalat că partea americană a ridicat problema unor posibile formate pentru stabilirea parametrilor încheierii războiului, precum şi a condiţiilor de securitate necesare.

Controlul asupra Donbas

Această primă rundă de discuţii trilaterale Ucraina-SUA-Rusia s-a axat pe controlul asupra teritoriului regiunii ucrainene Donbas şi pe măsurile de securitate post-conflict în cazul unui acord de pace, au relatat agenţiile ruse TASS şi Ria Novosti. Potrivit unor surse ale agenţiei TASS, au fost examinate documente privind „teritoriul, garanţiile (de securitate) şi alte aspecte” ale unei soluţionări negociate a conflictului.

Ambele părţi, rusă şi ucraineană, şi mediatorii americani recunosc că cererea Rusiei de retragere a trupelor ucrainene din întregul Donbas, regiunea ucraineană formată din provinciile Doneţk şi Lugansk, este principalul obstacol în calea unui acord de pace. Armata rusă controlează în prezent circa 80% din Doneţk şi aproape complet regiunea Lugansk.

„Această chestiune continuă să fie cea mai complexă. Pentru Rusia este importantă retragerea armatei ucrainene din Donbas. Pentru aceasta se examinează diferiţi parametri de securitate”, a declarat sâmbătă o sursă oficială pentru TASS.

Garanții de securitate

Cât despre garanţiile de securitate cerute de Kiev susţinătorilor săi occidentali, preşedintele rus Vladimir Putin se opune categoric desfăşurării unor trupe occidentale pe teritoriul Ucrainei, în timp ce aceasta din urmă cere garanţii care ar obliga SUA şi aliaţii săi europeni să intervină militar în cazul unei noi agresiuni ruse, Kievul cerând aşadar garanţii similare cu cele de care beneficiază statele NATO.

Delegaţia ucraineană de negociere trimisă la Abu Dhabi a fost condusă de şeful Consiliului Naţional de Securitate şi Apărare al Ucrainei, Rustem Umerov, iar cea rusă a fost condusă de amiralul Igor Kostiukov, şeful serviciului rus de informaţii militare GRU.

 

