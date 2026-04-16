„Plătești sau mori”. Soldați ruși își mituiesc comandanții ca să scape de misiuni sinucigașe pe frontul din Ucraina

„Asaltul de carne" și prețul supraviețuirii

Se pare că soldații ruși își mituiesc comandanții pentru a evita misiunile mortale, dezvăluind o corupție profundă, întrucât soldații plătesc mii de ruble pentru roluri mai sigure, pentru a pleca sau pur și simplu pentru a supraviețui, scrie Kiev Post.

Soldații ruși din Ucraina își mituiesc frecvent comandanții pentru a evita să fie trimiși în misiuni cu risc ridicat, potrivit unei anchete care dezvăluie o corupție generalizată în cadrul armatei.

Soldații contractuali pot câștiga în câteva luni pe front ceea ce altfel le-ar lua ani de zile în slujbe civile, primind bonusuri substanțiale atunci când semnează contracte cu Ministerul Apărării din Rusia.

Dar mulți membri ai armatei ajung să piardă o mare parte din acești bani pe front, predând sute de mii, în unele cazuri milioane, de ruble superiorilor în schimbul unor sarcini mai sigure sau a șansei de a pleca, a raportat site-ul independent de știri rus Meduza.

„Asaltul de carne” și prețul supraviețuirii

Un soldat, identificat ca Mikhail, a declarat publicației că s-a înrolat în armata rusă deoarece avea nevoie de bani pentru a plăti tratamentul mamei sale bolnave.

Însă, când a ajuns pe linia frontului, comandantul său i-a spus că va fi trimis într-un așa-numit „asalt de carne” dacă nu îi dăruiește superiorului său banii necesari pentru un vehicul de teren.

„Nu voiam să mor, așa că am fost de acord. Le-am dat cardul meu, iar ei mi-au debitat un milion de ruble”, a spus Mikhail.

Citatând membri actuali și foști ai armatei, Meduza a raportat că mita poate varia de la aproximativ 50.000 de ruble (aproximativ 560 de euro) până la 500.000 de ruble (aproximativ 5.500 de euro) pentru a obține concediu.

Evitarea trimiterii pe front în „atacuri de sacrificiu” poate costa până la un milion de ruble (aproximativ 11.000 de euro), în timp ce obținerea unui certificat fals de rănire – necesar pentru a avea dreptul la concediu și despăgubiri – poate costa până la șase milioane de ruble (aproximativ 67.000 de euro).

Amenințări și imposibilitatea retragerii

Un alt soldat, Ilya, care a vorbit cu Meduza, a spus că și comandanții economiseau bani pentru a cumpăra certificate de rănire.

„Pur și simplu nu vor să lupte”, a spus el, adăugând: „Înțeleg că, mai devreme sau mai târziu, propriii lor oameni îi vor împușca.”

Soldații care refuză sau nu pot plăti sunt împinși mai aproape de linia frontului pentru a crește probabilitatea ca aceștia să fie uciși. „E simplu. Fie ești de acord să plătești, fie știi care sunt consecințele”, a spus Ilya.

Totuși, rezilierea unui contract este „absolut imposibilă”, indiferent de suma de bani oferită, a declarat Mikhail pentru Meduza, adăugând: „Nici măcar cei fără brațe și picioare nu au putut să-și dea demisia.”

Editor : Ana Petrescu

