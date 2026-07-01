Live TV

Video Conflictul din Ucraina remodelează mediul natural. Cuiburi de păsări din cabluri de fibră optică

Data publicării:
Fiber-optic cable nests built by birds
Cuib din fibră optică, din zona frontului, la Donbas. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Țesut dintr-un cablu de fibră optică și iarbă, un mic cuib de pasăre descoperit în apropierea liniei frontului din războiul din Ucraina arată cum acest conflict, care durează de mai bine de patru ani, remodelează mediul natural, afirmă cercetătorii, citați de Reuters.

Zonele de-a lungul liniei frontului de 1.200 km (746 mile) sunt acoperite cu cabluri de fibră optică ultra-subțiri, care sunt folosite de trupele ucrainene și ruse pentru a ghida dronele de atac aerian, făcându-le imune la bruiajul electronic.

Cablurile, care se pot întinde pe o distanță de 20 km, zac încurcate în copaci și împrăștiate pe câmpuri și pe acoperișurile orașelor din regiunile ucrainene aflate pe linia frontului, strălucind în lumina soarelui ca o pânză de păianjen gigantică.

Păsările au început să folosească cablurile abandonate pentru a-și țese cuiburile, spune Iana Hrinko, cercetătoare principală la Muzeul Războiului din Kiev, examinând cu atenție două cuiburi delicate pe care forțele armate le-au trimis la muzeu de pe linia frontului.

„Obiecte precum cuiburile de păsări cu fragmente de fibră optică demonstrează schimbarea naturii războiului”, a spus Hrinko.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Rusia a invadat Ucraina în februarie 2022 cu tancuri, vehicule blindate și artilerie. Încercând să contracareze avantajul Rusiei în ceea ce privește astfel de echipamente convenționale, Ucraina a investit resurse în dezvoltarea dronelor aeriene. Dronele domină acum câmpul de luptă.

Hrinko a spus că cercetătorii nu știu ce păsări au construit cuiburile și nici cum au adunat cablurile lungi.

„Primul cuib conține în principal iarbă uscată și cablu de fibră optică. Și este răsucit destul de strâns”, a spus ea.

Reuters a discutat cu mai mulți militari ucraineni din regiunile de pe linia frontului din Donețk, Harkiv și Zaporojie, care au găsit astfel de cuiburi și au postat fotografii și videoclipuri cu acestea online.

Unul dintre cele două cuiburi va rămâne la Kiev, ca parte a colecției de război a Muzeului Războiului, iar celălalt va fi trimis pentru studiu în Olanda și va fi returnat ulterior, au spus cercetătorii.

Auke-Florian Hiemstra, un biolog în vârstă de 33 de ani din orașul olandez Leiden, specializat în materialele folosite la construirea cuiburilor artificiale, a declarat că Ucraina are o bogată biodiversitate aviară și că există multe specii care ar fi putut construi aceste cuiburi.

„Vom căuta urme de ADN rămase încă în cuib pentru a determina cine l-a construit de fapt”, a spus ea. „Nu am mai văzut niciodată cuiburi ca acestea – și am văzut foarte, foarte multe cuiburi de păsări.”

Impactul fibrei optice asupra păsărilor ar putea fi mixt, a spus Hiemstra. Aceasta ar putea provoca daune, deoarece păsările s-ar putea încurca în ea, dar le-ar putea fi și de folos, ajutându-le să-și construiască un cuib rezistent.

„Și prin documentarea acestui cuib, documentăm totodată impactul războiului asupra naturii din Ucraina”, a spus Hiemstra.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
Subiecte limba română la bacalaureat 2026. Foto Getty Images
2
Subiectele la limba română de la Bacalaureat 2026 au fost publicate de Ministerul...
soldati-rusi-in uniforma
3
Câte minute rezistă rușii pe linia frontului: „Situația este de așa natură încât în...
George Simion și Silvia Uscov.
4
Avocata AUR Silvia Uscov a anunțat că demisionează din partid: „Nu suntem animați de...
Nicusor Dan
5
Crește presiunea pe scena politică: parlamentarii intră în vacanță peste două zile...
Neverosimil! Șeful securității SUA: ”Sunt foarte bucuros că au pierdut! Am cântat și am dansat de bucurie”. A venit replica
Digi Sport
Neverosimil! Șeful securității SUA: ”Sunt foarte bucuros că au pierdut! Am cântat și am dansat de bucurie”. A venit replica
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
dubna satelit rusia
„Abonatul se află în afara ariei de acoperire”. Ucraina anunță că a lovit din nou un mare nod de comunicații prin satelit al Rusiei
Vladimir Putin la o paradă militară
„Opțiunea Ceaușescu” și trădarea Chinei: Care sunt marile amenințări la adresa lui Putin și ce semne prevestesc sfârșitul regimului său
masini la coada la o benzinarie din rusia
Recunoașterea unui eșec: Rusia a ajuns să importe benzină, după ce Ucraina i-a lovit rafinăriile. Peskov: „Se poartă discuții active”
Latvian-Russian border
Rusia suspendă de urgență traficul feroviar la frontierele cu Finlanda, Estonia și Letonia
Keith Kellogg
Europa ar trebui să le spună SUA să „treacă în plan secund” în ceea ce privește Ucraina, afirmă fostul trimis al lui Trump
Recomandările redacţiei
furtuna byc
Cod roșu de furtună în București și mai multe județe. Patru mesaje...
nicusor dan face declaratii
Ce va face PNL la propunerea de suspendare a lui Nicușor Dan...
nicusor dan face declaratii
Nicușor Dan și-a publicat declarația de avere. Câți bani are...
azile de batrani
Guvernul a alocat bani pentru transferul în alte centre al...
Ultimele știri
Grecia pune inteligența artificială în lupta cu incendiile de vegetație. Sateliții detectează focarele în timp record
Subiectele la matematică de la Bacalaureat 2026: Cum sunt structurate cerințele la proba scrisă
Vance și Rubio, „instrumentele diferite din briceagul elvețian” al lui Trump în dosarul Iranului. De ce depinde succesul negocierilor
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Mircea Radu și soția sa, mai tânără cu 20 de ani decât el, au divorțat în secret. Primele declarații făcute...
Cancan
George Radu și-a PRESIMȚIT moartea. Ce le-a spus luptătorul RXF apropiaților, cu puțin timp înainte de...
Fanatik.ro
Șoc în Parlament! Gigi Becali a votat împotriva proiectului de modificare a Legii 4. Video
editiadedimineata.ro
Tot mai multe state impun restricții de vârstă pe social media pentru copii. Big Tech răspunde cu lobby masiv
Fanatik.ro
Ce se întâmplă, de fapt, la CFR Cluj! Noi detalii despre participarea echipei lui Varga în Europa – ei sunt...
Adevărul
Criza de carburant din Rusia afectează masiv mașinile moderne. Șoferii raportează defecțiuni grave
Playtech
Cât costă o apă plată la 500 ml pe litoralul românesc. Un turist a fotografiat prețul pentru dovadă: „Prețuri...
Digi FM
Noile azile ale groazei? 400 de persoane au murit și au fost îngropate pe un teren din apropierea cimitirului
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Neymar nu s-a putut abține, după ce ”echipa care va câștiga Cupa Mondială 2026” a fost eliminată în...
Pro FM
Dua Lipa și-a cucerit fanii cu cele mai intime imagini din luna de miere. S-a lăsat pozată goală în cadă și...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Ce a ucis-o pe Daveigh Chase, vedeta din „The Ring”, la doar 35 de ani. Medicii au dezvăluit cauza oficială a...
Adevarul
Vremurile când România avea climă tropicală, iar temperaturile erau și cu 15 grade mai mari. Dovezile unui...
Newsweek
Victorie ! Cum a obținut un român încadrarea în condiții speciale de muncă și sute de lei în plus la pensie?
Digi FM
Șeful asociației acuzate că abuzează de oameni vulnerabili în Bihor: "Erau trimiși de către statul român la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cum folosești corect aerul condiționat pe timp de caniculă. Avertismentul unui medic de la Floreasca: „Nu ar...
Digi Animal World
Le este dor pisicilor de stăpâni când rămân singure? Ce spun specialiștii despre comportamentul lor
Film Now
Cum arată viața fostei soții a lui Richard Gere după divorțul de actor. Carey Lowell a dispărut din lumina...
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...