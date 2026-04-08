Planul în zece puncte publicat de către Iran nu este planul de la baza negocierilor cu SUA, dezminte Casa Albă

Un plan în zece puncte difuzat în mod public de către Iran, care cuprinde cereri în mod evident greu de acceptat de către Statele Unite, nu este documentul care serveşte ca bază în negocierile cu Washingtonul, dă asigurări miercuri un oficial de rang înalt de la Casa Albă, relatează AFP.

„Documentul care este menţionat de către presă nu este planul la care lucrăm. Nu vom negocia în mod public”, a declarat această sursă, care a cerut protecţia anonimatului, după ce preşedintele american Donald Trump a evocat marţi un plan „viabil” prezentat de către Iran, potrivit AFP, citată de Agerpres.

O listă publicată marţi de către Republica islamică evocă

1. O „menţinere a controlului iranian asupra Strâmtorii Ormuz, acceptarea îmbogăţirii (uraniului), ridicarea tuturor sancţiunilor primare şi secundare”, o retragere a forţelor americane din Orientul Mijlociu, o încetare a atacurilor împotriva Iranului şi aliaţilor săi, o deblocare a activelor iraniene „înghţate” şi o rezoluţie a Consiliului de Securitate al ONU care să facă acordul constrângător juridic.

