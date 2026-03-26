Parlamentul European aprobă acordul comercial UE–SUA, dar impune condiții privind tarifele

Parlamentul European a aprobat acordul comercial dintre UE și SUA, dar a introdus o serie de condiții menite să protejeze blocul comunitar, inclusiv posibilitatea suspendării înțelegerii dacă Washingtonul impune noi tarife sau nu își respectă angajamentele. Măsura vine după luni de tensiuni comerciale și incertitudine privind politica tarifară a administrației Trump.

O majoritate a eurodeputaților a votat în favoarea măsurilor joi, dar a adăugat o serie de garanții pentru a se asigura că SUA își respectă partea din acordul încheiat în iulie anul trecut, relatează BBC. Textul a fost aprobat cu 417 voturi pentru, 154 împotrivă și 71 de abțineri și trebuie aprobat de toate cele 27 de state membre înainte de a fi implementat, votul final fiind așteptat în aprilie sau mai.

Votul vine după luni de amânări, pe fondul amenințărilor lui Trump privind anexarea Groenlandei și al unei decizii a Curții Supreme a SUA, care a stabilit că unele dintre tarifele impuse de acesta sunt ilegale.

UE cere garanții și clauze de protecție

Joi, eurodeputații au întărit garanțiile, inclusiv printr-o prevedere care permite suspendarea acordului dacă SUA impun tarife suplimentare peste 15% sau introduc noi taxe pentru bunurile europene. O altă prevedere ar opri acordul dacă SUA ar amenința suveranitatea teritorială a UE.

De asemenea, a fost inclusă o „clauză de intrare în vigoare”, care prevede că reducerea tarifelor UE va avea loc doar dacă SUA își respectă angajamentele, inclusiv reducerea tarifelor la 15% pentru produsele europene care conțin mai puțin de 50% oțel și aluminiu.

Când acordul-cadru a fost anunțat vara trecută, Trump a declarat că tariful american de 50% pentru oțel și aluminiu la nivel global va continua să se aplice și UE. Totuși, joi, Parlamentul a votat că va accepta tarife zero pentru bunurile americane doar dacă sute de produse europene realizate din oțel și aluminiu vor fi exceptate de la acest tarif de 50%. O „clauză de expirare” prevede încetarea acordului până la 31 martie 2028.

„În acest stadiu, am primit asigurări din partea SUA că intenționează să respecte acordul”, a declarat comisarul european pentru economie, Valdis Dombrovskis, după vot. „Deși vom continua eforturile pentru a menține relații constructive și a evita volatilitatea, nu vom ignora riscurile pentru interesele noastre.”

Contextul acordului și relațiile comerciale UE–SUA

Acordul-cadru a fost încheiat în timpul unei întâlniri dintre președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și Donald Trump, la terenul de golf Turnberry al președintelui, în Scoția, în iulie anul trecut. Von der Leyen l-a numit „un acord major”, iar Trump a spus că este „un acord bun pentru toată lumea”.

SUA și Uniunea Europeană sunt cei mai mari parteneri comerciali unul pentru celălalt. În 2024, schimburile de bunuri și servicii au depășit 1.600 de miliarde de euro (1,9 trilioane de dolari), reprezentând aproape o treime din comerțul global.

Doar comerțul cu bunuri a totalizat aproximativ 976 de miliarde de dolari în 2024. SUA au importat bunuri din UE în valoare de circa 606 miliarde de dolari și au exportat aproximativ 370 de miliarde.

Uniunea Europeană a semnat săptămâna aceasta un acord comercial amplu cu Australia, iar în ianuarie a anunțat un acord de referință cu India, după aproape două decenii de negocieri intermitente.

