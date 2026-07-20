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„Operațiuni sub steag fals”: Ce intenționează Moscova să facă cu dronele ucrainene capturate

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Dronă
Foto: Profimedia
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Rusia s-ar putea pregăti să folosească dronele ucrainene capturate pentru a desfășura așa-numitele atacuri sub fals pavilion și „provocări”, a declarat ministrul polonez al apărării.

Władysław Kosiniak-Kamysz a declarat luni că amenințarea din partea Rusiei este „în continuare foarte mare” și că Polonia ar trebui să fie pregătită, a raportat agenția de știri de stat poloneză PAP, scrie TVP World.

Kosiniak-Kamysz a afirmat că Rusia „a capturat recent un număr semnificativ de drone ucrainene”, adăugând că Moscova le-ar putea folosi „ca mijloc de provocare pentru a induce în eroare și a desfășura operațiuni sub fals pavilion”.

Ministrul apărării a precizat că comitetul de securitate al guvernului polonez va discuta această chestiune marți, adăugând că Rusia își intensifică tacticile de „escaladare” pe fondul războiului în curs din Ucraina.

Avioane de vânătoare poloneze și suedeze au interceptat avioane rusești deasupra Mării Baltice în trei incidente săptămâna trecută, a spus Kosiniak-Kamysz.

„Ne confruntăm constant cu teste ale rezilienței sistemelor noastre de apărare aeriană și a infrastructurii critice, în special în domeniul activităților online și al bruiajului GPS”, a adăugat el.

De când Moscova a lansat invazia pe scară largă a Ucrainei în 2022, Rusia a fost acuzată în repetate rânduri că planifică sau comite acte de sabotaj în întreaga Europă.

Oficialii UE și polonezi au avertizat adesea că Kremlinul duce un „război hibrid” împotriva țărilor care susțin Kievul, folosind tactici precum incendierea, atacurile cibernetice și dezinformarea pentru a semăna instabilitate.

Editor : Sebastian Eduard

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