Ierusalimul nu va mai sărbători tradițional Duminica Floriilor din cauza războiului cu Iranul. Procesiunea, anulată

Ierusalim de Est – Sărbătoarea tradițională a Duminicii Floriilor, care urma să aibă loc în Săptămâna Mare, pe 29 martie, nu va mai fi organizată anul acesta din cauza războiului cu Iranul.

Așa cum a transmis Patriarhul Latin al Ierusalimului, Pierbattista Pizzaballa, „procesiunea tradiţională din Duminica Floriilor, care se desfăşoară de la Muntele Măslinilor către Ierusalim, este anulată” și „va fi înlocuită de un moment de rugăciune pentru oraşul Ierusalim, într-un loc care urmează să fie stabilit”, a relatat marți agenția EFE preluată de Agerpres.

Locurile sfinte, închise din cauza conflictului

De la declanșarea bombardamentelor dintre Israel și Statele Unite asupra Iranului, Biserica Sfântului Mormânt și alte locuri sfinte au rămas închise, ceea ce a dus la anularea inclusiv a celebrării Postului Mare la Ierusalim.

În mod obișnuit, mii de pelerini, creștini palestinieni și turiști urcă pe Muntele Măslinilor în Duminica Floriilor, într-o atmosferă festivă, dar cu o prezență semnificativă a forțelor de ordine israeliene.

Patriarhul Latin al Ierusalimului a îndemnat credincioșii să se unească într-o rugăciune pe 28 martie pentru „pace şi serenitate, în special pentru cei care suferă din cauza conflictului”.

Amânarea altor celebrări religioase

De asemenea, Liturghia Crismei, programată în mod obișnuit în Joia Mare, pe 2 aprilie, a fost amânată pentru o dată ulterioară, „de îndată ce situaţia o va permite”.

Totuși, ierarhul a subliniat că „restricţiile determinate de conflict şi evenimentele din ultimele zile nu prevestesc o îmbunătăţire iminentă”.

Incident în apropierea locurilor sfinte

Pe 20 martie, un fragment dintr-o rachetă iraniană interceptată a lovit acoperişul Patriarhiei Ortodoxe Greceşti din Ierusalim, aflată în apropierea Bisericii Sfântului Mormânt, fără a provoca victime.

Patriarhul a transmis că „duritatea acestor vremuri de război, care ne afectează pe toţi, poartă astăzi povara suplimentară de a nu putea sărbători Paştele împreună şi cu demnitate”.

„Aceasta este o rană care se adaugă multor altora provocate de conflict. Dar nu trebuie să ne lăsăm descurajaţi. Deşi nu ne putem aduna aşa cum ne-am dori, să nu renunţăm la rugăciune”, a mai spus patriarhul.

