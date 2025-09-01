Live TV

O refugiată ucraineană a fost ucisă în Germania după ce a fost împinsă sub roțile unui tren

Data publicării:
Germany, Fast Regio Train is crossing street with red traffic light
Tren regional din Germania. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia

O refugiată ucraineană în vârstă de 16 ani a fost ucisă în orașul german Friedland după ce a fost împinsă în fața unui tren de marfă pe 11 august, relatează publicația germană Stern, citată de Kyiv Independent.

Victima, identificată ca fiind Liana, a fost lovită de un tren care circula cu aproximativ 100 de kilometri pe oră după ce un cetățean irakian în vârstă de 31 de ani ar fi împins-o pe șine.

Poliția nu l-a reținut inițial pe bărbat când acesta le-a indicat locul unde se afla cadavrul, dar ulterior testele ADN au relevat amprentele sale pe umărul victimei, ceea ce i-a determinat pe anchetatori să concluzioneze că aceasta fusese apucată cu violență.

Autoritățile germane au declarat că suspectul avea un nivel de alcool în sânge de 1,35‰ și antecedente de schizofrenie paranoică. El a fost internat într-o instituție psihiatrică și este anchetat pentru omor involuntar.

Procurorii au declarat că nu există dovezi că suspectul și victima se cunoșteau.

Anchetatorii au descoperit, de asemenea, că cetățeanul irakian locuia în Germania de ani de zile, în ciuda faptului că solicitarea sa de azil fusese respinsă și fusese emis un ordin de expulzare.

Liana a fugit din Mariupol împreună cu părinții și cei doi frați mai mici în 2022. În Germania, ea urma cursuri pentru a deveni asistentă dentară. După moartea ei, comunitatea locală a organizat o strângere de fonduri pentru a acoperi cheltuielile de înmormântare.

Germania găzduiește 1,2 milioane de refugiați ucraineni în iunie 2025, cel mai mare număr dintre toate țările UE.

 

 

 

Gigi Becali nu s-a abținut: era ÎN DIRECT și a dezvăluit ce i-a zis Mihai Popescu despre soția sa
Digi Sport
Gigi Becali nu s-a abținut: era ÎN DIRECT și a dezvăluit ce i-a zis Mihai Popescu despre soția sa
Descarcă aplicația Digi Sport
