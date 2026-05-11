Netanyahu dorește ca Israelul să renunțe la sprijinul financiar al SUA pentru cooperarea militară dintre cele două țări

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu speră ca Israelul să renunțe la sprijinul militar al SUA în decurs de un deceniu, pe măsură ce țara sa depune eforturi pentru consolidarea relațiilor cu statele din Golf, a declarat acesta într-un interviu pentru CBS, relatează Reuters.

„Vreau să reduc la zero sprijinul financiar american, componenta financiară a cooperării militare pe care o avem”, a declarat el în cadrul emisiunii „60 Minutes” a postului CBS News.

Israelul primește aproximativ 3,8 miliarde de dolari în ajutor militar din partea SUA pe an, a spus el. SUA au convenit să acorde un total de 38 de miliarde de dolari în ajutor militar Israelului între 2018 și 2028.

Dar este „absolut” momentul potrivit pentru a reseta eventual relația financiară dintre SUA și Israel, a spusNetanyahu.

„Nu vreau să aștept următorul Congres”, a declarat el pentru CBS. „Vreau să încep acum.”

Sprijinul s-a erodat din cauza războiulu din Gaza

Israelul s-a bucurat mult timp de un consens bipartizan în cadrul Congresului SUA în ceea ce privește ajutorul militar, dar sprijinul din partea legiuitorilor și a publicului s-a erodat de la izbucnirea războiului din Gaza în octombrie 2023.

Șaizeci la sută dintre adulții americani au o părere nefavorabilă despre Israel, iar 59 la sută aveau puțină sau deloc încredere în Netanyahu că va face ceea ce trebuie în ceea ce privește afacerile mondiale, potrivit unui sondaj Pew realizat în martie.

Ambele procente au crescut cu 7 puncte procentuale față de anul precedent.

Netanyahu a spus că deteriorarea sprijinului pentru Israel în SUA „se corelează aproape 100 la sută cu creșterea geometrică a rețelelor sociale”.

El a spus că mai multe țări, pe care nu le-a identificat, au „manipulat practic” rețelele sociale într-un mod care „ne-a afectat grav”, deși el personal nu credea în cenzură.

Niciun calendar în Iran

Sprijinul pentru președintele american Donald Trump, un aliat apropiat al lui Netanyahu, a scăzut, de asemenea, de când SUA și Israelul au lansat un război împotriva Iranului pe 28 februarie.

Războiul a dus la creșterea prețurilor la benzină, ceea ce a contribuit la creșterea inflației în SUA, pe bază anualizată, în martie, la cel mai înalt nivel din mai 2023.

Un factor semnificativ în spatele creșterii prețurilor la combustibil a fost restricționarea de către Iran a traficului prin Strâmtoarea Ormuz, pe unde trece în mod normal 20% din petrolul mondial.

Abia după începerea războiului, planificatorii israelieni au recunoscut capacitatea Iranului de a închide strâmtoarea, a spus Netanyahu. „Le-a luat ceva timp să înțeleagă cât de mare este acest risc, pe care îl înțeleg acum”, a spus el.

În interviul acordat emisiunii „60 Minutes”, Netanyahu a refuzat să discute planurile militare ale Israelului sau calendarul de acțiune în Iran, dar a abordat potențialele ramificații în cazul în care conducerea Iranului s-ar schimba.

„Dacă acest regim este într-adevăr slăbit sau, eventual, răsturnat, cred că este sfârșitul Hezbollahului, este sfârșitul Hamasului, este probabil sfârșitul rebelilor Houthi din Yemen, deoarece întreaga structură a rețelei teroriste pe care Iranul a construit-o se prăbușește”, a spus el.

Întrebat dacă este posibil să se răstoarne regimul iranian, Netanyahu a răspuns: „Este posibil? Da. Este garantat? Nu.”

Editor : M.C