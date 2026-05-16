Papa Leon al XIV-lea merge în Franța în septembrie. Prima vizită papală în 18 ani

Sfântul Scaun a anunțat sâmbătă că Papa Leon al XIV-lea se va deplasa în Franța în perioada 25-28 septembrie pentru o vizită oficială de stat, aceasta fiind prima deplasare oficială a liderului Vaticanului din ultimele aproape două decenii, scrie Politico.

Vizita vine „ca răspuns la invitația adresată de șeful statului și autoritățile ecleziastice ale țării, precum și de directorul general al UNESCO”, unde pontiful va vizita sediul UNESCO din Paris, potrivit unui comunicat al biroului de presă al Vaticanului.

Primul american care a preluat papalitatea, Papa Leo a fost supus unor critici severe în ultimele săptămâni din partea președintelui SUA, Donald Trump, după ce a adoptat o poziție anti-război în criza din Iran.

Călătoria sa în Franța, precum și vizita anunțată anterior în iunie în Spania, demonstrează interesul liderului Vaticanului de a construi legături cu țările catolice seculare din Europa. Va fi prima vizită papală în Franța în 18 ani.

Președintele francez Emmanuel Macron a salutat vestea sâmbătă, postând pe rețelele de socializare: „Suntem încântați că Sanctitatea Sa Papa Leon al XIV-lea și-a confirmat vizita în Franța. Această vizită din luna septembrie va fi o onoare pentru țara noastră, o bucurie pentru catolici și un moment de mare speranță pentru toți.”

Macron a vizitat Vaticanul în aprilie, unde a reînnoit invitația din partea președintelui Conferinței Episcopilor Francezi (CEF), cardinalul Jean-Marc Aveline. „Este o mare bucurie, dar și o mare responsabilitate”, a declarat Aveline sâmbătă.

Suveranul pontif va vizita, de asemenea, Lourdes, un renumit loc de pelerinaj catolic din sud-vestul Franței.

Papa Leo are programată, de asemenea, o vizită în Spania în luna iunie, când se va întâlni cu prim-ministrul spaniol Pedro Sánchez la Madrid și va călători, de asemenea, la Barcelona și în Insulele Canare.

