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Ucraina a dezvăluit „arma secretă” cu care atacă principala rută terestră ce leagă Rusia de Crimeea. Zeci de ținte au fost distruse

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atacuri cu drone ucrainene Morrigan asupra unor convoaie rusești în sudul Ucrainei
Morrigan face parte dintr-o clasă de drone folosită tot mai des de Ucraina pentru a ataca forțele rusești și unitățile de logistică aflate la 20-300 de kilometri în spatele liniei frontului. Capturi video: Brigada 412 Nemesis
Din articol
„Novorossia”, asediată de dronele ucrainene

Armata ucraineană a dezvăluit noi detalii despre o dronă cu rază medie de acțiune pe care trupele Kievului o utilizează ca să atace cea mai importantă rută terestră de aprovizionare a forțelor ruse din Crimeea - autostrada R280, care trece și prin orașul ocupat Mariupol. „Arma secretă” a brigăzii ucrainene Nemesis este capabilă să distrugă ținte aflate în zone pe care Rusia le considera până acum sigure.

Drona Morrigan este produsă local și este proiectată special pentru a „opera în spatele liniilor inamice”, a dezvăluit Brigada 412 Nemesis din cadrul Forțelor de Sisteme Fără Pilot, care au publicat filmări cu pregătirile desfășurate înainte de lansarea atacurilor.

„Cu permisiunea producătorului, am ridicat cortina: Ce fel de dronă secretă este aceasta?” au scris ucrainenii, care s-au referit la Morrigan drept arma lor „secretă”.

Din filmări, drona Morrigan pare să aibă în jur de 1,5 metri lungime și este lansată de pe o platformă cu șină sau cu catapultă, ceea ce îi permite să decoleze fără a avea nevoie de o pistă, potrivit Business Insider.

Morrigan face parte dintr-o clasă de drone folosită tot mai des de Ucraina pentru a ataca forțele rusești și unitățile de logistică aflate la 20-300 de kilometri în spatele liniei frontului.

Aceste drone sunt de obicei mai ușoare decât dronele cu rază lungă de acțiune cu care Ucraina bombardează porturile, rafinăriile și bazele militare rusești.

Mariupol after the war
Autostrada vizată se află la 80-120 de kilometri de linia frontului, mergând în paralel cu coasta Mării Azov și trecând prin orașele Mariupol (în poză) și Melitopol. Foto: Profimedia Images

„Novorossia”, asediată de dronele ucrainene

Misiunea acestor drone cu rază medie de acțiune este să încetinească înaintarea trupelor rusești, obligându-le să se retragă din zone pe care, până acum, le considerau sigure pentru rutele lor de aprovizionare, potrivit analiștilor și oficialilor ucraineni.

Drona Morrigan a fost deja folosită în Crimeea de mai multe ori, acolo unde a distrus ținte importante ale forțelor de apărare antiaeriană și de sprijin ale Rusiei, potrivit brigăzii Nemesis. Acum, ele vânează unitățile logistice rusești ce operează între Mariupol și Crimeea.

Mai exact, dronele vizează autostrada R280 „Novorossia” lungă de 600 de kilometri, care pornește din orașul Rostov-pe-Don și se termină în Crimeea, traversând toate regiunile ocupate de ruși din sudul Ucrainei.

În mod normal, autostrada se află la 80-120 de kilometri de linia frontului, mergând în paralel cu coasta Mării Azov și trecând prin orașele Mariupol și Melitopol.

Brigada Nemesis a publicat mai multe filmări săptămâna trecută cu drone care lovesc convoaie de aprovizionare cu combustibil, care se deplasau pe această rută.

Ucrainenii susțin că au distrus „zeci” de camioane și benzinării folosite de ruși. La acea vreme, unitatea nu a dezvăluit nicio informație despre drona „secretă” Morrigan construită special pentru aceste tipuri de misiuni.

În același timp, oficialii proruși din teritoriile ocupate au spus luni că încearcă să găsească noi rute de transport din cauza intensificării atacurilor ucrainene.

Editor : Raul Nețoiu

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