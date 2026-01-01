Poliţia olandeză s-a confruntat cu violenţe „fără precedent” de Anul Nou. Agenții, atacați cu sticle incendiare, petarde și artificii

Poliţia din Olanda a fost atacată cu artificii şi s-a confruntat cu „un nivel de violenţă fără precedent” în noaptea de Revelion, au declarat oficialii, relatează BBC.

Şefa Sindicatului Poliţiei Olandeze, Nine Kooiman, a declarat că a fost lovită cu artificii şi alte materiale explozive în timpul turei sale din Amsterdam. Ea a spus că violenţa a fost „fără precedent”.

Rapoarte despre atacuri împotriva poliţiștilor şi pompierilor au venit însă din toată ţara.

În oraşul Breda, din sudul ţării, s-a aruncat cu sticle incendiare asupra forțelor de ordine.

În Rotterdam, spitalul oftalmologic al oraşului a declarat că a tratat 14 pacienţi, dintre care 10 minori, pentru leziuni oculare. Doi dintre ei au fost operaţi.

În alte părţi ale ţării, un băiat de 17 ani din Nijmegen şi un bărbat de 38 de ani din Aalsmeer au murit în urma unor incidente cu artificii, a relatat presa locală, notează BBC, citată de News.ro.

Şi în Bielefeld, în Germania, poliţia locală a declarat că doi tineri de 18 ani au murit după ce au aprins artificii artizanale.

Interzicerea artificiilor neomologate urmează să intre în vigoare în Olanda în 2026. Potrivit Asociaţiei Olandeze de Pirotehnie, în acest an s-au cheltuit 129 de milioane de euro pentru artificii, o sumă record.

În plus, o biserică din secolul al XIX-lea din Amsterdam a fost cuprinsă de flăcări în primele ore ale Anului Nou, dar cauza incendiului nu este încă cunoscută. Biserica Vondelkerk, care are vedere spre cel mai mare parc din oraş, Vondelpark, este o atracţie turistică încă de la construirea sa în 1872. Turnul înalt de 50 de metri al bisericii istorice s-a prăbuşit. Autorităţile au declarat că acoperişul a fost grav avariat, dar structura pare să fi rămas intactă. Bazilica neogotică a fost proiectată de arhitectul Pierre Cuypers, ale cărui lucrări includ şi Rijksmuseum.

