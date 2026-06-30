Europa ar trebui să le spună SUA să „treacă în plan secund” în ceea ce privește Ucraina, afirmă fostul trimis al lui Trump

Liderii europeni ar trebui să le spună celor de la Washington să „treacă în plan secund” în ceea ce privește Ucraina, deoarece războiul se desfășoară în „curtea” Europei, a declarat fostul trimis al lui Donald Trump în Ucraina, susținând că Europa ar trebui să-și asume responsabilitatea pentru propria securitate.

Keith Kellogg a declarat pentru TVP World că sfatul său pentru capitalele europene înaintea summitului NATO de luna viitoare ar fi să-i spună direct președintelui SUA că Ucraina este o problemă de securitate europeană — și că Washingtonul nu ar mai trebui să conducă din prima linie.

„America va fi acolo”, a spus Kellogg. Dar mesajul Europei către Trump, a adăugat el, ar trebui să fie: „Noi preluăm conducerea în această chestiune, nu dumneavoastră.”

Kellogg a afirmat că Europa ar trebui să încadreze războiul Rusiei ca pe o problemă de securitate regională, la fel cum Washingtonul tratează crizele din vecinătatea Statelor Unite.

„Cuba se află în curtea voastră. Noi nu vom interveni. Ucraina se află în curtea noastră. Aceasta este politica noastră”, a spus Kellogg, descriind ce ar trebui să-i transmită liderii europeni lui Trump.

Aliații NATO urmează să se întâlnească la Ankara pe 7 iulie pentru un summit care se preconizează că va pune la încercare unitatea transatlantică, după ce Trump a mustrat statele membre pentru că nu au susținut operațiunile militare ale SUA împotriva Iranului.

Kellogg a afirmat că Ucraina se bazează în continuare în mare măsură pe SUA pentru informații de pe câmpul de luptă și pentru tehnologia sa militară „de primă clasă”, dar a susținut că acest lucru nu înseamnă că Europa nu are capacitatea de a stabili direcția politică.

El a îndemnat țările europene să depună mai multe eforturi pentru a-și construi propria bază de producție în domeniul apărării, inclusiv prin producție comună.

„Îi presez în continuare pe europeni: de ce nu aveți o producție comună?”, a spus Kellogg.

„Aș paria pe ucraineni”

General de trei stele în rezervă, care a servit 36 de ani în Armata SUA, Kellogg a fost numit de Trump în 2025 în funcția de trimis special al SUA pentru Ucraina și Rusia, înainte ca rolul său să fie restrâns ulterior doar la Ucraina. El a părăsit administrația în luna decembrie a acelui an.

Referindu-se la atacurile cu rază lungă reușite ale Kievului asupra infrastructurii petroliere a Rusiei, care au dus la penurie de combustibil în zone precum peninsula Crimeea ocupată, Kellogg a afirmat că Ucraina începe să schimbe dinamica câmpului de luptă în defavoarea Rusiei.

„Pentru prima dată din 2023, se vede că ucrainenii încep cu adevărat să-și construiască un avantaj față de ruși”, a spus el.

„Astăzi aș paria pe ucraineni, mai puțin pe ruși”, a adăugat Kellogg.

Schimbarea dinamicii câmpului de luptă, a susținut el, ar putea influența viziunea lui Trump asupra războiului. „Președintelui Trump îi plac învingătorii”, a spus Kellogg.

„Aceasta nu este o afacere”

Însă Kellogg a afirmat că viziunea lui Trump asupra războiului va depinde în mare măsură de consilierii care îi vor atrage atenția.

De asemenea, el a criticat aspru experiența diplomatică din anturajul lui Trump, menționându-i în mod special pe ginerele președintelui SUA, Jared Kushner, și pe Steve Witkoff, trimisul lui Trump în Rusia.

„Care este experiența lor diplomatică? Ce au făcut? Au vândut proprietăți imobiliare”, a spus Kellogg. „Aceasta nu este o afacere. Este un conflict.”

Pe durata mandatului său ca trimis special al SUA pentru Ucraina, Kellogg a fost considerat, în general, favorabil pozițiilor ucrainene și europene privind războiul, și a intrat uneori în conflict cu Witkoff, care a fost perceput pe scară largă ca adoptând o linie mai favorabilă Moscovei.

Kellogg a afirmat că trecutul lui Putin ca fost ofițer KGB înseamnă că liderii occidentali, inclusiv Trump, ar trebui să fie precauți în a presupune că relațiile personale ar putea schimba obiectivele liderului rus.

„Putin este un fost ofițer al KGB-ului, iar oamenii de acest fel nu-și pierd obiceiurile. Odată ce ai fost în KGB, rămâi mereu în KGB”, a spus el.

Întrebat cum se va încheia războiul, Kellogg a răspuns că Putin trebuie să fie determinat să „își dea seama că nu câștigă această luptă”.

Editor : M.C