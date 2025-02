În timp ce mogulul Elon Musk reduce structurile guvernamentale federale care mențin funcționarea Statelor Unite, relațiile internaționale care îi mențin pe americani în siguranță și prosperitate suferă și ele o dezasamblare rapidă neprogramată. Luptele fără sens cu vecinii nord-americani, căutarea de „parteneriat” cu Rusia și îndepărtarea aliaților europeni sunt doar semnele cele mai imediate că structura relațiilor externe ale Washingtonului se destramă, potrivit unei analize Foreign Policy.

Cel mai recent indiciu despre ceea ce s-ar putea întâmpla cu securitatea SUA a venit odată cu raportul din această săptămână – care a fost negat rapid – conform căruia consilierul senior de la Casa Albă, Peter Navarro, face eforturi ca vecinul de la nord, Canada, să fie eliminată din parteneriatul de partajare a informațiilor Five Eyes.

Aranjamentele de partajare a informațiilor, cum ar fi Five Eyes, fac parte din rețeaua de cooperare dintre Washington și prietenii săi, care a stat la baza securității americane și occidentale. Aranjamentul Five Eyes cu alte țări vorbitoare de engleză, Australia, Marea Britanie, Canada și Noua Zeelandă este doar cel mai cunoscut dintre acestea; Statele Unite au, de asemenea, acorduri bilaterale și multilaterale care sunt mult mai puțin importante. Alături de NATO și alte alianțe de securitate, aceste parteneriate au format fundamentul managementului cooperativ al securității pentru a păstra ordinea internațională și a proteja SUA. Dar la fel ca în cazul NATO, valoarea lor poate fi pusă sub semnul întrebării de acțiunile timpurii ale administrației Trump.

Apropierea SUA de Rusia îngrijorează serviciile secrete occidentale

Începând cu mult înainte de învestirea lui Trump din 20 ianuarie, partenerii Washingtonului în schimbul de informații au început probabil să evalueze necesitatea de a deveni mai rezervați cu privire la ceea ce pot risca să împărtășească cu americanii – și de la ce să se abțină. Partenerii vor fi observat cu groază când, în timpul primului său mandat, Trump și-a contestat propriile servicii de informații, a postat o fotografie clasificată a unui loc de lansare de rachete iranian și a împărtășit cu nerăbdare informații secrete oficialilor ruși. Temerile de a împărtăși informații sensibile cu Washingtonul se vor fi adâncit radical în urma discuțiilor dintre SUA și Rusia de la Riad, când a devenit clar că Statele Unite acordă acum o valoare mai mare parteneriatului cu Kremlinul decât preocupărilor aliaților săi europeni.

Relația Five Eyes își are rădăcinile în Acordul UKUSA, un tratat de partajare a informațiilor între Regatul Unit și Statele Unite, care a fost semnat la scurt timp după Al Doilea Război Mondial; Regatul Unit a sponsorizat ulterior intrarea Australiei, Canadei și Noii Zeelande în acord. Lucrurile au evoluat puțin de atunci, nu în ultimul rând ponderea relativă a celor doi parteneri inițiali în ceea ce a fost cândva o relație mult mai egală. Dar există încă o înțelegere conform căreia, ca principiu general, membrii grupurilor de partajare a informațiilor acoperă golurile de intelligence reciproc – fie ca urmare a accesului fizic, a relațiilor prestabilite, a unei evaluări diferite a riscului sau a oricăror alți factori. De exemplu, ofițerii de informații britanici și canadieni pot ajunge în locuri în care omologii lor americani nu pot, iar Australia este convenabilă din punct de vedere geografic pentru a suplimenta capacitățile de informații de semnale ale SUA în Indo-Pacific.

Acest lucru reflectă modul în care diferite țări joacă cu diferite puncte forte în colectarea informațiilor. Stereotipul tradițional este că Statele Unite investesc bani pentru rezolvarea unei probleme, în timp ce partenerii săi cu bugete mai restrânse trebuie să se gândească mai mult la cum să obțină ceea ce au nevoie. Relațiile Five Eyes se preocupă în primul rând de informațiile din domeniul comunicațiilor (semnalelor), dar alte relații pot reflecta alte tipuri de specializări.

Un anumit grad de diversificare este esențial ca urmare a modului în care diferitele surse de informații lucrează împreună pentru a construi o imagine. Acest lucru a devenit clar public la sfârșitul anului 2021 și începutul lui 2022, în timpul formării militare a Rusiei pentru invazia sa pe scară largă a Ucrainei, când pregătirile aparente pentru un atac pe scară largă - dar cu un număr și resurse prea mici pentru orice plan rațional de invazie - nu aveau sens fără informații secrete care să confirme că Rusia era într-adevăr hotărâtă să facă ceva.

Partajarea informațiilor nu înseamnă acces general la secretele acordate unei națiuni partenere. În schimb, elementele individuale ale imaginii de informații vor fi evaluate dacă pot fi eliberate – și cui. Inevitabil, acest lucru implică un grad de risc, pentru că orice grup va fi la fel de sigur ca membrul său cel mai puțin de încredere.

Trump și Musk amenință credibilitatea SUA în schimbul de informații secrete

În cadrul comunității de informații americane, relațiile internaționale de legătură sunt coordonate cu CIA, deși acesta a fost subiectul unor confruntări mari în trecut. În timpul mandatului său ca șef al Agenției de Informații pentru Apărare, fostul consilier pentru securitate națională, Mike Flynn, a luptat pentru a prelua relația cu agenția de informații militare a Rusiei, GRU.

CIA produce rezultate din relațiile cu parteneri din întreaga lume. Aceste relații, la rândul lor, se bazează pe încredere și credibilitate - exact două lucruri pe care Trump și Musk le amenință. O administrație condusă de un președinte cu o istorie în care depozitează cutii cu documente secrete în baia de la Mar-a-Lago și postează informații secrete pe rețelele sociale va fi inevitabil tratată cu prudență de către parteneri. Numirea lui Tulsi Gabbard, care este privită cu profundă neîncredere de către profesioniștii din securitatea națională din SUA, nu în ultimul rând pentru alinierea ei strânsă din trecut cu opiniile Kremlinului, ca supraveghetor al comunității de informații nu va face decât să sporească rezerva partenerilor.

Lispa împărtășirii informațiilor despre comunicații pentru a le proteja de Trump și Musk va fi greu de făcut, având în vedere integrarea strânsă dintre sisteme și organizații în cadrul grupului Five Eyes. Dar în alte domenii, partenerii vor fi inevitabil mai puțin dispuși să-și încredințeze secretele Statelor Unite. „Independența” față de Statele Unite la care aspiră probabil viitorul cancelar al Germaniei, Friedrich Merz , ar presupune decuplarea și de relația de schimb de informații cu Washingtonul.

Pericolul colaborării SUA cu state paria, ca Rusia

Spionajul este o afacere în mod inerent riscantă și uneori pe viață și pe moarte, iar agenții recrutați de un serviciu de informații sunt întotdeauna ostatici ai securității interne a acelui serviciu.

Riscul evident va face mult mai dificil pentru Statele Unite să recruteze, să acceseze și să protejeze sursele umane de care au nevoie pentru o imagine completă a informațiilor. În prezent, fiecare agent CIA din întreaga lume trebuie să fie alarmat, notează Foreign Policy, pentru că acum se confruntă nu numai cu riscul ca Trump să dezvăluie din greșeală informațiile pe care le furnizează, ci și cu posibilitatea de a fi descoperiți, în mod deliberat sau nu, de slujitorii lui Musk care au acces la înregistrări secrete.

În plus, un punct cheie pentru cooperarea cu serviciile de informații americane a fost acum subminat fatal. Statele Unite, cu toate defectele sale, în mod tradițional au reprezentat întotdeauna o forță a binelui împotriva autocrațiilor, dictaturilor, agresorilor și guvernelor corupte. Acum, că președinția Trump-Musk transformă rapid Statele Unite într-o oligarhie disfuncțională care colaborează cu state paria precum Rusia, rațiunea morală pentru a ajuta Statele Unite se va fi evaporat în mare măsură.

Rezultatul poate fi că partenerii Washingtonului în alianțe precum Five Eyes devin și mai importanți – cel puțin atunci când vine vorba de informațiile dependente de surse umane. În același timp, totuși, acești parteneri vor fi mult mai reticenți în a împărtăși date cu Statele Unite, pentru că vor trebui să își protejeze sursele și pe ei înșiși.

