Ordinea de bătaie a lui Putin în Ucraina. Rușii au 10 armate concentrate pe linia frontului. Și țineți minte acest nume: Bilohorivka

Armata rusă are în prezent masate pe linia frontului ucrainean efectivele a aproape 10 armate, ori echivalentul a cel puțin 50 de divizii. Acestora ucrainenii le opun în jur de 30 de divizii, conform surselor din informații deschise (OSINT) publicate de un grup de experți finlandezi care s-au specializat în monitorizarea și identificarea trupelor care acționează pe frontul din Ucraina. O analiză OSINT realizată de digi24.ro arată că, în prezent, ucrainenii au direct angajate în lupte pe linia frontului un număr de 25 de brigăzi de luptă. Un grup de expertiză militară ucrainean a arătat că în prezent rușii și-au intensificat atacurile în zona Luhansk asupra unei localități - Bilohorivka: de soarta acestei bătălii depinde, în mare parte, modul în care se va desfășura și, mai ales, s-ar putea încheia acest război.

În prezent, situația de pe frontul ucrainean este extrem de imprevizibilă: rușii continuă să facă avansuri limitate dar, în același timp, încă nu au reușit o străpungere decisivă care să dea peste cap apărarea ucraineană. Liniile de apărare ucrainene - tot mai „subțiri” și în criză de muniții - continuă să respingă atacurile ruse și, în același timp, sunt în permanent pericol de a fi copleșite.

După Bahmut și Avdiivka, numele unei alte localități apare tot mai des în rapoartele celor două armate: Bilohorivka. Vorbim practic despre un sat din oblastul Luhansk, regiunea Donbas, care avea o populație de circa 800 de persoane înaintea declanșării invaziei Ucrainei în februarie 2022.

„Ceva” se întâmplă în aceste zile la Bilhorivka doar dacă analizăm strict rapoartele statului major al armatei ucrainene din ultima săptămână:

Astfel, pe data de 17 martie, ucrainenii raportau bombardamente în această localitate, concomitent cu „respingerea cu succes” a 4 asalturi ale armatei ruse. Pe data de 19 martie, ucrainenii respingeau 8 asalturi. Pe 20 martie, numărul atacurilor crescuse la 10.

Pe 21 martie, ucrainenii raportau 17 atacuri ale rușilor la Bilohorivka. O zi mai târziu, numărul acestora s-a mai „diminuat”: doar 11 atacuri au fost consemnate pe data de 22 martie.

Ca termen de comparație, în punctul culminant al bătăliei pentru Avdiivka, rușii asaltau această localitate chiar și de 23 de ori pe zi, practic un atac la fiecare oră.

Rușii folosesc în aceste atacuri în special drone kamikaze și deja celebrele bombe cu kituri de planare KAB (echivalentul rusesc al JDAM-ului american). Tactica e cumplit de simplă: sunt bombardate zonele fortificate care apoi sunt asaltate de trupe ruse (la nivel de pluton, circa 20-25 de militari care participă direct la un astfel de asalt). Dacă atacul reușește, poziția cucerită e apoi întărit cu trupe la nivel de companie (circa 100 de militari). Scenariul e apoi repetat.

Tactica ucrainenilor e de a rezista și a provoca pierderi cât mai mari trupelor ruse. Criza de muniții îi împiedică însă pe militarii Kievului să lovească direct, eficient și pe termen lung cu artileria trupele ruse care atacă. Astfel, ucrainenii trebuie să recurgă la contraatacuri directe cu infanteria, pentru a-i scoate pe ruși din pozițiile ocupate și a-i forța să se retragă - ceea ce duce la invariabil la pierderi de oameni care cu greu pot fi înlocuiți pe câmpul de luptă, comparativ cu varianta „mai sigură” a folosirii artileriei pentru respingerea atacurilor ruse.

„Bilohorivka încă mai rezistă dar dacă Ucraina nu reușește să-și pună la punct o nouă mobilizare - oricum deja întârziată - și nu e ajutată în rezolvarea crizei de muniții cu care se confruntă, tacticile rusești descrise vor uza în mod sigur apărarea ucraineană aici și în orice zonă a frontului”, se arată într-o analiză Frontelligence, realizată din surse OSINT de către un grup de experți militari ucraineni.

La unul din ultimele atacuri ale rușilor la Bilohorivka, aceștia au folosit 2 tancuri, 8 vehicule blindate și 15 drone kamikaze împotriva unei singure poziții ucrainene.

Situația de la Bilhorivka, una din „balamalele” frontului ucrainean: Rușii atacă cu 6 regimente, o brigadă și 5 batalioane. Ucrainenii se apără cu 3 brigăzi

Pe hartă, observăm că Bilhorivka se prezintă ca o „balama” pe linia frontului: la sud avem Bahmutul, iar la nord e Kremina - două zone extrem de fierbinți ale frontului în acest moment, unde trupele ruse presează continuu apărarea ucraineană.

Zona e crucială pentru că o eventual rupere a frontului aici ar deschide drumul rușilor către orașele Sloviansk și Kramatorsk - cele mai mari algomerări urbane din Donețk aflate încă sub control ucrainean. Cucerirea acestor două orașe e vitală pentru Putin deoarece, în acest fel, el va putea să proclame „eliberarea completă a Donbasului” - un obiectiv pe care armata rusă nu l-a atins nici acum, în ciuda faptului că regiunile Luhansk și Donețk au fost anexate ilegal de Rusia (altături de Zaporojie și Herson) încă din toamna lui 2022.

Bilohorivka (încercuită cu albastru) se află între Bahmut și Kreminna. La vest, sunt orașele Sloviansk și Kramatorsk. Captură foto: Deepstatemap.live

Conform Frontelligence, rușii au concentrate în zona Bilohorivka unități ale Corpului 2 Armată: trei regimente de inanterie motorizată (nr. 6, 7 și 85), patru batalioane alcătuite din rezerviști (nr. 6, 12, 16 și 17), batalionul 4 Tancuri al Regimentului 1102 de Infanterie Motorizată, plus brigada 123 Infanterie Motorizată și Regimentul 51 Parașutiști. În „rezervă” rușii mențin regimentul 204 de „trupe speciale cecene” Ahmat.

Conform ISW, rușii mai dispun de încă un regiment în plus în această zonă: Regimentul 2 Infanterie Motorizată.

În total, rușii au aici 5-6 regimente, o brigadă și cinci batalioane separate. Ca regulă generală, un regiment poatedispune de 3-5 batalioane, iar o brigadă poate avea 2-3 regimente.

Ucrainenii se apără aici cu doar trei brigăzi: brigada 54 Mecanizată, brigada 81 Asalt Aerian (parașutiști) și brigada 10 Vânători de Munte (care apără flancul sudic al Bilhorivăkăi, unde rușii au masate brigada 123 Infanterie Motorizată și Regimentul 51 Parașutiști.

Digi24.ro a analizat comunicatele publice ale armatei ucrainene din ultima lună. Din acestea, rezultă un număr de cel puțin 26 de brigăzi ucrainene care în această perioadă au fost implicate în acțiuni directe de luptă pe linia frontului.

Trei brigăzi - 25, 79 și 82 - sunt de „asalt aerian”, practic alcătuite din parașutiști. Brigada 79, care acționează în zona Pokrovsk, Donețk, a publicat recent imagini de pe câmpul de luptă cu distrugerea unui tanc rusesc.

Alte trei brigăzi (36, 37 și 38) sunt de infanterie marină. Pe „linia de contact” ucrainenii mai dispun de patru brigăzi - 103, 114, 127 și 128 - de „apărare teritorială”, alcătuite dintr-un mix de veterani, rezerviști și recruți, brigada 92 Asalt, brigada 831 Aviație Tactică, brigada 45 Artilerie, Brigada 1 Tancuri și două brigăzi de „infanterie motorizată” (56 și 59)

„Grosul” trupelor ucrainene implicate direct în lupte în ultimele săptămâni au fost 10 brigăzii de infanterie mecanizată (46, 47, 22, 66, 93, 14, 60, 118, 59 și 53).

50-30, raportul diviziilor ruse v. ucrainene (analiză OSINT din surse publice/deschise)

În urmă cu o lună, „Blackbird Group”, un grup de analiză militară alcătuit din experți finlandezi a publicat o prezentare cu o hartă extrem de amănunțită a situației frontului din Ucraina, cu dispunerea unităților armatei ruse și ale armatei ucrainene pe întreaga lungime a frontului.

Astfel, efectivele armatei ruse totalizează în jur de 56 de divizii, echivalentul a 10 armate, comparativ cu circa 20 de divizii ucrainene.

Ucrainenii au împărțit linia frontului în trei zone principale care intră în aria de responsabilitate a trei „grupuri de forțe operațional-strategice”: „Odesa”, „Tavria” și „Hortiția”.

Gruparea „Odesa” ține linia frontului între Odesa și Zaporojie și are în compunere 11-12 brigăzi, sau echivalentul a aproximativ 4 divizii.

Gruparea „Tavria” ține cu aproximație linia frontului între Zaporojie și Horlivka și are în compunere 35-40 brigăzi (11-12 diviziii), plus alte trei brigăzi în rezervă, conform experților militari finlandezi. Gruparea „Tavria” e sau a fost implicată în lupte dure în această zonă: Tokmak-Orihiv, Marinka, Avdiivka etc.

Gruparea „Horția” are în aria de responsabilitate linia frontului dintre Horlivka până în zona Kupiansk/Harkov. Bătăliile „cele mai cunoscute” publicului din această zonă sunt Bahmut, Kremina-Liman sau Kupiansk. Gruparea e compusă din 42-52 de brigăzi (14-17 divizii, în echivalent).

Total efective ucrainene: circa 30-33 de divizii.

Rușii au frontul împărțit în patru axe/regiuni principale: „Nistru”, „Est”, Centru” și „Vest”.

Zona „Nistru”: Două armate (Armata 18 și Armata 58) ocupă această arie, cu efectivele a 12-13 divizii. Două divizii - 70 și 104 Asalt Aerian - ale Armatei 18 operează în zona Krinki, unde trupele ucrainene au stabilit de ceva vreme un cap de pod pe malul stâng al Niprului.

În regiunea Zaporojie, armata 58 rusă acționează în special cu două divizii de elită de parașutiști (7 și 76), două divizii (19 și 42) de infanterie motorizată. În total, armata 58 numără 5-6 divizii.

Zona „Est” e compusă din armata 5 și mai slaba armată 35 (care a avut pierderi uriașe în primăvara lui 2022, în zona Harkov/Izium). Total estimat: 5-6 divizii. Principala forță de manevră a Rusiei în acest sector e Divizia 127 Infanterie Motorizată.

Zona „Centru” are în compunere circa 17-19 divizii în trei grupări de armate distincte: Armata 8 (3-4 divizii), în zona Marinka; la Avdiivka, rușii au 5-6 divizii, iar la Bahmut 7-8, în special diviziile 98 și 106 Parașutiști).

Zona„Vest” e, la rândul ei, împărțită în trei armate: Armata 20 (axa Kremina-Liman), Armata 1 Gardă Tancuri (axa Svatove) și Armata 6 (zona Kupiansk). În total, aceste armate sunt compuse din 13-14 divizii.

Total efective ruse: 50-52 de divizii

Din informațiile sau estimările bazate strict pe surse deschise, e greu de apreciat ori estimat valoarea reală a a respectivelor divizii, fie ele urcrainene ori ruse, în sensul că nu se poate aprecia dacă acestea au efectivele complete, conform doctrinei militare (exemplu: „pe hârtie”, o divizie-standard ar trebui să fie compusă din 2 brigăzi sau 3 regimente, adică să numere undeva între 10-15.000 militari). Astfel, de pildă, o brigadă ucraineană la „standarde NATO” numără în jur de 5.000 de militari, în vreme ce o brigadă de infanterie motorizată rusă poate număra între 2.000 - 8.000 de militari.

Concomitent, Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) din SUA arată că Rusia pune bazele unor unități de rezerviști cu scopul continuării operațiunilor militare ofensive din Ucraina, chiar dacă aceste unități nu vor putea funcționa ca formațiuni de luptă capabile de operațiuni coordonate la scară mare capabile de străpungeri ale liniei frontului urmate de exploatarea rapidă a succesului. Un motiv îl lreprezintă lipsa echipamentelor de luptă și de blindate necesare susținerii unor astfel de acțiuni ofensive la scară mare.

În același timp, serviciile secrete ucrainene au arătat că, în acest moment, Rusia poate genera forțe noi pe câmpul de luptă doar la o rată similară cu cea a pierderilor - adică în jur de 25-30.000 de militari pe lună. Totodată, Institutul pentru Studii Strategice de la Londra a precizat că Rusia poate face față pierderilor de blindate și tehnică militară (peste 3.000 de vehicule de luptă distruse/an și aproape 8.000 distruse din 22 februarie 2022 și până în prezent) pentru cel puțin 2-3 ani de acum încolo, doar prin reactivarea blindatelor vechi aflate în depozite.