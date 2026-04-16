Live TV

Cel puțin 14 morți în Ucraina, după atacuri lansate de forțele ruse în timpul nopții

Data publicării:
rachete
Foto: Getty Images
Din articol
Doi copii uciși în Rusia Situația din Kiev Odesa și Dnipropetrovsk, puternic afectate

Cel puţin 14 persoane au fost ucise în noaptea de miercuri spre joi în Ucraina în atacuri lansate de forţele ruse, între care şapte în Odesa (sud), patru în capitala Kiev şi trei în regiunea Dnipropetrovsk (centru), au anunţat joi autorităţile ucrainene.

Aceste atacuri cu rachete şi drone au rănit, de asemenea, zeci de persoane în întreaga ţară, au raportat autorităţile din mai multe regiuni, inclusiv Kiev, Odesa, Dnipropetrovsk şi Harkov,relatează AFP preluată de Agerpres.

Doi copii uciși în Rusia

În Rusia, doi copii, în vârstă de 5 şi 14 ani, au fost ucişi de un atac cu dronă ucraineană asupra unei clădiri în cursul nopţii în regiunea Krasnodar (sud), a anunţat guvernatorul regional Veniamin Kondratiev.

De la începutul conflictului, lansat în urmă cu patru ani, armata rusă a atacat teritoriul ucrainean aproape în fiecare noapte cu rachete şi sute de drone şi şi-a intensificat recent atacurile aeriene în timpul zilei.

Zeci de mii de civili au fost ucişi de la invazia rusă în februarie 2022.

Situația din Kiev

La Kiev, „patru persoane au fost ucise, între care un băiat de 12 ani”, a declarat primarul capitalei, Vitali Kliciko, adăugând că „45 de locuitori au fost răniţi”, între care mai mulţi membri ai personalului medical.

Potrivit acestuia, atacurile asupra Kievului erau încă în desfăşurare joi dimineaţa.

„În cartierul Podilski, unde parterul unei clădiri rezidenţiale private s-a prăbuşit, un copil a fost salvat de sub dărâmături”, a afirmat el. În acelaşi cartier, o dronă care zbura la joasă altitudine s-a prăbuşit asupra unei clădiri cu 18 etaje, a mai spus el.

Odesa și Dnipropetrovsk, puternic afectate

Oraşul Odesa (sud), unde cel puţin şapte persoane au fost ucise, a fost ţinta „mai multor valuri de atacuri cu rachete şi drone în cursul nopţii”, a raportat şeful administraţiei militare locale, Serhi Lisak.

Trei persoane au fost, de asemenea, ucise în regiunea Dnipropetrovsk (centru) într-un atac rusesc, a declarat şeful administraţiei militare regionale, Oleksandr Ganja.

Discuţiile intermediate de Statele Unite nu au reuşit să aducă părţile beligerante mai aproape de un acord, negocierile fiind blocate timp de câteva săptămâni.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
traian basescu peter magyar
1
Traian Băsescu, despre Peter Magyar: Este o copie aproape fidelă a lui Viktor Orban, un...
simion aur inquam george calin
2
Reacția lui George Simion după acuzațiile lui Peter Magyar: „Nu am dansat niciodată pe...
Hungary Election
3
Primul lider străin care îl atacă pe Peter Magyar după alegerile din Ungaria
donald trump
4
Prima declarație a lui Trump despre noul premier al Ungariei. Cum îl descrie liderul de...
peter magyar face declaratii
5
Peter Magyar, după o convorbire telefonică cu Ursula von der Leyen: Eliberarea fondurilor...
Arda Guler s-a dus la Slavko Vincic și i-a spus ceva ce probabil n-a mai auzit în viața lui. Roșu DIRECT!
Digi Sport
Arda Guler s-a dus la Slavko Vincic și i-a spus ceva ce probabil n-a mai auzit în viața lui. Roșu DIRECT!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
The Narva Castle (R) and the Ivangorod Fortress (L) are pictured and the border bridge across the Narva River in Narva, Estonia
Cum s-a transformat o poveste rusească falsă într-o problemă reală pentru Estonia. „Cum poți dovedi că ceva nu există cu adevărat?”
hackeri cu steagul rusiei
Suedia: Kremlinul a intensificat atacurile cibernetice „distructive” asupra Europei. „În ultimul an, metodele Rusiei s-au schimbat”
Militar Ucraina
Ucraina a recucerit o parte a teritoriului său în luna martie. Despre ce suprafață este vorba și unde se duc cele mai grele lupte
Sistem de rachete Patriot.
Ucraina rămâne fără rachete Patriot pentru apărarea aeriană. Zelenski: „Situația nu poate fi mai rea”
vladimir putin
Un opozant al lui Putin spune că regimul autoritar din Rusia dă semne de slăbiciune. „Probabilitatea de a face greşeli creşte”
Recomandările redacţiei
JUC-HERGHELIE - CLUJ - CONGRES - UDMR - 10 OCT 2025
Planul PSD, după ședința de luni: forțarea lui Bolojan să...
European,Union,Flag,On,European,Continent,On,Geopolitical,World,Map.
Cine va fi următorul „perturbator-șef” al Uniunii Europene. 5 lideri...
simina tanasescu la ccr
Președinta CCR, Simina Tănăsescu, spune care au fost motivele pentru...
Armata SUA
Forțele armate ale SUA sunt „pregătite să execute ordinele lui Trump”...
Ultimele știri
Risc de penurie de kerosen înaintea sezonului estival. UE pregătește măsuri de urgență
Ruta alternativă prin care companiile europene vor să importe gaz natural lichefiat. „Argumentul economic există”
Adolescentul care a ucis 9 oameni într-o școală din Turcia i-a adus un omagiu autorului unui atac misogin din SUA
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Și-a cunoscut soțul la biserică și a avut șase copii cu el. Ce a descoperit apoi i-a schimbat viața: „Părea...
Cancan
21 aprilie 2026: Ziua în care vreme o ia razna în București. Anunțul făcut de meteorologii Accuweather
Fanatik.ro
Destinația secretă unde a ajuns Corina Caragea. Prin ce peripeții neașteptate a trecut vedeta de la Pro TV
editiadedimineata.ro
Statele din Golf limitează imaginile din războiul cu Iranul, în timp ce jurnaliștii sunt arestați
fetita de gradinita suparata
„Îți dau două capace de nu te vezi”. Educatoare acuzată că ar fi bătut, amenințat și jignit copiii. Poliția...
Adevărul
Pățania unei românce în Maroc, unde a fost la un pas de a rămâne pe cont propriu în deşert: „Cea mai mare...
Playtech
Ce salariu are Ilie Bolojan ca premier. Tabel comparativ cu veniturile prim-miniștrilor europeni
Digi FM
Șeful ITM București, Costel Grojdea, vine la serviciu cu un Lamborghini de 300.000 de euro. Mașina nu apare...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ana Maria Tănăsie: "Nu a vrut nimeni să fie prieten cu mine. Mă arătau cu degetul!"
Pro FM
Lucian Viziru, declarații rare despre plecarea din România. Din ce își câștigă banii în prezent: „Nu m-am...
Film Now
Jennie Garth, dezvăluiri despre divorțul de Peter Facinelli. Momentul care i-a distrus complet căsnicia
Adevarul
Iranul îl ironizează pe Trump cu un videoclip AI controversat: liderul american, aruncat în Iad de Iisus
Newsweek
SONDAJ De ce se tem românii cel mai mult: Nu se mai plătesc pensii: 25%. Crește vârsta de pensionare: 18%
Digi FM
Fiul lui Hulk Hogan, confesiuni la 9 luni de la moartea wrestlerului: "Șocant și neașteptat. Era plin de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
La un pas de moarte din cauza cercelului din nas. Cazul bizar al unei tinere: "Am făcut chiar și o scrisoare...
Digi Animal World
Trei rase de câini pe care ar trebui să le eviți. Una poate „ucide lupi”
Film Now
Sandra Bullock, noua vedetă de pe Instagram. 4 milioane de fani în 5 ore, cu Jennifer Aniston printre ei: "E...
UTV
Mihaela Rădulescu vorbește despre conflictul cu familia lui Felix Baumgartner. „Mi-au împachetat lucrurile ca...