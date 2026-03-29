Patriarhul latin al Ierusalimului, împiedicat de poliţia israeliană să celebreze Duminica Floriilor la Biserica Sfântului Mormânt

Patriarhul Latin al Ierusalimului, cardinalul Pierbattista Pizzaballa, flutură un fir de palmier în timp ce conduce sărbătorile Duminicii Floriilor la Biserica Sfântului Mormânt pe 13 aprilie 2025, în Ierusalim, Israel. Foto: Profimedia Images
Reținerea liderilor religioși Reacția Patriarhiei Restricții și pentru musulmani

Poliţia israeliană l-a împiedicat pe cardinalul Pierbattista Pizzaballa, conducătorul Bisericii Catolice din Ţara Sfântă, să intre în Biserica Sfântului Mormânt din Oraşul Vechi al Ierusalimului pentru a celebra liturghia din Duminica Floriilor, a relatat Patriarhia Latină a Ierusalimului.

„Pentru prima dată de secole, liderii Bisericii au fost împiedicaţi să celebreze liturghia din Duminica Floriilor în Biserica Sfântului Mormânt”, precizează comunicatul citat de EFE și preluat de Agerpres.

Reținerea liderilor religioși

Ofiţeri israelieni i-au reţinut pe Pizzaballa şi pe custodele Ţării Sfinte, Francesco Ielpo, în timp ce se deplasau spre Biserica Sfântului Mormânt „în mod privat şi fără niciun semn al unei procesiuni sau al unui eveniment ceremonial”.

Situaţia se desfăşoară pe fondul războiului dintre Israel şi Statele Unite cu Iranul, care a determinat autorităţile israeliene să menţină închise locurile sfinte din Oraşul Vechi al Ierusalimului, inclusiv complexul Moscheii Al-Aqsa, Zidul Plângerii şi Biserica Sfântului Mormânt.

Mai mult, tradiţionala procesiune din Duminica Floriilor de pe Muntele Măslinilor a fost, de asemenea, suspendată din cauza restricţiei impuse de Israel în privinţa adunărilor la mai puţin de 50 de persoane.

Reacția Patriarhiei

„Acest incident stabileşte un precedent periculos şi arată dispreţ pentru sensibilităţile a miliarde de oameni din întreaga lume care, în această săptămână, au ochii aţintiţi asupra Ierusalimului”, se arată în declaraţia publicată de Patriarhia Latină.

Patriarhia a clasificat decizia drept o măsură „în mod evident nerezonabilă şi extrem de disproporţionată”, precum şi „viciată de consideraţii nejustificate”, care se abate de la principiile libertăţii de cult.

Înaintea acestui incident, instituţia luase măsurile necesare ca răspuns la restricţiile existente, precum anularea adunărilor publice şi pregătirea resurselor pentru transmiterea online a sărbătorilor din Săptămâna Mare.

„Patriarhia Latină a Ierusalimului şi Custodia Ţării Sfinte îşi exprimă profunda durere faţă de credincioşii creştini din Ţara Sfântă şi din lume pentru faptul că rugăciunea a fost astfel împiedicată într-una din cele mai sfinte zile ale calendarului creştin”, se încheie declaraţia.

Restricții și pentru musulmani

De asemenea, în timpul Ramadanului, luna sfântă a islamului, a cărei celebrare a coincis cu câteva săptămâni de război, poliţia israeliană i-a împiedicat pe credincioşii musulmani să aibă acces la Muntele Templului, a restricţionat intrarea în Oraşul Vechi şi i-a dispersat violent pe credincioşii care încercau să se roage în afara zidurilor sale.

