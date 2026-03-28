Papa Leon al XIV-lea a sosit, sâmbătă dimineaţă, pentru o vizită fulgerătoare la Monaco, micul principat catolic cunoscut mai ales pentru luxul său, fiind prima sa călătorie pontificală în Europa de Vest. Suveranul pontif va merge la Palatul Princiar și apoi va oficia o Liturghie în aer liber la Stadionul Ludovic al II-lea, unde sunt așteptați circa 15.000 de credincioși.

Papa a sosit cu elicopterul de la Roma şi a fost întâmpinat de prinţul Albert al II-lea şi de prinţesa Charlene la heliportul din Monaco, sub un soare strălucitor, transmite AFP preluată de Agerpres.

Suveranul pontif este apoi aşteptat la Palatul Princiar, înainte de o întâlnire cu comunitatea catolică la ora locală 11:45, pe esplanada Bisericii Sainte-Dévotée, dedicată sfintei patroane a oraşului Monaco. Punctul culminant al vizitei va fi o Liturghie în aer liber, ce va fi susţinută de la ora 15:30 pe Stadionul Ludovic al II-lea, unde sunt aşteptate să participe aproximativ 15.000 de persoane, mai transmite AFP.

Această vizită de opt ore, prima a unui papă în principatul monegasc în perioada contemporană, evidenţiază legăturile istorice dintre cele mai mici două state din lume. Monaco, unde catolicismul este înscris în Constituţie, întreţine cu Sfântul Scaun o relaţie ce datează din Evul Mediu şi o convergenţă de interese diplomatice, precum dialogul între religii şi conservarea mediului.

Aceste puncte comune l-au convins pe Leon al XIV-lea să onoreze invitaţia prinţului Albert al II-lea, făcând astfel din Monaco cea de-a doua destinaţie internaţională a pontificatului său (după turneul de anul trecut din Turcia şi Liban) - şi prima din Europa - după alegerea sa ca papă în mai 2025, înaintea unui mare turneu în Africa, programat în luna aprilie.

Întâlnirea papei Leon XIV cu prințul Albert II de Monaco la Palatul Princiar – Vizită istorică a papei Leon XIV în Monaco, pe 28 martie 2026. Foto: Profimedia Images

Cu o săptămână înaintea Paştelui (catolic - n.r.), cea mai importantă sărbătoare din calendarul creştin, această vizită va permite, de asemenea, măsurarea popularităţii suveranului pontif, mai discret decât predecesorul său Francisc, în rândul credincioşilor din Franţa vecină.

Pe străzile din principat, decorate cu drapelele în alb şi galben ale Vaticanului, un impunător dispozitiv de securitate - comparabil cu cel folosit la Marele Premiu de Formula 1 - a fost implementat, cu bulevarde închise pentru circulaţia rutieră, ecrane uriaşe şi bariere de-a lungul traseului pe care se va deplasa celebrul „papamobil”.

Vizita papală în acest microstat devenit una dintre capitalele luxului este cu atât mai surprinzătoare cu cât ea intervine în plin război în Orientul Mijlociu, unde situaţia umanitară, denunţată de Leon al XIV-lea, pare la antipozi în raport cu viaţa de zi cu zi din principat.

