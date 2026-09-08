Merz pare că nu știe cum să reactioneze la victoria extremei drepte. La orizont, alte două înfrângeri: ar putea urma un „Kanzlertausch”

Extrema dreaptă germană încearcă să-și transforme victoria electorală zdrobitoare într-o lovitură decisivă împotriva lui Friedrich Merz și a conservatorilor săi aflați în dificultate — iar cancelarul pare să nu știe cum să reacționeze.

Merz părea să nu aibă un plan clar pentru a se salva pe sine și pe partidul său, în timp ce guvernul său se confrunta cu cea mai mare criză politică de până acum, dincolo de promisiunile ambigue de a deveni un politician mai bun și mai empatic, la 16 luni de la preluarea funcției de cancelar, comentează Politico.

„Suntem cu toții profund șocați”, a declarat Merz luni, după ce partidul de extremă dreaptă Alternativa pentru Germania (AfD) a atins un nou record la alegerile din Saxonia-Anhalt de la sfârșitul săptămânii, în timp ce sprijinul pentru Uniunea Creștin-Democrată (CDU) a scăzut cu mai mult de jumătate. „Aceasta este cea mai gravă înfrângere electorală suferită de CDU în ultimii ani — sau chiar decenii”, a adăugat cancelarul. „Desigur, vor trebui să existe consecințe.”

Însă rămâne incert care vor fi aceste consecințe. Indicatorii de popularitate extrem de scăzuți ai lui Merz și victoria convingătoare a AfD au alimentat speculațiile potrivit cărora conservatorii săi ar putea încerca un „Kanzlertausch”, adică o „schimbare a cancelarului”, pentru a-și relansa soarta politică. Merz a declarat însă luni că va rămâne în funcție și va continua pe calea reformelor economice pe care le consideră de mult necesare și care, în timp, vor rezolva problemele economice ale țării.

AfD nu a ascuns deloc intenția sa de a transforma înfrângerea electorală într-un eșec și mai mare pentru Merz. Partidul de extremă dreaptă îi curtează deschis pe parlamentarii conservatori din Saxonia-Anhalt să se răzgândească și să se alăture rândurilor sale — o strategie menită nu doar să asigure cele trei locuri suplimentare de care are nevoie pentru a guverna singur, ci și să divizeze tabăra conservatoare și să pună capăt controlului lui Merz asupra partidului său.

„Blocul conservator nu va mai putea câștiga niciodată alegerile federale, acesta este un fapt”, a declarat luni la Berlin Alice Weidel, co-liderul național al AfD. „Diferența dintre noi și ei este deja de 10%, iar obiectivul meu declarat este să măresc semnificativ această diferență în cel mai scurt timp posibil.”

Merz a recunoscut că el însuși face parte din problemă

Luni, Merz a recunoscut că el însuși face parte din problemă. Doar 9% dintre votanții din Saxonia-Anhalt au apreciat pozitiv prestația sa în calitate de cancelar, potrivit unui sondaj la ieșirea de la urne realizat pentru televiziunea publică germană.

„Știu că și personalitatea mea a fost un subiect recurent în această campanie electorală”, a declarat Merz. Germanii sunt îngrijorați cu privire la bunăstarea lor economică și la securitate în aceste vremuri tulburi, a continuat el, adăugând: „Trebuie să încercăm — inclusiv eu — să stabilim o legătură mai profundă cu oamenii, ținând cont de întreaga lor gamă de emoții.”

Sub presiune

Presiunea asupra lui Merz va crește probabil în următoarele săptămâni, mai ales că se apropie alegerile din două regiuni din est, programate pentru 20 septembrie. CDU-ul lui Merz se îndreaptă spre o înfrângere clară în landul Mecklenburg-Pomerania de Vest, unde AfD se află în fruntea tuturor celorlalte partide. În Berlin, unde CDU-ul se află actualmente la guvernare, partidul riscă să piardă puterea în favoarea unei coaliții de partide de stânga.

Cu încă patru alegeri regionale programate pentru anul viitor, conservatorii se confruntă cu o alegere clară: să continue să se opună extremei drepte în ascensiune sub conducerea unui cancelar extrem de nepopular sau să schimbe fundamental cursul cu un nou lider la cârma partidului.

Merz părea să recunoască dilema cu care se confruntă partidul său. „Acest rezultat electoral provoacă o mare agitație, nu numai în țara noastră, ci și în cadrul partidului meu”, a declarat el luni. „Iau acest lucru extrem de în serios și intenționez să fac tot ce-mi stă în putință în zilele și săptămânile următoare pentru a aborda personal gravitatea situației.”

Nemulțumiri

Deși majoritatea discuțiilor privind înlocuirea lui Merz au loc în privat, semnele nemulțumirii conservatorilor față de conducerea lui Merz încep să iasă la iveală.

„Oricine dorește să-și recâștige încrederea și credibilitatea trebuie, în urma unui astfel de rezultat, să pună totul sub semnul întrebării”, a scris deputatul CDU Sepp Müller într-o postare pe rețelele sociale.

„După un astfel de rezultat, nu putem pur și simplu să continuăm ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat”, a scris Gordon Schnieder, premierul landului Renania-Palatinat din partea CDU, pe X. „Dacă centrul democratic dorește să recâștige încrederea, trebuie să începem cu noi înșine. Nu este responsabilitatea oamenilor să înțeleagă mai bine politica noastră. Trebuie să oferim ceea ce oamenii așteaptă de la politică: mai puține conflicte, decizii clare și rezultate concrete.”

„O chestiune de compasiune”

AfD îl atacă pe cancelar pe mai multe fronturi politice — criticându-l în privința migrației, dând vina pe politicile sale energetice pentru criza industrială a țării și insistând asupra restabilirii fluxurilor de energie ieftină din Rusia.

Însă multe dintre cele mai eficiente atacuri ale AfD sunt pur și simplu tactice.

Chiar dacă AfD încearcă să câștige puterea în Saxonia-Anhalt prin încercarea de a atrage dezertori conservatori, partidul se prezintă ca fiind dispus să colaboreze cu CDU, știind foarte bine că Merz nu ar permite prăbușirea „zidului de protecție” care împiedică partidele de centru să coopereze cu extrema dreaptă.

Acest lucru permite partidului AfD să-l acuze pe Merz că ignoră voința poporului, în contextul creșterii rapide a popularității partidului, prezentând în același timp conservatorii drept „stângiști deghizați” pentru că preferă să colaboreze cu o serie de partide de stânga.

Dilemă strategică

Alegerile din Saxonia-Anhalt ilustrează dilema strategică cu care se confruntă CDU — și de pe urma căreia beneficiază AfD. Pentru a evita guvernarea alături de AfD, CDU ar trebui, teoretic, să colaboreze cu toate celelalte partide din parlamentul landului, toate aflate pe stânga politică, inclusiv extrema stângă. Pe măsură ce conservatorii cedează sub presiunea guvernării alături de adversari ideologici, AfD speră că diviziunile tot mai mari privind „zidul de protecție” vor duce, în cele din urmă, la căderea lui Merz.

„Oamenii și-au pierdut încrederea în partid”, a declarat luni Weidel, din partea AfD. „Înainte de alegeri, promit mereu un lucru. Iar după alegeri, fac exact opusul. Și așa își pierde orice partid acceptarea și încrederea alegătorilor săi. Niciun cancelar dinainte nu a fost atât de nepopular ca Friedrich Merz, care a devenit un obstacol major în calea dezvoltării prospere a Germaniei.”

Tino Chrupalla, celălalt lider național al AfD, a afirmat că, dacă CDU nu renunță la „firewall”, acest lucru ar însemna sfârșitul partidului. Dacă partidul „continuă pe această cale”, a spus el, „atunci, pe termen scurt, nu va mai exista un CDU în Germania de Est”.

Deși aceste linii de atac ale AfD se dovedesc extrem de eficiente, Merz nu a prezentat luni niciun plan clar pentru a le contracara — în afară de a deveni, practic, un politician mai bun.

„Nu este vorba doar de o înțelegere politică rațională — este și o chestiune de compasiune, empatie și emoții”, a declarat Merz, cu un ton sobru, în fața reporterilor din Berlin. „Nu sunt genul de om care își afișează emoțiile în fiecare zi, dar publicul vrea să vadă răspunsuri diferite.”

El a recunoscut că nu a reușit să stabilească o legătură cu alegătorii — dar a sugerat că mai are încă timp să învețe.

„Este cu siguranță adevărat că am această problemă – și se vede în sondaje – că mulți oameni nu îmi împărtășesc modul de gândire și felul în care evaluez lucrurile”, a spus Merz. „Aceasta este responsabilitatea mea și o accept. Voi încerca să fac lucrurile altfel – să fac mai bine – în săptămânile și lunile următoare.”

Întrebarea este dacă partidul său va avea atâta răbdare.

Editor : Sebastian Eduard