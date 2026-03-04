Poliţist din București acuzat că a primit mită de la un traficant de droguri, pentru a-i facilita întâlnirea în arest cu o femeie

Un poliţist din București a fost trimis în judecată de procurori sub acuzaţia că a primit mită de la un traficant de droguri, aflat în arest preventiv, pentru a-i facilita o întâlnire intimă cu o femeie, au declarat surse judiciare pentru Agerpres.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti a anunţat miercuri că a trimis în judecată un poliţist, în vârstă 28 de ani, agent principal de poliţie şi şef de schimb în cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă nr. 2, pentru săvârşirea infracţiunii de luare de mită.

"Din probatoriul administrat în cauză a rezultat că, la începutul lunii iulie 2025, inculpatul a solicitat unei persoane aflate în stare de arest preventiv în cadrul centrului menţionat suma de 700 de lei, în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor sale de serviciu, respectiv pentru a facilita accesul unei persoane de sex feminin în incinta centrului, în alte condiţii decât cele prevăzute de lege pentru exercitarea dreptului la vizită intimă. În realizarea acestei înţelegeri, în perioada 16.07.2025 - 25.07.2025, inculpatul a primit suma de 700 de lei, în două tranşe", susţine Parchetul într-un comunicat de presă.

Potrivit unor surse judiciare, bărbatul care l-a mituit pe poliţist este acuzat de trafic de droguri şi femeia cu care s-a întâlnit este iubita lui.

Dosarul se judecă la Tribunalul Bucureşti.

