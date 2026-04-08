Live TV

Planul în zece puncte publicat de către Iran nu este planul de la baza negocierilor cu SUA, dezminte Casa Albă

Data actualizării: Data publicării:
grafica cu steagurile SUA si iran
Foto: GettyImages

Un plan în zece puncte difuzat în mod public de către Iran, care cuprinde cereri în mod evident greu de acceptat de către Statele Unite, nu este documentul care serveşte ca bază în negocierile cu Washingtonul, dă asigurări miercuri un oficial de rang înalt de la Casa Albă, relatează AFP.

„Documentul care este menţionat de către presă nu este planul la care lucrăm. Nu vom negocia în mod public”, a declarat această sursă, care a cerut protecţia anonimatului, după ce preşedintele american Donald Trump a evocat marţi un plan „viabil” prezentat de către Iran, potrivit AFP, citată de Agerpres.

O listă publicată marţi de către Republica islamică evocă

1. O „menţinere a controlului iranian asupra Strâmtorii Ormuz, acceptarea îmbogăţirii (uraniului), ridicarea tuturor sancţiunilor primare şi secundare”, o retragere a forţelor americane din Orientul Mijlociu, o încetare a atacurilor împotriva Iranului şi aliaţilor săi, o deblocare a activelor iraniene „înghţate” şi o rezoluţie a Consiliului de Securitate al ONU care să facă acordul constrângător juridic.

Știre în curs de actualizare.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Mojtaba Khamenei
1
Noi informații despre liderul suprem al Iranului: Mojtaba Khamenei este în stare gravă și...
Lebanon Israel Iran War
2
Război în Orientul Mijlociu, ziua 40. Iranul evocă retragerea din armistițiu după...
Donald,Trump,New,Official,Portrait.,The,President,Of,The,United
3
Donald Trump spune că e de acord cu un armistițiu de 2 săptămâni cu Iranul, dacă...
Petrolier
4
Navele care vor trece prin Strâmtoarea Ormuz vor plăti o taxă Iranului. Cum își justifică...
President Donald Trump speaks and gestures during a press conference
5
Donald Trump, amenințare la adresa Iranului: „O întreagă civilizație va pieri în această...
Radu Naum: ”Mircea Lucescu n-a murit dintr-odată. A fost o operațiune de acoperire colosală”. Cu ce boală fusese diagnosticat
Digi Sport
Radu Naum: ”Mircea Lucescu n-a murit dintr-odată. A fost o operațiune de acoperire colosală”. Cu ce boală fusese diagnosticat
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Drapel al Turciei.
Serviciul de informaţii al Turciei a jucat un rol cheie în armistiţiul convenit de SUA şi Iran
Donald Trump
Trump ameninţă cu tarife vamale pe oricine furnizează arme Iranului. „Nu vor exista scutiri”
Vicepreședintele SUA, JD Vance
JD Vance acuză liderii europeni că „nu sunt interesați” să rezolve războiul din Ucraina: „Suntem dezamăgiţi”
Pete Hegseth.
Pete Hegseth: SUA au obţinut o „victorie militară decisivă” în operațiunea împotriva Iranului
rachete iraniene
Iranul a atacat mai multe state din regiune, în ciuda armistițiului cu SUA
Recomandările redacţiei
nicusor dan face declaratii la palatul cotroceni
Nicușor Dan a semnat numirile pentru șefia marilor parchete. Când își...
ilie bolojan face declaratii
Bolojan: România va cere sprijinul CE în negocierile cu Pfizer...
Nicușor Dan.
Cum explică Nicușor Dan că i-a numit în noi funcții de conducere pe...
CURTEA DE APEL BUCURESTI
Curtea de Apel București a dat câștig de cauză firmei care deține...
Ultimele știri
Ce spune Nicușor Dan despre scandalul fotografiilor trucate din campania electorală
Catacombele din Paris, redeschise după șase luni. Ce s-a schimbat în urma lucrărilor de modernizare
Tranzacţia prin care Umbrărescu intenţionează să preia activele ArcelorMittal Hunedoara SA a fost autorizată de Consiliul Concurenţei
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Zodiile care atrag bani și oportunități începând cu 8 aprilie. Luna în Săgetător aduce noroc nebănuit în plan...
Cancan
Valentin Sanfira a părăsit România, după dezvăluirile făcute de Codruța Filip. Unde a 'fugit' artistul
Fanatik.ro
LIVE / Sicriul lui Mircea Lucescu se află la Arena Naţională! Galeria Rapidului a sosit la stadion. Update
editiadedimineata.ro
Cum ar putea Viktor Orbán profita de o criză de securitate înainte de alegeri
Fanatik.ro
Mircea Lucescu, omagiat de toți jucătorii lui Galatasaray! Tricouri speciale și banner dedicat marelui „Il...
Adevărul
Aliații SUA, îngroziți că depind de un partener imprevizibil, fără alternative clare
Playtech
Mircea Lucescu a murit. Cine sunt moștenitorii regretatului antrenor și ce avere lasă în urmă
Digi FM
Tatăl Codruței Filip s-a îmbolnăvit brusc și grav când a aflat de divorțul fiicei sale: "Nu credea că o să se...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
S-au decis, după ce Răzvan Lucescu le-a cerut să nu vină la înmormânarea lui Mircea Lucescu
Pro FM
Loredana Groza și fiica ei, una mai îndrăzneață ca alta, pe plaja din Maldive. Imaginile rare cu Elena au...
Film Now
Aubrey Plaza, însărcinată la un an după moartea soțului ei. Cine este bărbatul alături de care și-a refăcut...
Adevarul
Ironii și furie după imaginile cu curierul bătut în Cluj: „În capitala civilizației mondiale?” / „Mai multă...
Newsweek
Pensie crescută cu 1.100 lei în instanță. Casa de pensii a calculat greșit punctajele. Ce a lucrat pensionarul
Digi FM
Comoara din adâncuri. Colecție de obiecte valoroase, vechi de două milenii, descoperită pe fundul unui lac...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce nu aterizează Artemis 2 pe Lună. Misiunea este una de referință din alte motive
Digi Animal World
Un bărbat s-a lăsat mușcat intenționat de sute de șerpi veninoși. Sângele lui ar putea salva mii de vieți
Film Now
Cum arată David Hasselhoff în 2026, la 73 de ani. Apariția starului din „Baywatch” i-a îngrijorat pe fani...
UTV
Mircea Lucescu și soția lui sunt împreună de 60 de ani și s-au cunoscut la cantina facultății. „A fost...