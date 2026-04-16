Cum s-a transformat o poveste rusească falsă într-o problemă reală pentru Estonia. „Cum poți dovedi că ceva nu există cu adevărat?”

Primărița din Narva, Katri Raik, spune că ar prefera să vorbească despre aproape orice altceva - prețurile în creștere la benzină, cum să revigoreze o regiune îmbătrânită, pericolul dronelor ucrainene rătăcite -, orice altceva decât discuțiile din mediul online, conform cărora orașul ei, al treilea ca mărime din Estonia, este pe cale să se desprindă de restul țării pentru a crea o „Republică Populară Narva”, prietenoasă cu Rusia.

În ultimele săptămâni, un grup de conturi de socializare anonime în limba rusă au postat meme-uri și mesaje care cer preluarea Narvei și a regiunii dimprejur, Ida-Viru, pe care le descriu drept „pământ rusesc”.

Campania - care amintește de operațiunile de informare care au precedat incursiunile Rusiei în Crimeea și estul Ucrainei - a alimentat speculațiile internaționale conform cărora Kremlinul ar putea profita de oportunitatea de a testa flancul estic al NATO.

Dar pentru Katri Raik și mulți alții din Estonia, episodul indică un risc diferit: o mână de troli ruși care visează la un scenariu destabilizator și îl împing în mainstream, cu consecințe foarte reale, scrie Politico.

„E o poveste complet falsă, o prostie completă”, spune Raik, vizibil frustrată, vorbind într-o încăpere spațioasă, cu podea de lemn, din primăria orașului Narva.

„Îi cert pe toți cei care au făcut mare caz din asta și le spun: Acum eu sunt blocată cu o problemă, nu voi.”

Katri Raik, primărița din oraușl Narva, „unde începe Uniunea Europeană”. Foto: Profimedia

„Urmează Narva?”

Nu este greu de înțeles de ce cei care au pornit scandalul au ales Narva drept țintă, mai scrie Politico.

Situat la granița de nord-est a Estoniei, cu doar un râu lat de 100 de metri care îl desparte de Rusia, orașul se află mai aproape de Sankt Petersburg decât de capitala Estoniei, Tallinn.

98% dintre cei 50.000 de locuitori ai Narvei sunt vorbitori de limbă rusă. Peste o treime dețin pașapoarte rusești, iar o treime sunt pensionari, mulți dintre ei fiind nostalgici după perioada în care, sub ocupația sovietică, regiunea era o putere industrială.

Orașul a cochetat cu secesiunea în trecut. În 1993, la trei ani după ce Estonia și-a declarat independența față de Uniunea Sovietică, dar înainte ca trupele rusești să se retragă complet, Consiliul Local Narva a organizat un referendum improvizat privind autonomia.

Din aproximativ jumătate dintre locuitorii care s-au prezentat, 97% au votat în favoare. Curtea Supremă a Estoniei, așa cum era de așteptat, a declarat rezultatul ilegal, iar Moscova, distrasă de propriile tulburări interne, nu a intervenit. Narva a rămas parte a Estoniei și, din 2004, și a UE și NATO, potrivit Politico.

Această istorie era încă proaspătă în mintea atât a propagandiștilor ruși, cât și a observatorilor occidentali când Rusia a anexat Crimeea în 2014.

Raik își amintește cum, în urma anexării Crimeei, jurnaliștii au năvălit asupra orașului cu o întrebare acum familiară: „Urmează Narva?”

„A trebuit să le spun că nu avem omuleți verzi aici”, a spus ea, referindu-se la trupele fără însemne trimise de Moscova pentru a incita tulburări în Ucraina.

Președintele rus Vladimir Putin, însă, preferă să-și țină vecinii în alertă. La o întâlnire cu oameni de știință și antreprenori din iunie 2022, l-a lăudat pe țarul Petru cel Mare - un conducător din secolul al XVIII-lea pe care l-a descris ca un model - pentru extinderea pe teritoriul care include astăzi Sankt Petersburgul și Narva.

„Se pare că și nouă ne-a revenit sarcina de a-i recupera și consolida”, spunea Putin la acea vreme.

„NATO nu va veni”

Primul care a atras atenția asupra campaniei online de la Narva a fost site-ul estonian anti-propagandă Protastop, precizează Politico.

Într-un articol detaliat publicat la jumătatea lunii martie, acesta a detaliat cum conturile în limba rusă de pe TikTok și Vkontakte, versiunea rusească a Facebook-ului, au repostat timp de săptămâni întregi mesaje și meme-uri de pe un canal Telegram care promova preluarea regiunii de către o miliție.

Grupul a distribuit desenul unui steag, un imn și chiar un program pentru ziua nespecificată în care Narva urma să fie cucerită. Trezirea urma să fie la șase, micul dejun la opt, urmat de „asaltul” asupra Narvei o oră mai târziu. Un concert festiv și artificii aveau să încheie totul.

O mare parte din conținut a fost în mod clar conceput pentru a șoca și a distra. Animalele, în special pisicile, au fost prezente în mod proeminent. O postare modificată arăta un câine mic cu steagurile Letoniei, Lituaniei și Estoniei pe frunte, cu gura acoperită de o mână mare. „NATO nu va veni”, se putea citi în descriere.

Protastop a avertizat că la baza tonului frivol se afla un mesaj deliberat care „normalizează retorica din jurul secesiunii și separatismului”.

O săptămână mai târziu, jurnaliștii de la publicația estoniană Postimees au reușit să se infiltreze pe canalul Telegram al grupului. Ei au concluzionat că aceste conturi nu erau „nimic mai mult decât o operațiune de informare prost executată”, cu doar aproximativ 60 de urmăritori.

Până atunci, însă, povestea se rostogolise ca un bulgăre de zăpadă, făcând titluri în străinătate și infiltrându-se în conversațiile online. Presați să comenteze, politicienii de rang înalt ai țării au făcut un efort să pună capăt acestei povești.

Prim-ministrul Estoniei, Kristen Michal, a numit-o „o operațiune de informare creată de Rusia pentru a semăna discordie”.

Iar într-o postare pe X, ministrul de externe Margus Tsahkna a respins rapoartele drept „o modalitate ieftină de a provoca confuzie și indignare”, îndemnând oamenii „să rămână calmi și informați”.

Harrys Puusepp, șeful biroului Serviciului de Securitate Internă al Estoniei (KAPO), a declarat pentru Politico că nu există dovezi care să lege campania de guvernul rus.

În schimb, el a spus că pare să fi fost ideea mai multor adepți ai unei mișcări ultranaționaliste marginale din Rusia, numită „Cealaltă Rusie a lui E.V. Limonov”.

„Modul în care funcționează este de jos în sus, oamenii încearcă să pară importanți”, a spus Puusepp. „Este o campanie de realitate virtuală.”

Dificultatea, a remarcat el, constă în infirmarea unei narațiuni odată ce aceasta s-a răspândit deja. „Cum poți dovedi că ceva nu există cu adevărat?”

Într-un răspuns pentru Politico, grupul menționat a negat că ar avea legătură cu mișcarea ultranaționalistă rusă. A răspuns însă la o întrebare în care i se întreba dacă are sediul în Rusia.

„Rusia începe acolo”

În 2022, Narva și-a îmbrățișat statutul de oraș de frontieră cu un nou motto care a etichetat-o ​​drept locul „unde începe Europa”.

Dacă acest slogan este adevărat, atunci, tehnic vorbind, Europa începe exact la jumătatea Podului Prieteniei, lung de 162 de metri, care leagă Estonia de Rusia.

„Aici se termină democrația, acolo începe Rusia”, spune Erik Liiva, șeful gărzii de frontieră a Prefecturii de Est a Estoniei, arătând linia de demarcație într-o zi de primăvară. Înalt și cu barbă, el arată ca cineva pregătit de luptă.

Din 2022, podul a fost închis traficului rutier. Pe partea estoniană, punctul de trecere a fost fortificat cu „dinți de dragon”, obstacole antitanc înfășurate în spirale de sârmă ghimpată, amplasate ca răspuns la eforturile Rusiei de a facilita trecerile ilegale ale frontierei la sfârșitul anului 2023.

De-a lungul unei alei pietonale împrejmuite, un șir constant de oameni care cără genți și trăgând valize mici se deplasează în ambele direcții. Acum, aproximativ 1.600 de oameni trec podul în fiecare zi, aproximativ o zecime din traficul pe care îl gestiona într-o zi aglomerată de dinainte de război.

Și totuși, este orice altceva decât liniște. Până la prânz, s-a format o coadă lungă în fața punctului de trecere a frontierei, în mare parte tineri vorbitori de limbă rusă și ocazional câte un străin. Pe partea estoniană, așteptarea durează două sau trei ore - mult mai mult decât peste graniță, în Rusia, potrivit unui turist spaniol care se întoarce la Barcelona după ce și-a vizitat un prieten la Sankt Petersburg.

Liiva explică faptul că fiecare bagaj este verificat temeinic pentru a se asigura că călătorii nu încalcă sancțiunile europene trecând în Rusia cu valută sau componente cu dublă utilizare care ar putea fi folosite pentru fabricarea de arme, cum ar fi dronele.

Nu a fost întotdeauna atât de tensionat.

Liiva își amintește de o perioadă, înainte de război, când polițiștii de frontieră estonieni și ruși lucrau împreună, plasând împreună balize de navigație pentru a marca linia de separare în râu, uneori chiar călătorind cu aceeași ambarcațiune.

Apoi, în mai 2024, Rusia, fără nicio explicație, a îndepărtat brusc balizele de pe râu, ștergând orice semn vizibil al unei frontiere.

Întrebat dacă campania online din jurul „Republicii Populare Narva” adaugă o presiune suplimentară muncii sale, Liivia răspunde ironic: „Rusia a încercat mereu să ne influențeze, nu este nimic nou. Pentru mine, aceasta este doar o zi de joi obișnuită.”

Dacă Moscova încearcă să trimită omuleți verzi, „i-am vedea venind, înotând, zburând”, se laudă el. „Ceea ce s-a întâmplat în estul Ucrainei, asta nu se va întâmpla niciodată aici.”

„Acesta este locul meu”

Pentru majoritatea locuitorilor din Narva, însă, adevărata îngrijorare nu este o iminentă acaparare de teritoriu. Este etichetată drept o zonă izolată pro-rusă și marginalizată de Tallinn și Bruxelles din cauza asta.

De la invazia Ucrainei, guvernul estonian și-a dublat eforturile de a limita influența Kremlinului, blocând canalele de televiziune de stat rusești și îndepărtând zeci de monumente din epoca sovietică.

La sfârșitul anului 2022, guvernul a adoptat o lege pentru eliminarea treptată a școlilor în limba rusă până în 2030. Cetățenilor din afara UE, inclusiv deținătorilor de pașapoarte rusești din Narva, li s-a interzis să voteze la alegerile locale. Moscova a profitat de ocazie pentru a eticheta măsurile luate de Estonia drept „rusofobe”.

În fiecare an, pe 9 mai, ziua în care se marchează victoria sovietică asupra Germaniei naziste, Rusia alimentează tensiunile cu un concert bombastic și cu tematică militară pe malul râului la castelul Ivangorod, cu fața spre orașul Narva.

Anul trecut, muzeul central din Narva, găzduit într-un castel medieval de pe malul râului, a răspuns prin amplasarea unui afiș gigantic care îl înfățișa pe Putin drept Adolf Hitler și îl numea criminal de război. Autoritățile ruse au reacționat prin condamnarea directorului muzeului în lipsă la 10 ani de închisoare pentru răspândirea de „informații false” despre armata rusă și „reabilitarea nazismului”.

Muzeul din Narva a amplasat unui afiș gigantic care îl înfățișa pe Putin drept Adolf Hitler și îl numea criminal de război. Foto: Profimedia

Mulți locuitori din Narva, însă, se simt indignați de faptul că sunt forțați să aleagă o tabără. Concertele din 9 mai atrag de obicei o mulțime de locuitori din Narva, în special cei mai în vârstă. Nenumărate antene parabolice agățate de blocurile de apartamente mărturisesc puterea de rezistență a emisiunilor de televiziune rusești.

„Ani de zile am trăit împreună fără nicio problemă”, spune Svetlana, o pensionară care stă pe o bancă și privește peste râu, unde, într-o imagine în oglindă, rușii de cealaltă parte puteau fi văzuți bucurându-se de vremea de primăvară, plimbându-se de-a lungul unei promenade și stând pe o pereche de leagăne. „Totul a fost bine. Nu a existat nicio discriminare.”

Ea i-a acuzat pe politicienii din Tallinn și Bruxelles de instigarea la alarmă și de alimentarea tensiunilor între estonieni.

„Nu există nicio amenințare, Rusia nu este o amenințare”, a fost de acord cu emfază soțul ei, Ghenadi, întrebându-se cu voce tare de ce în Elveția, unde studia și lucra, vorbirea mai multor limbi străine nu era considerată o problemă.

Deși deține cetățenia rusă, nu și-a exprimat nicio dorință de a trăi în Rusia, și nici soția sa, o cetățeană estoniană.

„Nu aparținem acolo. Suntem doar estoni vorbitori de limbă rusă. Voi trăi aici până voi muri. Acesta este locul meu”, a spus Svetlana cu tristețe. „Dar sunt îngrijorată pentru viitorul copiilor mei aici.”

Cei doi au refuzat să își dea numele complete sau vârsta sau să fie fotografiați, de teamă că i-ar putea pune pe radarul serviciului de securitate estonian, precizează Politico.

„Un mare succes”

În Estonia, agitația din jurul campaniei „Republica Populară Narva” a stârnit o dezbatere internă dureroasă, o mare parte din critici fiind îndreptate către Propastop și mass-media pentru răspândirea mesajului grupului către un public de zeci de mii, dacă nu sute de mii, de oameni.

Grupul însuși a repostat comentarii ale unor politicieni de rang înalt și articole media, mulțumindu-le pentru „publicitatea gratuită”. De când s-a scris pentru prima dată despre acest subiect în Protastop, canalul său de Telegram a câștigat sute de noi urmăritori.

Campania online Narva și alte farse, cum ar fi o serie de amenințări false cu bombă în toamna anului 2025, deviază atenția de la o interferență reală a Rusiei, a declarat Puusepp, oficialul serviciilor de informații estoniane.

„Ne solicită resursele, promovând această narațiune conform căreia puternica Rusie ne atacă, în timp ce ar trebui tratată ca spam”, a spus el.

În raportul său anual publicat luni, KAPO a scris că a detectat un număr record de colaboratori ruși în 2025.

În comentariile scrise către Politico, site-ul Protastop și-a apărat abordarea, subliniind necesitatea de a „expune activitatea ostilă cât mai devreme posibil”.

„Dacă există un elefant în cameră pe care toată lumea îl vede, dar despre care nimeni nu vorbește, asta face ca elefantul să dispară?”, a scris publicația.

Marek Kohv, analist politic la Centrul Internațional pentru Apărare și Securitate, cu sediul la Tallinn, a numit-o „o situație dificilă și complicată”.

„Din perspectiva Rusiei, este un mare succes”, a spus el. Dar a contestat narațiunea alarmistă, impusă de think tank-urile occidentale, conform căreia Estonia este vulnerabilă la o invazie. Spre deosebire de Ucraina din 2014, a susținut el, țara este membră a NATO și a UE și are o frontieră bine protejată.

Între timp, Estonia se confruntă din ce în ce mai mult cu riscul de propagare a unui conflict real. Peste o duzină de drone ucrainene au intrat în spațiul său aerian în ultimele săptămâni, una dintre ele lovind un coș de fum la o centrală electrică din apropierea orașului Narva.

Portul petrolier rusesc Ust-Luga, aflat la doar 25 de kilometri distanță, este suficient de aproape încât locuitorii au putut vedea fum ridicându-se după ce a fost lovit de drone ucrainene.

Kremlinul a acuzat statele baltice că au permis astfel de atacuri și a amenințat cu „măsuri corespunzătoare”.

În Narva, incursiunile dronelor au subliniat adevăratele dificultăți ale locuitorilor: siguranța lor și prețurile ridicate la energie, care s-au triplat în doar doi ani, spune Raik.

Atenția din jurul campaniei online a îngreunat și mai mult viața locuitorilor din Narva, deturnând atenția de la preocupările lor și alimentând fricțiunile politice.

„Rusia a fost întotdeauna bună la propagandă”, adaugă Raik. „Și mă enervează foarte tare când oamenii nu înțeleg asta.”

Editor : B.P.