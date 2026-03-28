Live TV

Papa Leon al XIV-lea la Monaco: întâmpinat de Prințul Albert și Prințesa Charlene. Va oficia Liturghia pentru 15.000 de persoane

Data publicării:
Accueil du pape Léon XIV à l'héliport de Monaco par le prince Albert II de Monaco et la princesse Charlène - Visite historique du pape Léon XIV à Monaco
Primirea papei Leon XIV la heliportul din Monaco de către prințul Albert II de Monaco și prințesa Charlène – Vizită istorică a papei Leon XIV în Monaco, pe 28 martie 2026. Foto: Profimedia Images

Papa Leon al XIV-lea a sosit, sâmbătă dimineaţă, pentru o vizită fulgerătoare la Monaco, micul principat catolic cunoscut mai ales pentru luxul său, fiind prima sa călătorie pontificală în Europa de Vest. Suveranul pontif va merge la Palatul Princiar și apoi va oficia o Liturghie în aer liber la Stadionul Ludovic al II-lea, unde sunt așteptați circa 15.000 de credincioși.

Papa a sosit cu elicopterul de la Roma şi a fost întâmpinat de prinţul Albert al II-lea şi de prinţesa Charlene la heliportul din Monaco, sub un soare strălucitor, transmite AFP preluată de Agerpres.

Suveranul pontif este apoi aşteptat la Palatul Princiar, înainte de o întâlnire cu comunitatea catolică la ora locală 11:45, pe esplanada Bisericii Sainte-Dévotée, dedicată sfintei patroane a oraşului Monaco. Punctul culminant al vizitei va fi o Liturghie în aer liber, ce va fi susţinută de la ora 15:30 pe Stadionul Ludovic al II-lea, unde sunt aşteptate să participe aproximativ 15.000 de persoane, mai transmite AFP.

Această vizită de opt ore, prima a unui papă în principatul monegasc în perioada contemporană, evidenţiază legăturile istorice dintre cele mai mici două state din lume. Monaco, unde catolicismul este înscris în Constituţie, întreţine cu Sfântul Scaun o relaţie ce datează din Evul Mediu şi o convergenţă de interese diplomatice, precum dialogul între religii şi conservarea mediului.

Aceste puncte comune l-au convins pe Leon al XIV-lea să onoreze invitaţia prinţului Albert al II-lea, făcând astfel din Monaco cea de-a doua destinaţie internaţională a pontificatului său (după turneul de anul trecut din Turcia şi Liban) - şi prima din Europa - după alegerea sa ca papă în mai 2025, înaintea unui mare turneu în Africa, programat în luna aprilie.

Entretien du pape Léon XIV avec le prince Albert II de Monaco au palais princier - Visite historique du pape Léon XIV à Monaco
Întâlnirea papei Leon XIV cu prințul Albert II de Monaco la Palatul Princiar – Vizită istorică a papei Leon XIV în Monaco, pe 28 martie 2026. Foto: Profimedia Images

Cu o săptămână înaintea Paştelui (catolic - n.r.), cea mai importantă sărbătoare din calendarul creştin, această vizită va permite, de asemenea, măsurarea popularităţii suveranului pontif, mai discret decât predecesorul său Francisc, în rândul credincioşilor din Franţa vecină.

Pe străzile din principat, decorate cu drapelele în alb şi galben ale Vaticanului, un impunător dispozitiv de securitate - comparabil cu cel folosit la Marele Premiu de Formula 1 - a fost implementat, cu bulevarde închise pentru circulaţia rutieră, ecrane uriaşe şi bariere de-a lungul traseului pe care se va deplasa celebrul „papamobil”.

Vizita papală în acest microstat devenit una dintre capitalele luxului este cu atât mai surprinzătoare cu cât ea intervine în plin război în Orientul Mijlociu, unde situaţia umanitară, denunţată de Leon al XIV-lea, pare la antipozi în raport cu viaţa de zi cu zi din principat.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
kaja kallas la o reuniune
„Când vă veţi pierde răbdarea?”. Kaja Kallas, răbufnire la adresa lui...
pompe carburanti
Carburanții s-au scumpit la pompă pentru a 17-a oară de când a...
Trecem la ora de vară 2026. Foto Getty Images
Trecem la ora de vară 2026: Cum se modifică ceasurile în această...
donald trump
„Trebuie să redeschidem Strâmtoarea Trump”. După Golful Mexic...
Ultimele știri
Trump vorbește deschis despre folosirea armatei: „Cuba este următoarea, apropo”
România, printre cele mai sigure țări din lume într-un sondaj care măsoară percepția locuitorilor asupra criminalității
Cel puțin trei morți în Ucraina în urma atacurilor rusești; un copil ucis de dronă ucraineană în Rusia
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
O bunică fit are o viață de adolescentă rebelă: “Ies și cu 5 persoane pe săptămână. Unul mi-a oferit 200 de...
Cancan
Afaceristul din România, acuzat că și-a părăsit familia pentru amantă! Divorțul anului scoate la iveală...
Fanatik.ro
„Ne-a luat Hagi la înjurături pe toți!”. Dumitru Dragomir dezvăluie cea mai mare ceartă din sânul naționalei...
editiadedimineata.ro
Elevii care duc România la mondialul de robotică: echipa CSH are nevoie de sprijin pentru a ajunge la Houston...
Fanatik.ro
Noutăți de ultimă oră la FCSB despre accidentările lui Ngezana și Chiricheș! Cu cine joacă Mirel Rădoi la...
Adevărul
Operațiuni secrete: avioanele guvernului Orban ar fi transportat bani și obiecte de valoare din Rusia...
Playtech
Câţi bani primesc bucureştenii înapoi dacă nu au avut căldură şi apă caldă în iarna: Termoenergetica a...
Digi FM
I-au văzut fațetele dentare pe scenă, în timpul unui concurs de Miss. Reacția aplaudată a concurentei și...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
FRF a luat decizia, la 24 de ore după ce România a ratat calificarea la Cupa Mondială 2026
Pro FM
Cum arată Loredana Groza în costum de baie, la 55 de ani. S-a fotografiat fără inhibiții pe o plajă din...
Film Now
Gestul neașteptat al lui Jack Nicholson față de Diane Keaton, după ce au jucat în „Something's Gotta Give”
Adevarul
Adevărul despre ieftinirea carburanților: de ce scăderea accizei este evitată, deși este singura măsură cu...
Newsweek
Vin banii în plus la pensie de la Mica recalculare: „Am primit 50 de lei. Eu - 300 lei”. Cum poți pierde bani?
Digi FM
Reguli noi pentru șoferii fără permis. Ce condiție trebuie îndeplinită pentru reducerea perioadei de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Dormi 7-8 ore pe noapte, dar tot ești obosit? Explicația unui specialist și sfaturile lui pentru un somn mai...
Digi Animal World
El este Merlin, porcul „vorbitor” care a cucerit internetul. A intrat în Cartea Recordurilor cu peste 1...
Film Now
Ce au descoperit autoritățile în cazul fraudei comise asupra Ursulei Andress, fata Bond din anii '60. Scandal...
UTV
Loredana Groza dezvăluie cum își menține silueta la 55 de ani. „Sfătuiesc pe toată lumea să încerce”