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Patru români sunt acuzați în Italia de exploatarea unor migranți care lucrau în agricultură

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migranti care lucreaza pe camp in italia
Foto: Profimedia
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Din articol
Exploatarea lucrătorilor agricoli migranţi rămâne o problemă persistentă în Itali

Patru români sunt acuzaţi de autorităţile italiene pentru exploatarea în Sicilia a unor lucrători străini fără acte, pe care i-au constrâns să lucreze 70 de ore pe săptămână şi să locuiască în spaţii lipsite de electricitate şi apă, au anunţat vineri carabinierii, relatează AFP.

Procurorii din Enna, o regiune cu platouri înalte în partea centrală a Siciliei şi cunoscută pentru producţia sa de citrice de bună calitate, l-au plasat în arest la domiciliu pe bărbatul român pe care l-au menţionat drept liderul „de facto” al operaţiunii, iar ceilalţi trei presupuşi complici ai săi au fost somaţi să se prezinte în faţa autorităţilor judiciare, au precizat carabinierii din Palermo într-un comunicat.

Ancheta a fost deschisă după ce patru cetăţeni marocani au depus o plângere în care au semnalat că, între ianuarie şi mai 2024, au lucrat ca muncitori agricoli la culesul de portocale în comunele Enna şi Regalbuto în condiţii de exploatare, notează AFP, citată de Agerpres.

Potrivit comunicatului carabinierilor, anchetatorii au stabilit că reclamanţii au fost constrânşi să lucreze 70 de ore pe săptămână, fără zile de odihnă, fiind plătiţi cu aproximativ un euro pentru fiecare ladă de portocale şi forţaţi să accepte aceste condiţii „prin ameninţări şi violenţe”.

Cei trei complici sunt acuzaţi că au găzduit lucrătorii în locuinţe fără electricitate şi apă curentă, că le-au reţinut chiria din salarii şi că i-au ameninţat cu evacuarea dacă nu acceptau aceste condiţii.

Exploatarea lucrătorilor agricoli migranţi rămâne o problemă persistentă în Itali

Ancheta este încă în stadiu preliminar, mai precizează carabinierii, adăugând că cei patru lucrători marocani, întrucât sunt victime ale unei forme grave de exploatare prin muncă, pot solicita acum un permis special de şedere în Italia.

Exploatarea lucrătorilor agricoli migranţi rămâne o problemă persistentă în Italia, ţară unde reţelele ilegale de forţă de muncă recrutează lucrători vulnerabili, pe care adesea îi plătesc cu salarii derizorii, în timp ce-i supun unui program de muncă excesiv şi unor condiţii de viaţă deplorabile.

Acest caz apare pe fondul revenirii în centrul atenţiei a acestui tip de exploatare după decesul a patru lucrători arşi de vii în Calabria în luna iunie.

Numărul cazurilor semnalate de exploatare prin muncă în Italia a crescut cu aproape 50% în anul 2024, ajungând la 1.249 faţă de 834 în anul precedent, potrivit unui raport din martie 2026 întocmit de grupul italian pentru drepturile lucrătorilor Altro Diritto, Observatorul Placido Rizzotto şi sindicatul lucrătorilor agricoli FLAI-CGIL.

Editor : Liviu Cojan

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