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Polonia a dezvăluit amploarea ajutorului militar acordat Ucrainei

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Signing of a contract for the Authorized Service Center for AGT1500 engines for M1 Abrams tanks.
Władysław Kosiniak-Kamysz Foto: Profimedia
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Polonia a acordat Ucrainei ajutor militar în valoare totală de aproximativ 3,83 miliarde de euro (16,45 miliarde de zloți) de la începutul invaziei ruse în februarie 2022, a anunțat luni ministrul polonez al Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, potrivit Radio Polonia.

Potrivit ministrului, Varșovia a decis să facă publice informațiile privind echipamentele militare livrate Ucrainei, pe fondul tensiunilor politice interne și al presiunilor venite din partea opoziției de dreapta.„Valoarea globală a donațiilor realizate se ridică la circa 16 miliarde 450 de milioane de zloți (3,83 miliarde de euro)”, a precizat Kosiniak-Kamysz în cadrul conferinței de presă.

El a adăugat că divulgarea altor detalii suplimentare va mai necesita „ceva timp”. Spre deosebire de alți aliați europeni (cum ar fi Marea Britanie, Germania sau Cehia), Polonia a preferat până acum să nu comunice public detaliile ajutorului militar, invocând motive de securitate.

Anunțul vine într-un context tensionat între Varșovia și Kiev, marcat de dispute istorice legate de al Doilea Război Mondial, care au generat un val de sentimente anti-ucrainene în Polonia și critici dure din partea opoziției naționaliste împotriva guvernului Donald Tusk.

Ministrul a recunoscut că Polonia a transferat „câteva rachete” interceptoare pentru sistemele Patriot, dar a subliniat că acest lucru s-a făcut la cererea NATO și a comandamentului american, cu garanții de sprijin din partea aliaților.

Polonia rămâne în continuare un hub important pentru tranzitul ajutorului militar și umanitar către Ucraina.

Schimbarea de abordare intervine în contextul escaladării pe tema masacrelor din cel de Al Doilea Război Mondial între cei doi vecini şi aliaţi.

Această dispută a provocat un val de sentimente anti-ucrainene în Polonia şi alimentează critici ale partidelor opoziţiei naţionaliste de dreapta şi de extremă dreapta împotriva guvernului centrist al prim-ministrului Donald Tusk.

Coaliţia la putere a fost acuzată în special că a transferat tacit Ucrainei rachete interceptoare destinate sistemelor americane Patriot achiziţionate iniţial de Polonia pentru propria sa apărare antiaeriană.

„Câteva rachete” au fost trimise Ucrainei, a recunoscut ministrul, dar acest lucru s-a făcut „la cererea secretarului general al NATO, comandamentului forţelor americane în Europa şi comandantului suprem al forţelor aliate în Europa”.

Potrivit lui, orice transfer de material este însoţit de garanţii de ajutor din partea aliaţilor în caz de necesitate.

 

Editor : M.C

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