Patronul unui lanț de restaurante a cumpărat bilete la loto pentru toți cei 50.000 de angajați

Premiul cel mare al loteriei Mega Millions din SUA a crescut la aproximativ 810 milioane de dolari, iar printre cei care își încearcă norocul este ș Todd Graves, fondatorul lanțului de restaurante fast-food Raising Cane's, care a cumpărat bilete pentru toți angajații, relatează CNN.

Plătind 2 dolari pe bilet, Graves a cheltuit 100.000 de dolari și a cumpărat luni 50.000 de bilete, câte unul pentru fiecare dintre cei 50.000 de angajați ai lanțului cu restaurante în 35 de state americane.

„Sunt vremuri grele. Angajații simt asta la benzinării, la rafturile de la supermarket. Lucrurile nu sunt tocmai ușoare în zilele noastre, așa că atunci când am văzut că există șansa să facem ceva amuzant și poate să câștigăm niște bani în plus pentru oamenii noștri, am decis să o facem”, a spus directorul general al Raising Cane, AJ Kumaran, pentru CNN.

„Să cumperi 50.000 de bilete de loterie este mai greu decât pare!”, a scris Graves pe Twitter.

„Sperăm să împărțim jackpot-ul câștigător cu cei 50.000 de membri ai echipei RaisingCanes”, a adăugat el.

Dacă oricare dintre cele 50.000 de bilete va fi câștigător, Kumaran a spus că premiul va fi distribuit tuturor angajaților. El a adăugat că aceștia au fost încântați de inițiativa patronului.

Editor : M.B.