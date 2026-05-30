Pam Bondi, care a fost secretar al Justiției în al doilea mandat Trump, audiată în Congres în legătură cu cazul Epstein

Pam Bondi, la sosirea la audieri. Foto: Profimedia

O comisie a Congresului american a audiat-o vineri pe Pam Bondi în privinţa modului în care fostul secretar al Justiţiei a gestionat afacerea Jeffrey Epstein, pe fondul acuzaţiilor persistente de lipsă de transparenţă din partea guvernului, relatează AFP, preluată de Agerpres.

Fostul ministru, demis de Donald Trump în aprilie, a fost audiat de membrii unei comisii de anchetă a Camerei Reprezentanţilor în cadrul unei şedinţe cu uşile închise. Aleşii democraţi, la fel ca şi victimele infractorului sexual Jeffrey Epstein, au cerut o audiere publică.

Controversa în jurul publicării documentelor din dosarul Epstein îl urmăreşte pe Donald Trump de la începutul celui de al doilea mandat. Republicanul le-a cerut anul trecut susţinătorilor săi să treacă la altceva, într-un moment în care solicitările de transparenţă deveniseră tot mai presante.

Departamentul Justiţiei a dat asigurări că a publicat toate documentele pe care era constrâns din punct de vedere legal să le facă publice.

„Destule minciuni, destule tentative de disimulare. A venit timpul ca Pam Bondi să răspundă întrebărilor noastre”, a declarat pe reţelele sociale înainte de audiere deputatul democrat Robert Garcia, membru al comisiei de anchetă.

Pam Bondi a devenit o figură centrală în afacerea Epstein după ce a declarat la venirea sa în funcţie, în 2025, că lista de presupuşi clienţi ai infractorului sexuale este pe biroul său, în aşteptarea aprobării pentru publicare.

Departamentul Justiţiei şi FBI au afirmat ulterior că o astfel de listă nu există şi că nu intenţionează să facă publice mai multe informaţii.

Donald Trump a demis-o pe Pam Bondi în aprilie, într-un moment în care preşedintele american era tot mai nemulţumit de incapacitatea ei de a-i urmări în justiţie pe opozanţii săi, potrivit mai multor media americane.

De la această audiere va fi făcută publică o transcriere, potrivit AFP.

Democratul Robert Garcia a denunţat decizia de a organiza audierea cu uşile închise, apreciind că încalcă spiritul obligaţiei de a se prezenta şi împiedică marele public să audă ce are de spus fostul ministru în această afacere care continuă să suscite multă atenţie.

Însă şeful republican al comisiei de anchetă, James Comer, a apărat formatul audierii şi a afirmat că Pam Bondi a cooperat mai rapid decât alţi martori.

Victimele lui Jeffrey Epstein s-au adunat în faţa sălii de audieri şi au cerut ca Pam Bondi să fie audiată public şi sub jurământ.

