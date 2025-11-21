Parlamentarii polonezi cer guvernului să mute Ambasada Rusiei din Varșovia, de teama sabotajelor

Legiuitorii polonezi au adoptat o rezoluție prin care solicită guvernului să mute ambasada Rusiei din Varșovia, pe fondul temerilor crescânde de sabotaj, invocând îngrijorarea cu privire la proximitatea misiunii diplomatice față de clădiri importante ale statului, relatează TVPWorld.

Rezoluția, adoptată vineri de Sejm, Camera Inferioară a Parlamentului polonez, a fost susținută de 439 de voturi, fără niciun vot împotrivă și cu o singură abținere.

Rezultatul a reflectat unanimitatea în materie de securitate națională între coaliția centristă aflată la guvernare în Polonia și opoziție, formată în mare parte din deputați ai partidului naționalist-populist Lege și Justiție (PiS).

Aceasta survine pe fondul preocupărilor crescânde privind securitatea în Polonia, după ce liniile ferate din sudul Varșoviei au fost avariate duminică în urma unei explozii. În altă parte pe aceeași rută, anchetatorii au găsit dovezi de sabotare a șinelor și cabluri aeriene rupte.

Aceste acte evidente de sabotaj, atribuite unor ucraineni care lucrează pentru Rusia, sunt cele mai recente dintr-o serie de incidente care au avut loc în Polonia de la izbucnirea războiului în Ucraina.

Amplasare sensibilă

În rezoluție, deputații au îndemnat guvernul să ia măsuri, în conformitate cu dreptul internațional, care să conducă la relocarea ambasadei ruse.

Ambasada se află pe strada Belwederska nr. 49, o zonă prestigioasă din centrul Varșoviei, care face parte din traseul istoric al orașului care leagă principalele instituții de stat.

Construit în anii 1950, complexul ambasadei se află chiar lângă clădirea Ministerului Apărării din Polonia și în apropierea Palatului Belweder, una dintre reședințele președintelui polonez, și a Biroului Primului Ministru – un ansamblu de clădiri sensibile care a făcut ca locația sa să fie controversată de mult timp.

Deputații au îndemnat, de asemenea, guvernul să consolideze protecția contrainformațiilor și anti-drone a clădirii Ministerului Apărării, a Palatului Belweder și a Biroului Primului Ministru.

În septembrie, autoritățile au reținut un bărbat ucrainean și o femeie din Belarus pentru că au lansat o dronă deasupra Palatului Belweder și a clădirilor guvernamentale din apropiere.

Înainte de adoptarea rezoluției vineri, prim-ministrul polonez Donald Tusk a declarat în Parlament că Rusia încearcă să destabilizeze Polonia prin „terorism de stat” și război hibrid.

Reducerea amprentei Moscovei

În ultimii ani, Polonia a redus drastic prezența diplomatică a Rusiei, invocând îngrijorarea că Moscova folosește acoperirea diplomatică pentru a desfășura operațiuni de spionaj și sabotaj.

Miercuri, ministrul de Externe polonez Radosław Sikorski a anunțat că Polonia va închide ultimul consulat rus rămas funcțional, situat în orașul nordic Gdańsk, în urma recentelor atacuri suspectate de sabotaj asupra liniilor feroviare. Polonia va desfășura mii de militari pentru a-și proteja infrastructura.

Polonia i-a cerut Belarusului să extrădeze cei doi cetăţeni ucraineni acuzaţi de comiterea unor acte de sabotaj pe reţeaua feroviară poloneză în numele Rusiei, a anunţat joi Ministerul de Externe de la Varşovia, citat de Reuters, preluată de Agerpres.



Varşovia afirmă că cei doi bărbaţi au fugit în Belarus după ce duminică au comis două acte de sabotaj pe o linie feroviară către Ucraina. Unul din cele două sabotaje a avut loc pe linia Varşovia-Lublin, ce leagă capitala Poloniei de frontiera cu Ucraina, în acest caz având loc şi o explozie.



Cererea a fost transmisă miercuri însărcinatului cu afaceri al Belarusului la Varşovia, potrivit agenţiei de presă PAP. Procurorii i-au pus sub acuzare in absentia pe cei doi bărbaţi, Oleksandr K. şi Evhenii I., pentru sabotaj asupra reţelei feroviare din Polonia.

