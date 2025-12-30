Live TV

Poliţistul responsabil cu securitatea echipei Franţei, sancţionat după ce a primit o donaţie de la Mbappe. Suma oferită de fotbalist

kylian mbappe pe teren
Kylian Mbappé. Foto: Profimedia

Un poliţist responsabil cu securitatea echipei Franţei a fost sancţionat disciplinar de Direcţia Generală a Poliţiei Naţionale (DGPN) cu pensionarea anticipată după ce a primit un cadou de la Kylian Mbappé, a aflat, marţi, AFP din surse apropiate dosarului, confirmând o informaţie publicată de Le Monde.

În iunie 2023, acest poliţist detaşat la FFF a primit o donaţie de 60.300 de euro de la actualul căpitan al echipei Franţei, provenită din prima sa pentru Cupa Mondială din 2022. Această sumă a fost semnalată de un bancher către Tracfin, celula de informaţii financiare din Bercy, în iulie 2024, declanşând deschiderea unei anchete judiciare.

„Donaţia primită pentru Cupa Mondială din 2022 era legală, a fost făcută prin cec şi nu trebuia declarată”, a asigurat în această vară pentru AFP avocatul comandantului, Jean-Baptiste Soufron.

Vizând o procedură administrativă a IGPN, poliţistul a fost convocat în faţa consiliului disciplinar în octombrie, fără a se ajunge la o sancţiune, potrivit surselor. Cu toate acestea, câteva săptămâni mai târziu, pe 20 decembrie, DGPN a decis să-l sancţioneze cu pensionarea anticipată pentru că nu şi-a informat conducerea cu privire la această donaţie, au precizat sursele, notează Le Monde, citată de News.ro.

Înainte de această decizie, agentul, care a fost o figură importantă a echipei Bleus timp de mai mulţi ani şi prieten al familiei Mbappé, şi-a exercitat dreptul la pensie în urmă cu câteva săptămâni, urmând să plece la 31 decembrie, potrivit surselor, precizând că va fi angajat de FFF cu contract pe durată determinată pentru următoarea Cupă Mondială.

„Este o respingere serioasă a anchetei IGPN, având în vedere că celelalte acuzaţii, în afară de donaţie, au fost abandonate după explicaţiile date în faţa consiliului disciplinar – în special munca ascunsă sau paralelă în Camerun”, a comentat avocatul său, Jean-Baptiste Soufron, care va contesta această sancţiune în faţa tribunalului administrativ.

„Această poveste nu se susţine din punct de vedere juridic, deoarece donaţia este legală şi nu este contestată, iar intenţia este una răuvoitoare, având în vedere că comandantul urma să se pensioneze la 31 decembrie. Mă întreb care sunt motivele pentru care se insistă atât de mult asupra acestui funcţionar de poliţie onest”, a declarat fostul prefect Abdel Aïssou, care îl apără pe funcţionar.

Ancheta judiciară care vizează poliţistul pentru muncă la negru şi spălare de bani din fraude fiscale este încă în curs.

Alţi patru brigadieri-şefi au primit câte 30.000 de euro fiecare în acelaşi context, ceea ce înseamnă un total de 180.300 de euro donaţi de Kylian Mbappé. Anturajul său asigură că „totul s-a făcut în conformitate cu regulile”, „fără nicio contrapartidă”.

