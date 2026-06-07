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AIEA face precizări după ce a verificat locul în care o dronă rusească a lovit un depozit nuclear la Cernobîl

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Sediul Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA). Foto: Profimedia

Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA) a anunţat, duminică seară, că a inspectat locul unde o dronă a lovit un depozit nuclear uzat în apropierea fostei centrale nucleare ucrainene de la Cernobîl, adăugând că nivelurile radiaţiilor în zonă sunt normale, transmite Reuters.

Incidentul a provocat pagube structurale semnificative unei părţi a clădirii de recepţie a combustibilului, inclusiv biroului de protecţie al AIEA amplasat acolo, a precizat agenţia într-o postare pe reţeaua X.

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Dar cercetările efectuate la faţa locului de către echipa de experţi a AIEA relevă că impactul dronei nu a provocat nicio contaminare radioactivă, mai precizează organizaţia.

Clădirea lovită de dronă era destinată primirii containerelor cu combustibil nuclear uzat, dar în momentul atacului nu exista astfel de combustibil acolo, a precizat compania ucraineană Energoatom, care a mai menţionat că nu s-au înregistrat creşteri ale nivelului radiaţiilor. Incendiul provocat de impactul dronei a fost între timp stins.

Respectiva infrastructură din zona de excludere a fostei centrale de la Cernobîl este folosită pentru stocarea pe termen lung a combustibilului nuclear uzat provenit de la centralele nucleare ucrainene care sunt operaţionale în prezent.

Duminică mai devreme, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat Rusia că a atacat în mod deliberat zona de excludere de la Cernobîl, adăugând că nivelul radiaţiilor a rămas în limite normale.

„Ruşii au atacat astăzi din nou zona restricţionată din jurul centralei nucleare de la Cernobîl. O dronă Shahed a lovit o clădire a depozitului temporar pentru deşeuri nucleare. Este o infrastructură extrem de critică şi un atac rusesc extrem de josnic”, a scris Zelenski pe contul său pe reţeaua X.

„Rusia a atacat în mod deliberat infrastructura nucleară. Până în prezent măsurătorile nu arată vreo creştere a nivelului de radiaţii, dar există, fără îndoială, o creştere a josniciei Rusiei”, a continuat Zelenski.

 

Editor : C.L.B.

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