Peste 57.000 de femei fac parte din personalul militar al Forțelor Armate ale Ucrainei, potrivit Statului Major General

Peste 76.000 de femei fac parte din Forțele Armate ale Ucrainei, dintre care 57.000 sunt personal militar, iar restul ocupă funcții civile, a declarat Statul Major General ca răspuns la o solicitare din partea publicației Kyiv Independent.

Deși serviciul militar pentru femei în Ucraina este voluntar, femeile cu vârste cuprinse între 18 și 60 de ani care au studii medicale sau farmaceutice sunt obligate să se înregistreze în armată începând din octombrie 2023. Prin urmare, ele pot fi chemate la serviciul militar dacă îndeplinesc cerințele relevante.

Din martie 2026, numărul femeilor care servesc în armată a crescut cu aproximativ 1.000. La acea dată, peste 75.000 de femei serveau în Forțele Armate ale Ucrainei, dintre care 55.000 erau în serviciu activ, potrivit Statului Major General.

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Conform datelor din septembrie 2026, peste 20.000 dintre cele 57.000 de femei din armată ocupă posturi de luptă, a declarat Statul Major General pentru Kyiv Independent.

„Când vorbim despre «roluri de luptă», nu ar trebui să reducem rolul femeilor în război la simpla prezență în tranșee. Războiul modern cuprinde un spectru foarte larg de profesii militare”, a declarat Oksana Hrihorieva, consiliera pentru probleme de gen a Forțelor Armate Ucrainene, pentru Kyiv Independent.

„Printre acestea se numără piloți de drone, specialiști în recunoaștere, medici, transmisiști, artileriști femei, psihologi militari, specialiști în războiul electronic și multe alte roluri.”

În 2026, patru femei din Ucraina dețin gradul de general.

Tetiana Ostașcenko, care a ocupat funcția de comandant al Forțelor Medicale ale Forțelor Armate Ucrainene între 2021 și 2023, a devenit prima femeie care a primit gradul de general de brigadă și prima femeie care a condus serviciul medical militar al Forțelor Armate. Ostașcenko a fost promovată la gradul de general prin decret prezidențial pe 24 august 2021, înainte de începerea invaziei Rusiei în Ucraina.

Celelalte două femei general, Iuliia Laputina și Liudmila Șuhalei, au primit gradul de general-maior în timp ce serveau în Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) în 2018 și, respectiv, 2020. Între timp, Tetiana Podașevska a primit gradul de general de miliție în 2004 pentru serviciul său în cadrul Ministerului de Interne.

„Este important ca o femeie din armată să aibă astăzi posibilitatea de a parcurge întreaga carieră profesională — de la soldat până la cele mai înalte funcții de ofițer. Iar aceasta reprezintă o schimbare fundamentală față de trecut”, a declarat Hrihorieva.

De la începutul invaziei ruseă, numărul femeilor care servesc în armată aproape s-a dublat. Cu toate acestea, femeile fac parte din forțele armate ale Ucrainei încă de la începutul războiului Rusiei împotriva Ucrainei, în 2014. În practică, ele puteau îndeplini roluri de luptă, dar restricțiile legale au făcut ca, până în 2018, când aceste limitări au fost eliminate, ele să fie înregistrate oficial ca ocupând funcții în eșalonul doi.

Potrivit lui Hrihorieva, un factor important a fost faptul că, odată cu izbucnirea războiului, multe femei au realizat că apărarea statului nu este o chestiune de gen, ci de alegere personală. În același timp, statul a deschis accesul femeilor la toate specialitățile și funcțiile militare.

Natura războiului a jucat, de asemenea, un rol important, întrucât armata modernă nu se bazează doar pe forța fizică, ci și pe tehnologie, informații, securitate cibernetică, medicină, comunicații și analiză — domenii în care femeile pot servi, a adăugat Hrihorieva.

„Astăzi, asistăm nu doar la o creștere a numărului de femei în armată. Asistăm la o schimbare a culturii armatei ucrainene în sine”, a afirmat consiliera.

„Egalitatea de gen în Forțele Armate ale Ucrainei nu înseamnă ca femeile să reprezinte un «anumit procent». Înseamnă să ne asigurăm că toți cei care sunt pregătiți să servească Ucraina au acces egal la oportunități, funcții și dezvoltare profesională — și că sunt evaluați pe baza performanțelor lor, nu a genului lor.”

Editor : M.C