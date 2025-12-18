Pentru prima dată în peste trei decenii. Polonia își minează frontiera cu Rusia și Belarus

Autoritățile poloneze au decis, pentru prima dată de la sfârșitul Războiului Rece, să înceapă producția în masă de mine antipersonal pentru minarea frontierei sale estice, precum și să ia în considerare posibilitatea exportului acestora în Ucraina. Acest lucru a fost declarat de către viceministrul apărării al țării, Pavel Zalevski, într-un interviu acordat agenției Reuters. Potrivit acestuia, Varșovia este interesată să primească loturi mari de astfel de produse în cel mai scurt timp posibil.

Minele antipersonal vor face parte din programul „Scutul de Est”, care vizează consolidarea frontierei Poloniei cu Belarus și Rusia, a precizat viceministrul. Răspunzând la întrebarea Reuters cu privire la termenele posibile de lansare a producției, Zalevski a declarat că ar dori să o înceapă deja anul viitor, după finalizarea procedurii de ieșire a țării din Convenția de la Ottawa privind interzicerea minelor antipersonal. „Avem astfel de nevoi”, a subliniat el.

Oficialul a mai spus că livrările potențiale de mine către Ucraina vor depinde de capacitățile de producție. Totuși, el a spus că prioritatea rămâne nevoile de apărare ale Poloniei, dar Ucraina este un obiectiv cheie pentru Varșovia. „Pentru noi, frontul ucrainean este, de fapt, linia de securitate europeană și poloneză”, a spus Zalevski.

După cum amintește Reuters, Polonia a început procedura de retragere din Convenția de la Ottawa în august. Anterior, autoritățile țării au admis posibilitatea reluării producției de mine antipersonal, dar până în prezent nu a fost luată o decizie formală în acest sens. Declarațiile lui Zalevski au fost prima confirmare oficială a intenției Varșoviei de a realiza acest pas.

Compania de apărare de stat Belma, care furnizează deja armatei poloneze mai multe tipuri de mine, a declarat că, în cadrul programului „Scutul de Est”, Polonia ar putea fi echipată cu milioane de mine pentru a-și apăra granița de est, lungă de aproximativ 800 de kilometri. Directorul general al Belma, Jaroslaw Zakrzewski, a declarat pentru Reuters că cererea internă estimată ar putea ajunge la 5-6 milioane de mine de diferite tipuri.

Potrivit acestuia, deși Ministerul Apărării din Polonia nu a plasat încă o comandă oficială, compania este pregătită din punct de vedere tehnic să producă până la 1,2 milioane de mine de toate tipurile, inclusiv mine antipersonal, încă din 2026. În prezent, Belma produce aproximativ 100.000 de mine pe an.

Zakrzewski a confirmat, de asemenea, că exportul către Ucraina este considerat o opțiune posibilă, iar țările NATO care se învecinează cu Rusia și-au exprimat deja interesul pentru achiziționarea de mine antipersonal. În același timp, el a subliniat că, în primul rând, produsele vor fi destinate nevoilor Poloniei, iar eventualele surplusuri vor fi livrate aliaților din regiune.

Anterior, Lituania și Finlanda, care au, de asemenea, o frontieră comună cu Rusia, au declarat că intenționează să înceapă producția de mine antipersonal anul viitor, pe fondul temerilor provocate de invazia pe scară largă a Federației Ruse în Ucraina în 2022. Letonia și Estonia au anunțat, de asemenea, că se retrag din Convenția de la Ottawa, deși nu au comunicat încă planuri concrete privind lansarea producției. Autoritățile letone au declarat că, dacă va fi necesar, vor putea să organizeze rapid producția acestor arme, iar Estonia ia în considerare această posibilitate pentru viitor, notează Reuters.

Ucraina a anunțat, de asemenea, retragerea din tratatul din 1997, explicând acest lucru prin necesitatea întăririi protecției împotriva Rusiei, care nu este parte la acord. Printre marile puteri care nu au semnat convenția, Reuters menționează și Statele Unite și China.

