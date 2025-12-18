Live TV

Pentru prima dată în peste trei decenii. Polonia își minează frontiera cu Rusia și Belarus

Data publicării:
Poland closes border
Momentul în care Polonia a închis frontiera cu Belarus, înaintea exercițiilor militare ruso-belaruse Zapad 2025. Foto: Profimedia

Autoritățile poloneze au decis, pentru prima dată de la sfârșitul Războiului Rece, să înceapă producția în masă de mine antipersonal pentru minarea frontierei sale estice, precum și să ia în considerare posibilitatea exportului acestora în Ucraina. Acest lucru a fost declarat de către viceministrul apărării al țării, Pavel Zalevski, într-un interviu acordat agenției Reuters. Potrivit acestuia, Varșovia este interesată să primească loturi mari de astfel de produse în cel mai scurt timp posibil.

Minele antipersonal vor face parte din programul „Scutul de Est”, care vizează consolidarea frontierei Poloniei cu Belarus și Rusia, a precizat viceministrul. Răspunzând la întrebarea Reuters cu privire la termenele posibile de lansare a producției, Zalevski a declarat că ar dori să o înceapă deja anul viitor, după finalizarea procedurii de ieșire a țării din Convenția de la Ottawa privind interzicerea minelor antipersonal. „Avem astfel de nevoi”, a subliniat el.

Oficialul a mai spus că livrările potențiale de mine către Ucraina vor depinde de capacitățile de producție. Totuși, el a spus că prioritatea rămâne nevoile de apărare ale Poloniei, dar Ucraina este un obiectiv cheie pentru Varșovia. „Pentru noi, frontul ucrainean este, de fapt, linia de securitate europeană și poloneză”, a spus Zalevski.

După cum amintește Reuters, Polonia a început procedura de retragere din Convenția de la Ottawa în august. Anterior, autoritățile țării au admis posibilitatea reluării producției de mine antipersonal, dar până în prezent nu a fost luată o decizie formală în acest sens. Declarațiile lui Zalevski au fost prima confirmare oficială a intenției Varșoviei de a realiza acest pas.

Compania de apărare de stat Belma, care furnizează deja armatei poloneze mai multe tipuri de mine, a declarat că, în cadrul programului „Scutul de Est”, Polonia ar putea fi echipată cu milioane de mine pentru a-și apăra granița de est, lungă de aproximativ 800 de kilometri. Directorul general al Belma, Jaroslaw Zakrzewski, a declarat pentru Reuters că cererea internă estimată ar putea ajunge la 5-6 milioane de mine de diferite tipuri.

Potrivit acestuia, deși Ministerul Apărării din Polonia nu a plasat încă o comandă oficială, compania este pregătită din punct de vedere tehnic să producă până la 1,2 milioane de mine de toate tipurile, inclusiv mine antipersonal, încă din 2026. În prezent, Belma produce aproximativ 100.000 de mine pe an.

Zakrzewski a confirmat, de asemenea, că exportul către Ucraina este considerat o opțiune posibilă, iar țările NATO care se învecinează cu Rusia și-au exprimat deja interesul pentru achiziționarea de mine antipersonal. În același timp, el a subliniat că, în primul rând, produsele vor fi destinate nevoilor Poloniei, iar eventualele surplusuri vor fi livrate aliaților din regiune.

Anterior, Lituania și Finlanda, care au, de asemenea, o frontieră comună cu Rusia, au declarat că intenționează să înceapă producția de mine antipersonal anul viitor, pe fondul temerilor provocate de invazia pe scară largă a Federației Ruse în Ucraina în 2022. Letonia și Estonia au anunțat, de asemenea, că se retrag din Convenția de la Ottawa, deși nu au comunicat încă planuri concrete privind lansarea producției. Autoritățile letone au declarat că, dacă va fi necesar, vor putea să organizeze rapid producția acestor arme, iar Estonia ia în considerare această posibilitate pentru viitor, notează Reuters.

Ucraina a anunțat, de asemenea, retragerea din tratatul din 1997, explicând acest lucru prin necesitatea întăririi protecției împotriva Rusiei, care nu este parte la acord. Printre marile puteri care nu au semnat convenția, Reuters menționează și Statele Unite și China.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Dmitri Peskov
1
Schimbare de ton. Kremlinul spune că poziția Rusiei privind trupele europene în Ucraina e...
victor negrescu
2
Victor Negrescu, despre tăierea pensiilor magistraților: „Dacă pică la CCR, trebuie să...
ilie bolojan catalin predoiu pnl
3
Bolojan, despre o demisie a lui Cătălin Predoiu: „Ca să ai rezultate, trebuie...
President Donald Trump Awards Mexican Border Defense Medal in Oval Office
4
Administrația Trump presează Europa să renunțe la planul de finanțare a Ucrainei din...
Foto: Getty Images
5
Premierul britanic îi dă ultimatum lui Roman Abramovich să transfere banii din vânzarea...
S-a terminat: decizie neverosimilă și ”ruptură” definitivă în familia Beckham! ”David și Victoria sunt disperați”
Digi Sport
S-a terminat: decizie neverosimilă și ”ruptură” definitivă în familia Beckham! ”David și Victoria sunt disperați”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
sigla interpol
Interpolul a emis alerte internaționale pentru suspecții în cazul sabotajului feroviar din Polonia
Radoslaw Sikorski
Ministrul de Externe polonez o pune la punct pe purtătoarea de cuvânt a MAE rus. Postarea sarcastică despre Lenin și Polonia
Warsaw Christmas Festival, Masovian Voivodeship, Poland - 14 Dec 2025
Atac terorist dejucat în Polonia. Un student de 19 ani plănuia să provoace un masacru într-o piață de Crăciun
Donald Tusk
„Pentru prima dată am auzit asta”. SUA vor răspunde militar dacă Rusia va ataca din nou Ucraina, după un armistițiu, afirmă Donald Tusk
Motocicleta cu care ucraineanul a încercat să forțeze punctul de frontieră
Momentul în care un ucrainean pe motocicletă forțează frontiera României, dar este oprit
Recomandările redacţiei
radu miruta
Radu Miruță va prelua Ministerul Apărării. Cine este propus la...
2 Euro coin
Estimări pesimiste: euro ar putea ajunge la 5,2 lei în 2026...
Ursula von der Leyen / Donald Trump
Arma secretă în lupta cu SUA: Cele două „gloanțe” cu care UE poate...
Rodica Stănoiu
Trupul Rodicăi Stănoiu ar urma să fie preluat de familie. Ce arată...
Ultimele știri
„Nu plecăm fără o soluție”. Zi crucială pentru viitorul Ucrainei: liderii europeni decid cum vor face rost de bani pentru Kiev
China își exprimă sprijinul pentru Venezuela în contextul blocadei impuse de SUA, dar fără să promită vreun ajutor
O companie rusă începe producţia în masă a unei uniforme de camuflaj împotriva dronelor cu camere cu infraroşu
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Numerologia anului 2025. Ce te-a învățat acest an cu vibrație 9 și ce trebuie să lași în urmă, în funcție de...
Cancan
A început războiul pentru averea Rodicăi Stănoiu! Moștenitorii surpriză, care i-au luat fața Puișorului
Fanatik.ro
Vladislav Blănuță a plecat de urgență din Ucraina! Ce se întâmplă cu românul acuzat că este pro-rus
editiadedimineata.ro
Când algoritmul vorbește prea mult: Podcastul AI al Washington Post, criticat pentru informații greșite și...
Fanatik.ro
După ce a primit cadou 1.000.000 de euro, Gigi Becali anunță jihadul: „Atacați toate stihiile. Vreau și...
Adevărul
Va reuși UE să finanțeze Ucraina cu banii Moscovei? Ce spun eurodeputații români
Playtech
Pe ce teren se poate construi: intravilan sau extravilan. Diferenţe şi condiţii de construire
Digi FM
Ce avere avea Rodica Stănoiu. Fosta ministră a Justiției încasa două pensii și deținea mai multe proprietăți
Digi Sport
Vladislav Blănuță a plecat de urgență din Ucraina
Pro FM
Loredana Groza, moment emoționant la concert. A cântat alături de fiica ei, Elena: „S-a trezit cu mine pe...
Film Now
Cauza morții regizorului Rob Reiner şi a soţiei ale. Ce arată raportul legistului din Los Angeles
Adevarul
„Cea mai periculoasă femeie din America”. Povestea Emmei Goldman, evreica lituaniancă ce a sfidat tabuurile...
Newsweek
Va apărea o nouă categorie de pensionari speciali cu pensii de 18.000 lei. Guvernul are 10 zile să îi oprească
Digi FM
Tulburător. Cu doar trei luni înainte de a fi ucis, Rob Reiner spunea că fiul lui nu mai consumase droguri de...
Digi World
Cauza morții lui Ludovic al XIV-lea, dezvăluită după 310 ani. ADN-ul din inima mumificată schimbă complet...
Digi Animal World
Avertisment de Crăciun pentru stăpânii de câini. Decorațiunea aparent inofensivă care le poate pune viața în...
Film Now
Fiul lui John Travolta ar fi, de fapt, copilul lui Riley Keough. Detaliile dezvăluite la cinci ani de la...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...