Opoziţia din Israel îl acuză pe Benjamin Netanyahu de tentativă de „lovitură de stat” şi cere o anchetă

Mai mulţi lideri ai opoziţiei israeliene l-au acuzat luni pe premierul în exerciţiu Benjamin Netanyahu de tentativă de „lovitură de stat” şi au cerut o anchetă, în urma unor relatări din presă care le atribuie unor apropiaţi ai lui Netanyahu o manipulare împotriva partidelor arabe la alegerile legislative, relatează AFP.

Scandalul survine în contextul negocierilor în curs pentru formarea unui guvern după alegerile din 27 octombrie care nu au dus la o majoritate clară. Principalul rival al lui Netanyahu, centristul Gadi Eisenkot, a fost însărcinat cu această misiune delicată.

În acest context de tulburări politice, Canalul 12 a relatat duminică seara că, în ajunul alegerilor din 27 octombrie, şeful de cabinet al lui Netanyahu l-a contactat pe şeful poliţiei pentru a-l avertiza că militanţi ai partidului arab Raam intenţionau să cumpere voturi la alegeri.

Acest apropiat al prim-ministrului a pus apoi poliţia în contact cu o presupusă sursă care deţinea informaţii în acest sens. Această persoană era de fapt un fost angajat al biroului lui Netanyahu, potrivit Canalului 12, fapt ce pune la îndoială independenţa şi fiabilitatea acuzaţiilor sale, notează AFP, citată de Agerpres.

Cu toate acestea, pe baza acuzaţiilor acestei persoane, trei membri ai Raam au fost arestaţi în ziua alegerilor. Tabăra Netanyahu a profitat de acest caz pentru a acuza partidele arabe de fraudă electorală masivă. Cei trei bărbaţi au fost eliberaţi ulterior.

„Pe măsură ce apar noi detalii, un lucru devine clar: aceasta nu a fost o încercare de a perturba alegerile. A fost o tentativă de lovitură de stat”, a scris Yair Lapid, liderul opoziţiei în timpul legislaturii anterioare.

„I-am cerut procurorului general să deschidă o anchetă”, a declarat luni liderul Raam, Mansour Abbas, într-o conferinţă de presă.

„Prim-ministrul şi biroul său au încercat să fure alegerile”

Cotidianul israelian de stânga Haaretz a relatat de asemenea duminică că şeful Shin Bet, serviciul de informaţii interne israelian, David Zini, a încercat să-i intercepteze pe liderii partidului arab Lista Comună chiar înainte de alegeri.

Cererea sa a fost însă respinsă de procurorul general, din cauza lipsei de dovezi suficiente pentru a justifica o astfel de măsură, potrivit Haaretz.

„Prim-ministrul şi biroul său au încercat să fure alegerile”, a adăugat Youssef Jabareen, liderul Listei Comune, care a denunţat şi el o tentativă de „lovitură de stat”.

„Având în vedere gravitatea problemei, solicităm de asemenea crearea unei comisii de anchetă publice care să investigheze nu numai acţiunile biroului prim-ministrului, ci şi pe cele ale altor centre de putere, inclusiv poliţia israeliană şi Shin Bet”, a adăugat el.

Partidul Likud al premierului Netanyahu a respins luni criticile ca fiind „total absurde”, argumentând că acestea vizează împiedicarea formării unui guvern de uniune naţională pe care prim-ministrul în exerciţiu îl susţine.

Ca răspuns la relatările din presă şi criticile formulate, poliţia israeliană a anunţat luni într-un comunicat că va „revizui procesul decizional şi de partajare a informaţiilor” legat de acest caz, negând în acelaşi timp orice abatere în acest stadiu.

Editor : Liviu Cojan