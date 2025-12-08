Patru piloți francezi cu vârste cuprinse între 18 și 25 de ani au murit după ce s-au prăbușit cu un avion în Pirinei

Patru persoane, printre care un instructor de zbor şi trei cursanţi cu vârste cuprinse între 18 și 21 de ani, au murit după ce un avion uşor s-a prăbuşit duminică seara în Pirineii francezi. Căutările victimelor au fost îngreunate de întuneric, iar două elicoptere au fost folosite pentru găsirea epavei şi recuperarea cadavrelor.

Aeronava monomotor, un DR400, efectua un zbor privat şi se îndrepta către aerodromul Saint-Girons – Antichan (Ariège).

Un apel de urgenţă a fost emis după ce avionul nu a revenit conform programului. Aparatul a fost localizat pe un teren acoperit de zăpadă, la altitudinea de 2.000 de metri, într-o zonă inaccesibilă pe şosea.

Căutările au fost îngreunate de întuneric, iar două elicoptere au fost folosite pentru descoperirea epavei şi recuperarea victimelor.

Cei patru tineri – instructorul de 25 de ani şi trei studenţi cu vârste între 18 şi 21 de ani – se pregăteau pentru cariere în aviaţia civilă. ENAC formează piloţi pentru Air France şi pentru sectorul aeronautic francez.

O anchetă a fost deschisă sub autoritatea procurorului Republicii din Foix pentru a stabili cauzele exacte ale prăbuşirii. Şcoala de aviaţie a activat o celulă de sprijin psihologic pentru colegii şi familiile victimelor.

„În acest moment de durere, transmit cele mai sincere condoleanţe şi tot sprijinul meu familiilor şi apropiaţilor victimelor, precum şi colegilor lor şi echipelor pedagogice ale ENAC, profund afectate de această dramă. Aceşti patru tineri pasionaţi reprezentau viitorul aviaţiei noastre. De aseară, întreaga familie a aeronauticii este în doliu”, a declarat ministrul Transporturilor, Philippe Tabarot.

