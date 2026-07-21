Ministerul Apărării din Rusia nu a reușit să recruteze numărul prevăzut de personal pentru trupele de sisteme fără pilot (VBS). În cadrul unei ședințe a ministerului din 17 iulie, viceministrul Alexei Krivoruchko a declarat că, în primele șase luni ale anului 2026, peste 8.000 de specialiști au urmat pregătirea corespunzătoare. Cu toate acestea, conform graficului de recrutare aprobat, până la acest moment ar fi trebuit să fie aproximativ 34.400, conform calculelor efectuate de Conflict Intelligence Team (CIT).

Documentele Ministerului Apărării menționau că, până la sfârșitul anului 2026, acesta se aștepta să recruteze 78.800 de persoane în Forțele Aeriene. Se preconiza ca cea mai mare parte — 58.000 — să fie recrutată din rândul studenților, absolvenților cursurilor DOSAAF, foștilor militari din unitățile aeriene și femeilor cu pregătire corespunzătoare.

La CIT se consideră că eșecul este legat atât de scăderea generală a ritmului de recrutare în armata rusă, în special în primul trimestru al anului 2026, cât și de eșecul campaniei de recrutare a studenților, pe care Ministerul Apărării miza în principal. În ciuda campaniei de mobilizare și a presiunilor, mulți studenți refuză să semneze contractele, temându-se de transferul ulterior în unitățile de asalt și de serviciul militar pe termen nelimitat.

Anterior, bloggerii „z” Alexei Chadaev și Alexandru Vaskovski au scris despre eșecul recrutării în VBS. Cel din urmă a afirmat că se încheie contracte doar cu „elevii cu note de 2, care urmează să fie exmatriculați”. Chadaev a constatat că recrutarea se desfășoară „într-un ritm nu tocmai remarcabil”, deși la aceasta au fost implicate instituțiile de învățământ și autoritățile regionale. Conform datelor sale, în VBS se înscriu doar „un contingent destul de specific, cel mai puțin potrivit pentru a deveni coloana vertebrală a noului gen de trupe de înaltă tehnologie”. Analiștii remarcă faptul că, de cele mai multe ori, „este vorba de bărbați cu vârsta peste 50 de ani, cu un parcurs de viață dificil”.

Conform datelor CIT, pentru a compensa lipsa recruților din VBS, Ministerul Apărării transferă acolo operatori de drone din unități similare deja existente în cadrul forțelor terestre, slăbind astfel alte unități ale armatei. Această practică a fost confirmată de Jack Watling, cercetător principal la Institutul Regal Unit de Studii de Apărare (RUSI), care s-a întors recent din Ucraina, după ce a analizat situația de pe front.

Editor : A.R.