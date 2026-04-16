Cel puțin 14 morți în Ucraina, după atacuri lansate de forțele ruse în timpul nopții

Cel puţin 14 persoane au fost ucise în noaptea de miercuri spre joi în Ucraina în atacuri lansate de forţele ruse, între care şapte în Odesa (sud), patru în capitala Kiev şi trei în regiunea Dnipropetrovsk (centru), au anunţat joi autorităţile ucrainene.

Aceste atacuri cu rachete şi drone au rănit, de asemenea, zeci de persoane în întreaga ţară, au raportat autorităţile din mai multe regiuni, inclusiv Kiev, Odesa, Dnipropetrovsk şi Harkov,relatează AFP preluată de Agerpres.

Doi copii uciși în Rusia

În Rusia, doi copii, în vârstă de 5 şi 14 ani, au fost ucişi de un atac cu dronă ucraineană asupra unei clădiri în cursul nopţii în regiunea Krasnodar (sud), a anunţat guvernatorul regional Veniamin Kondratiev.

De la începutul conflictului, lansat în urmă cu patru ani, armata rusă a atacat teritoriul ucrainean aproape în fiecare noapte cu rachete şi sute de drone şi şi-a intensificat recent atacurile aeriene în timpul zilei.

Zeci de mii de civili au fost ucişi de la invazia rusă în februarie 2022.

Situația din Kiev

La Kiev, „patru persoane au fost ucise, între care un băiat de 12 ani”, a declarat primarul capitalei, Vitali Kliciko, adăugând că „45 de locuitori au fost răniţi”, între care mai mulţi membri ai personalului medical.

Potrivit acestuia, atacurile asupra Kievului erau încă în desfăşurare joi dimineaţa.

„În cartierul Podilski, unde parterul unei clădiri rezidenţiale private s-a prăbuşit, un copil a fost salvat de sub dărâmături”, a afirmat el. În acelaşi cartier, o dronă care zbura la joasă altitudine s-a prăbuşit asupra unei clădiri cu 18 etaje, a mai spus el.

Odesa și Dnipropetrovsk, puternic afectate

Oraşul Odesa (sud), unde cel puţin şapte persoane au fost ucise, a fost ţinta „mai multor valuri de atacuri cu rachete şi drone în cursul nopţii”, a raportat şeful administraţiei militare locale, Serhi Lisak.

Trei persoane au fost, de asemenea, ucise în regiunea Dnipropetrovsk (centru) într-un atac rusesc, a declarat şeful administraţiei militare regionale, Oleksandr Ganja.

Discuţiile intermediate de Statele Unite nu au reuşit să aducă părţile beligerante mai aproape de un acord, negocierile fiind blocate timp de câteva săptămâni.

