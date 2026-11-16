Live TV

Opoziţia din Israel îl acuză pe Benjamin Netanyahu de tentativă de „lovitură de stat” şi cere o anchetă

Data publicării:
benjamin netanyahu profimedia
Benjamin Netanyahu. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
„Prim-ministrul şi biroul său au încercat să fure alegerile”

Mai mulţi lideri ai opoziţiei israeliene l-au acuzat luni pe premierul în exerciţiu Benjamin Netanyahu de tentativă de „lovitură de stat” şi au cerut o anchetă, în urma unor relatări din presă care le atribuie unor apropiaţi ai lui Netanyahu o manipulare împotriva partidelor arabe la alegerile legislative, relatează AFP.

Scandalul survine în contextul negocierilor în curs pentru formarea unui guvern după alegerile din 27 octombrie care nu au dus la o majoritate clară. Principalul rival al lui Netanyahu, centristul Gadi Eisenkot, a fost însărcinat cu această misiune delicată.

În acest context de tulburări politice, Canalul 12 a relatat duminică seara că, în ajunul alegerilor din 27 octombrie, şeful de cabinet al lui Netanyahu l-a contactat pe şeful poliţiei pentru a-l avertiza că militanţi ai partidului arab Raam intenţionau să cumpere voturi la alegeri.

Acest apropiat al prim-ministrului a pus apoi poliţia în contact cu o presupusă sursă care deţinea informaţii în acest sens. Această persoană era de fapt un fost angajat al biroului lui Netanyahu, potrivit Canalului 12, fapt ce pune la îndoială independenţa şi fiabilitatea acuzaţiilor sale, notează AFP, citată de Agerpres.

Cu toate acestea, pe baza acuzaţiilor acestei persoane, trei membri ai Raam au fost arestaţi în ziua alegerilor. Tabăra Netanyahu a profitat de acest caz pentru a acuza partidele arabe de fraudă electorală masivă. Cei trei bărbaţi au fost eliberaţi ulterior.

„Pe măsură ce apar noi detalii, un lucru devine clar: aceasta nu a fost o încercare de a perturba alegerile. A fost o tentativă de lovitură de stat”, a scris Yair Lapid, liderul opoziţiei în timpul legislaturii anterioare.

„I-am cerut procurorului general să deschidă o anchetă”, a declarat luni liderul Raam, Mansour Abbas, într-o conferinţă de presă.

„Prim-ministrul şi biroul său au încercat să fure alegerile”

Cotidianul israelian de stânga Haaretz a relatat de asemenea duminică că şeful Shin Bet, serviciul de informaţii interne israelian, David Zini, a încercat să-i intercepteze pe liderii partidului arab Lista Comună chiar înainte de alegeri.

Cererea sa a fost însă respinsă de procurorul general, din cauza lipsei de dovezi suficiente pentru a justifica o astfel de măsură, potrivit Haaretz.

„Prim-ministrul şi biroul său au încercat să fure alegerile”, a adăugat Youssef Jabareen, liderul Listei Comune, care a denunţat şi el o tentativă de „lovitură de stat”.

„Având în vedere gravitatea problemei, solicităm de asemenea crearea unei comisii de anchetă publice care să investigheze nu numai acţiunile biroului prim-ministrului, ci şi pe cele ale altor centre de putere, inclusiv poliţia israeliană şi Shin Bet”, a adăugat el.

Partidul Likud al premierului Netanyahu a respins luni criticile ca fiind „total absurde”, argumentând că acestea vizează împiedicarea formării unui guvern de uniune naţională pe care prim-ministrul în exerciţiu îl susţine.

Ca răspuns la relatările din presă şi criticile formulate, poliţia israeliană a anunţat luni într-un comunicat că va „revizui procesul decizional şi de partajare a informaţiilor” legat de acest caz, negând în acelaşi timp orice abatere în acest stadiu.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Președintele bulgar, Rumen Radev, dă mâna cu președintele ucrainean, Volodimir Zelenski
1
Bulgaria oprește livrările de arme și ajutorul financiar pentru Ucraina. Condițiile puse...
Nicușor Dan și Sorin Grindeanu.
2
Robert Negoiță susține că Nicușor Dan ar fi împins PSD să facă reforma administrativă...
romani pe strada
3
Cum ar vota românii la viitoarele alegeri. AUR pierde peste 5% din încrederea...
boris johnson vladimir putin
4
Boris Johnson, despre întâlnirea cu Lavrov: „M-a forțat să beau cantități enorme de...
Sorin Grindeanu
5
PSD răspunde la amenințarea UDMR privind reforma administrativă: „Poate depune moțiune...
Cosmin ajunsese o ”ciudățenie” și a publicat imaginile transformării neverosimile! Englezii exclamă: ”E de nerecunoscut”
Digi Sport
Cosmin ajunsese o ”ciudățenie” și a publicat imaginile transformării neverosimile! Englezii exclamă: ”E de nerecunoscut”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
444
Israelul l-a ucis pe Samir Mahmoud Abu Younis, comandant de rang înalt al Hamas implicat în planificarea atacurilor din 7 octombrie
Alegeri SUA
Simulări electorale: Ce se întâmplă dacă americanii votează la prezidențialele din 2028 ca în 2026? Trei state pot decide totul în SUA
Ludovic Orban, la Congresul Extraordinar al PNL.
Orban îl critică pe Nicușor Dan pentru că legitimează AUR ca partid de opoziție: „Dezavantajează formațiunile democratice”
bibi netanyahu
Netanyahu cere un guvern de uniune națională pentru a înfrunta Iranul. Rivalul său îl acuză de „trucuri”: „Nu funcționează cu mine”
profimedia-1152414680
Victorie istorică a democraților în Alaska, după 28 de ani. Candidatul susținut de Trump, învins în cursa pentru guvernator
Recomandările redacţiei
Ce sunt medicamentele beta-blocante. Getty Images
Rogobete le cere scuze pacienţilor oncologici și anunță decizia în...
SIEGFRIED_MURESAN_011_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Mureșan, după întâlnirea cu Maia Sandu: UE trebuie să pregătească noi...
Podul kerci după ce a fost lovit de forțele ucrainene.
Primele imagini cu Podul lui Putin după ce a fost lovit de ucraineni...
psd inquam photos
PSD cere restructurarea instituţiilor şi companiilor de stat înainte...
Ultimele știri
Asociația Distribuitorilor Farmaceutici: „Stocurile de Lyrica sunt limitate la nivel național. Am lansat noi comenzi”
De ce au blocat Iordania și Irakul aplicația Telegram: contextul atacurilor recente și temerile privind extremismul online
Garda de Mediu a suspendat activitatea unui institut de cercetare din Bucureşti și a dat amenzi în valoare de 110.000 de lei
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
3 zodii lasă în urmă tristețea, începând cu 17 noiembrie. Viața începe să le ofere din nou motive de bucurie
Cancan
Cresc pensiile cu 219 lei, de la 1 ianuarie 2027. Care sunt pensionarii care se vor bucura de această...
Fanatik.ro
O echipă de handbal din Liga Florilor a ajuns în spital. Clubul amenință cu plângere penală! Update
editiadedimineata.ro
Protestele din Franța, amplificate de rețele de dezinformare pro-ruse, MAGA și israeliene
Fanatik.ro
O echipă de handbal din Liga Florilor a ajuns în spital. Clubul amenință cu plângere penală! Update
Adevărul
Apartamentul de 110.000 de euro dintr-un bloc construit în 1969 care a stârnit controverse. Dilema unui...
Digieconomic
Când poate ANAF să verifice averea unei persoane fizice și cum se justifică diferențele dintre venituri și...
Digi FM
Nepotul lui Ion Țiriac a lucrat ca electrician la noua arenă sportivă a familiei. Alexandru are 18 ani...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lovitură de teatru: Erling Haaland, marele transfer al anului 2027?! ”E foarte încrezător că va fi jucătorul...
Pro FM
Thalia, spectaculoasă la 55 de ani. Într-un costum auriu mulat, a făcut senzație alături de Karol G, cu 20 de...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Robert Pattinson, noul James Bond! Actorul a fost confirmat oficial în rolul celebrului agent 007
Adevarul
Harta unei posibile reforme adminstrative a încins spiritele. Înglobarea județului Brăila în Galați naște...
Newsweek
OFICIAL Guvernul confirmă indexarea tuturor pensiilor. Ar exista 3 scenarii. Creșteri între 90 și 200 lei
Digi FM
Cum s-a schimbat viața unei tinere britanice după ce s-a trezit din somn vorbind cu un accent complet diferit
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cum ar fi arătat Pământul dacă viața nu ar fi existat niciodată? O simulare dezvăluie o lume surprinzătoare
Digi Animal World
Un crab „înarmat” cu un cuțit a terorizat un bărbat și câinele său, în Florida. Imaginile au devenit virale...
Film Now
Robert Pattinson, noul James Bond! Actorul a fost confirmat oficial în rolul celebrului agent 007
UTV
Andra Gogan, premiată de Forbes România la 28 de ani. Artista a intrat în topul „30 Under 30” după succesul...