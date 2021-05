O tânără din Austria va dona 90% din moștenirea de zeci de milioane de euro, pentru că banii nu o fac fericită

Marlene Engelhorn, 29 de ani, știe de câțiva ani că va moșteni o sumă uriașă de bani. Bunica ei, Traudl Engelhorn-Vechiatto, 94 de ani, i-a mărturisit atunci planurile pe care le are cu averea ei.

Traudl este văduva unui miliardar din Viena - Peter Engelhorn - a cărui avere a fost estimată de Forbes la suma de 4,2 miliarde de dolari. Peter, care a murit în 1991, a fost strănepotul fondatorului BASF, Friedrich Engelhorn, și a avut mai multe afaceri foarte prospere în domeniul farmaceutic. Marlenei îi revine din averea familiei o sumă în euro formată din 8 cifre - câteva zeci de milioane de euro - fără a preciza exact despre cât este vorba.

Într-un interviu acordat ziarului austriac Der Standard, tânăra vieneză spune că pur și simplu a avut noroc la „loteria nașterii”, că este mulțumită cu viața pe care o are acum și că intenționează să doneze peste 90% din suma moștenită.

„În opinia mea, aceasta nu este o chestiune de voință, ci o chestiune de corectitudine. Nu am făcut nimic pentru această moștenire. Acesta este pur noroc la loteria nașterii și pură coincidență. Oamenii care de fapt au contribuit la asta nu obțin prea mult. Provine (moștenirea - n.n.) de fapt de la societate și aici ar trebui să se întoarcă. Când a venit anunțul că voi moșteni o avere, am observat că nu eram cu adevărat fericită și m-am gândit: ceva nu este în regulă, trebuie să fac ceva. Apoi am început să mă gândesc serios la asta... În societățile noastre, bogăția individuală este legată structural de sărăcia colectivă”, a declarat Marlene Engelhorn.

Ea încă studiază în prezent, încă nu a primit banii pentru că bunica ei trăiește și știe care sunt planurile nepoatei.

„Bunica mea îmi oferă multă libertate de acțiune și profit de asta pentru a face o declarație publică: nu am muncit o zi pentru acești bani și nu plătesc un cent impozit ca să intru în posesia lor. Nu se poate! În cele din urmă aș vrea să fiu taxată. Dacă nu va exista impozit pe moștenire sau pe avere, mă voi gândi eu la unul”, a spus Marlene.

Tânăra încă nu știe exact cum va proceda cu moștenirea, dar spune că va găsi o cale ca banii să ajungă „în societate”.

