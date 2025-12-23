Jackpotul de la loteria Powerball din SUA i-ar putea aduce câştigătorului un cadou de Crăciun de 1,7 miliarde de dolari

Jackpotul loteriei Powerball din Statele Unite a crescut la aproximativ 1,7 miliarde de dolari înainte de extragerea de miercuri seară, în Ajunul Crăciunului, numărându-se printre cele mai mari premii de loterie din istoria Americii, transmite marţi Reuters.

Combinaţia de numere câştigătoare de luni seară, 3, 18, 36, 41, 54 şi 7, numărul Powerball, nu a fost ghicită de niciun jucător. Însă, la nivel naţional, nouă bilete au adus jucătorilor premii de 1 milion de dolari, scrie Agerpres

Câştigătorul de miercuri poate opta pentru încasarea întregii sume de 1,7 miliarde de dolari în plăţi anuale eşalonate pe o perioadă de 29 de ani sau pentru o plată unică, de aproximativ 781,3 milioane de dolari înainte de impozitare.

Acest jackpot este al patrulea cel mai mare din istoria loteriei Powerball, notează Reuters.

Extragerea este programată pentru miercuri, la ora locală 22:59 (03:59 GMT, joi), cu o şansă la câştigarea jackpotului de 1 la 292,2 milioane.

Cel mai mare jackpot oferit la o loterie din istoria Statelor Unite a avut valoarea de 2,04 miliarde de dolari şi a fost câştigat la loteria Powerball, în California, în 2022.

Jackpoturile mari tind să stimuleze vânzările de bilete, crescând veniturile pentru fondurile loteriei de stat care susţin educaţia şi alte cheltuieli publice.

Editor : Sebastian Eduard