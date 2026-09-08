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Aproape jumătate dintre germani se opun unei guvernări AfD cu susținerea altor partide în Saxonia-Anhalt

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Deutschland, Aachen (Elisenbrunnen): Demo mit Tausenden Menschen am Tag nach der Landtagswahl in Sachsen - Anhalt, Demon protest germania anti-afd
Foto: Profimedia Images
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Aproape jumătate dintre germani se opun ca partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) să formeze un guvern în landul Saxonia-Anhalt cu sprijinul altor partide, în pofida victoriei sale decisive în alegerile de duminică, potrivit unui sondaj de opinie reprezentativ YouGov, relatează marţi dpa, preluat de Agerpres. 

Conform acestui sondaj, 36% dintre respondenţi au spus că AfD nu ar trebui „în niciun caz” să formeze un guvern cu sprijinul altor partide, în timp ce 11% au spus că sunt „mai degrabă împotriva” ideii. 

În schimb, un procent de 20% din cei intervievaţi au spus că AfD ar trebui „cu siguranţă” să formeze un guvern cu sprijinul altor partide, în timp ce 18% s-au declarat „mai degrabă favorabili”. 

AfD a câştigat alegerile de duminică din acest land german cu un avantaj considerabil, obţinând 43,8% din voturi, potrivit rezultatelor preliminare, şi încearcă să intre la guvernare. Nu are însă majoritatea pentru a guverna singur. 

Uniunea Creştin-Democrată (CDU) a ieşit pe locul doi cu 17,2%, în timp ce Stânga, Verzii şi Social-Democraţii au obţinut fiecare în jur de 9%. 

Alianţa populistă Sahra Wagenknecht (BSW) a intrat la limită în Parlamentul landului Saxonia-Anhalt, obţinând cu puţin peste 5%. 

În acest context, nu este clar pentru moment cine va putea forma următorul guvern. 

Conform aceluiaşi sondaj, aproximativ patru din zece respondenţi au spus că a fost greşit ca CDU să excludă cooperarea cu AfD în general, 24% spunând că a fost „complet greşit”, iar 16% „mai degrabă greşit”. 

În schimb, 31% au spus că poziţia CDU a fost „complet corectă” şi 15% „mai degrabă corectă”. 

Există mai puţin consens în legătură cu decizia CDU de a exclude cooperarea cu partidul Stânga, 41% declarând că această decizie a fost „complet greşită” sau „mai degrabă greşită”, în timp ce 39% au spus că a fost corectă. 

Sondajul YouGov a fost realizat pe un eşantion de 1.862 de persoane cu vârsta de 18 ani şi peste din Germania pe 7 septembrie. 

Editor : A.C.

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