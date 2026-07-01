Țesut dintr-un cablu de fibră optică și iarbă, un mic cuib de pasăre descoperit în apropierea liniei frontului din războiul din Ucraina arată cum acest conflict, care durează de mai bine de patru ani, remodelează mediul natural, afirmă cercetătorii, citați de Reuters.

Zonele de-a lungul liniei frontului de 1.200 km (746 mile) sunt acoperite cu cabluri de fibră optică ultra-subțiri, care sunt folosite de trupele ucrainene și ruse pentru a ghida dronele de atac aerian, făcându-le imune la bruiajul electronic.

Cablurile, care se pot întinde pe o distanță de 20 km, zac încurcate în copaci și împrăștiate pe câmpuri și pe acoperișurile orașelor din regiunile ucrainene aflate pe linia frontului, strălucind în lumina soarelui ca o pânză de păianjen gigantică.

Păsările au început să folosească cablurile abandonate pentru a-și țese cuiburile, spune Iana Hrinko, cercetătoare principală la Muzeul Războiului din Kiev, examinând cu atenție două cuiburi delicate pe care forțele armate le-au trimis la muzeu de pe linia frontului.

„Obiecte precum cuiburile de păsări cu fragmente de fibră optică demonstrează schimbarea naturii războiului”, a spus Hrinko.

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Rusia a invadat Ucraina în februarie 2022 cu tancuri, vehicule blindate și artilerie. Încercând să contracareze avantajul Rusiei în ceea ce privește astfel de echipamente convenționale, Ucraina a investit resurse în dezvoltarea dronelor aeriene. Dronele domină acum câmpul de luptă.

Hrinko a spus că cercetătorii nu știu ce păsări au construit cuiburile și nici cum au adunat cablurile lungi.

„Primul cuib conține în principal iarbă uscată și cablu de fibră optică. Și este răsucit destul de strâns”, a spus ea.

Reuters a discutat cu mai mulți militari ucraineni din regiunile de pe linia frontului din Donețk, Harkiv și Zaporojie, care au găsit astfel de cuiburi și au postat fotografii și videoclipuri cu acestea online.

Unul dintre cele două cuiburi va rămâne la Kiev, ca parte a colecției de război a Muzeului Războiului, iar celălalt va fi trimis pentru studiu în Olanda și va fi returnat ulterior, au spus cercetătorii.

Auke-Florian Hiemstra, un biolog în vârstă de 33 de ani din orașul olandez Leiden, specializat în materialele folosite la construirea cuiburilor artificiale, a declarat că Ucraina are o bogată biodiversitate aviară și că există multe specii care ar fi putut construi aceste cuiburi.

„Vom căuta urme de ADN rămase încă în cuib pentru a determina cine l-a construit de fapt”, a spus ea. „Nu am mai văzut niciodată cuiburi ca acestea – și am văzut foarte, foarte multe cuiburi de păsări.”

Impactul fibrei optice asupra păsărilor ar putea fi mixt, a spus Hiemstra. Aceasta ar putea provoca daune, deoarece păsările s-ar putea încurca în ea, dar le-ar putea fi și de folos, ajutându-le să-și construiască un cuib rezistent.

„Și prin documentarea acestui cuib, documentăm totodată impactul războiului asupra naturii din Ucraina”, a spus Hiemstra.

Editor : M.C