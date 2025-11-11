Live TV

Parlamentul israelian a adoptat, în primă lectură, proiectul de lege care introduce pedeapsa cu moartea pentru „terorişti”

Data publicării:
This picture shows a general view of a plenum session and vote on the state budget at the Knesset
Knesset - Parlamentul israelian. Foto: Profimedia
Din articol
Pedeapsa ar fi aplicată palestinienilor, nu și israelienilor

Parlamentul israelian a adoptat luni seară, în primă lectură, un proiect de lege care ar introduce „pedeapsa cu moartea pentru terorişti”, un text conceput special pentru a fi aplicat palestinienilor condamnaţi pentru atacuri sau atentate mortale împotriva israelienilor.

Proiectul de lege a fost adoptat cu 39 de voturi „pentru” şi 16 „împotrivă”, relatează AFP preluată de Agerpres.

Ministrul Securităţii Naţionale, Itamar Ben Gvir, o figură proeminentă a extremei drepte israeliene, a ameninţat că nu va mai susţine majoritatea care îl sprijină pe prim-ministrul Benjamin Netanyahu (dreapta) dacă proiectul de lege, introdus de un membru al partidului său, nu va fi supus la vot în Knesset.

Pentru ca proiectul să devină lege, sunt necesare a doua şi a treia lectură.

Proiectul de lege propune ca „oricine provoacă intenţionat sau prin indiferenţă moartea unui cetăţean israelian din motive de rasism sau ostilitate faţă de o comunitate, şi cu scopul de a dăuna statului Israel şi renaşterii poporului evreu în ţara, va fi pasibil de pedeapsa cu moartea”.

Pedeapsa ar fi aplicată palestinienilor, nu și israelienilor

Cu o astfel de formulare, pedeapsa cu moartea ar putea fi aplicată unui palestinian care ar ucide un israelian, dar în niciun caz unui israelian care ar ucide un palestinian.

Considerând acest proiect de lege admisibil, Comisia de Securitate Naţională din Knesset a declarat pe 3 noiembrie că obiectivul textului este „de a elimina terorismul de la rădăcină şi de a crea un factor de descurajare puternic”.

„Orice terorist care se pregăteşte să comită o crimă trebuie să ştie că există o singură pedeapsă: pedeapsa cu moartea”, a declarat Ben Gvir în aceeaşi zi.

Votul Knessetului survine în contextul în care un armistiţiu fragil între Israel şi Hamas a intrat în vigoare pe 10 octombrie, mediat de Statele Unite la mai bine de doi ani de la începerea războiului declanşat de atacul fără precedent al mişcării islamiste palestiniene din 7 octombrie 2023.

Pe 3 noiembrie, Hamas a denunţat legea propusă ca fiind o „încălcare flagrantă a dreptului internaţional”, solicitând „Organizaţiei Naţiunilor Unite, comunităţii internaţionale şi organizaţiilor relevante pentru drepturile omului şi umanitare să ia măsuri imediate pentru a opri această crimă brutală”.

Autoritatea Palestiniană a condamnat-o ca fiind "un pas periculos către continuarea genocidului şi a epurării etnice sub acoperirea legitimităţii".

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
accident
1
Detalii șocante din accidentul grav din Dolj, în care doi oameni au murit. Ce s-a găsit...
fiica unui primar primeste o masina cadou,la majorat
2
Primar din Argeș, mașină de 150.000 de euro, cadou pentru fiică la majorat. Edilul a...
mocanu
3
Dani Mocanu a fost prins de poliția italiană lângă Napoli, alături de fratele său
2025 CPAC DC Conference Day 1, National Harbor, Maryland, USA - 20 Feb 2025
4
Elon Musk prezice dispariția banilor. Care va fi principala monedă de schimb, în viziunea...
Serghei Lavrov și Marco Rubio
5
Primele declaraţii ale lui Serghei Lavrov, după speculațiile privind căderea în...
Scandal de proporții: și-a prins iubitul cu altă femeie, a chemat poliția, iar imaginile au făcut înconjurul lumii
Digi Sport
Scandal de proporții: și-a prins iubitul cu altă femeie, a chemat poliția, iar imaginile au făcut înconjurul lumii
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Comuna-Grindu-Tulcea
O dronă militară a căzut în zona localității tulcene Grindu. Armata...
admin-ajax
Cum au ajuns primării mici din țară să aibă datorii de milioane la...
ID310044_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Președintele Nicușor Dan se vede cu liderii Coaliției, de la ora...
alegeri locale stampila vot
Începe depunerea candidaturilor pentru funcţia de primar în...
Ultimele știri
Warren Buffett a donat acțiuni de 1,3 miliarde de dolari către fundaţiile copiilor săi
Sahra Wagenknecht, fondatoarea partidului Alianța Sarah Wagenknecht (BSW, stânga radicală), renunță la șefia formațiunii politice
Noaptea era DJ, ziua jefuia bănci și spitale. Un hacker care a furat milioane de dolari a dezvăluit cum a scăpat de FBI timp de 10 ani
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
War,Hezbollah,,Shadow,Of,Soldiers,In,The,Battlefield,On,Dirty
Ca să scape de urmărirea israelienilor, comandanții Hezbollah recurg la operații estetice
Rămășițele pământești returnate de Hamas Israelului. Foto- IDF
Israel a primit rămășișele ale încă unui ostatic din Gaza. Ar fi vorba de un locotenent decedat în 2014
Palestinian Prisoners Transported In Preparation For Gilad Shalit Exchange
Închisoarea subterană a Israelului, unde palestinienii sunt deținuți fără acuzații și nu văd niciodată lumina zilei (The Guardian)
atac israel-liban-noiembrie 2025
Noi atacuri israeliene asupra pozițiilor Hezbollah din Liban: trei morți și 11 răniți
benjamin netanyahu la birou
Turcia emite mandate de arestare pentru Netanyahu și membri ai guvernului israelian, acuzați de genocid în Gaza
Partenerii noștri
Pe Roz
Mercur retrograd în Săgetător. Două zodii se trezesc la realitate, iar trecutul le bate din nou la ușă
Cancan
Greșeala care i-a fost fatală Mihaelei Cum ar fi putut să se salveze mămică din Teleorman. Tatăl spune tot...
Fanatik.ro
Decizie incredibilă acceptată de Mircea Lucescu înainte de Bosnia – România! Ce s-a întâmplat în...
editiadedimineata.ro
Proiect al Ministerului Muncii: tinerii care se angajează pentru prima dată ar putea lua prime de la stat de...
Fanatik.ro
Cum și-a mărit România cheltuielile pentru Apărare și Servicii. Cifre surprinzătoare din ultimii zece ani...
Adevărul
Explozie puternică într-un port rusesc la Marea Neagră. Autoritățile locale dau vina pe un atac al forțelor...
Playtech
Cum să faci economie 300 de lei pe lună iarna la utilități dacă stai la apartament și nu ai izolație...
Digi FM
Nidia, fiica lui Horia Moculescu, declarații despre starea de sănătate a compozitorului: „Este internat tot...
Digi Sport
Românul a rămas falit, după ce cel mai bogat om din Ucraina i-a spus: ”Când tot neamul tău e pe străzi...
Pro FM
Mădălina Ghenea, apariție hipnotizantă pe o plajă din Italia, într-o rochie udă, lipită de piele. Mister și...
Film Now
A rupt tăcerea după aproape 20 de ani. Dwayne „The Rock” Johson, declarații despre divorțul de Dany Garcia...
Adevarul
Trump amenință BBC cu un proces de un miliard de dolari pentru un documentar difuzat înainte de alegerile din...
Newsweek
Care bănci virează pensia pe card miercuri dimineața și care după masa? Care bănci iau comision la retragere
Digi FM
Sebastian Stan spune că Marvel l-a ajutat să se dezvolte ca actor, însă a fost doar „primul pas”: „Trebuie să...
Digi World
Cum au reușit o tânără și soțul ei să călătorească în 20 de țări și să economisească sute de mii de lire...
Digi Animal World
Ce rase de câini nu ar trebui lăsate singure acasă. Acestea suferă cel mai mult de anxietate de separare
Film Now
Singurul film pe care Arnold Schwarzenegger și-ar fi dorit să-l refacă: „A fost incredibil”
UTV
Loredana i-a făcut o dedicație specială Simonei Halep la Sala Palatului. „Un salut pentru unica și...