Netanyahu va da în judecată Haaretz, după dezvăluirile privind avertismentul pe care l-a primit înaintea masacrelor din 7 octombrie

Ziarul israelian Haaretz a relatat marți că Emiratele Arabe Unite l-au avertizat pe premierul israelian Benjamin Netanyahu cu o săptămână și jumătate înainte de 7 octombrie 2023 că teroriștii din mișcarea Hamas pregăteau un atac de amploare. Prim-ministrul Netanyahu a anunțat miercuri intenția sa de a depune o plângere pentru calomnie împotriva cotidianului Haaretz, după publicarea anchetei jurnalistice în care se afirma că președintele Emiratelor Arabe Unite, Mohammed bin Zayed al-Nahyane (MBZ), l-ar fi informat cu privire la un atac pregătit de Hamas, scrie lorientlejour.com.

Cunoscut pentru pozițiile sale critice față de guvernul Netanyahu, ziarul de stânga a afirmat că menține informațiile publicate marți. Potrivit cotidianului, șeful guvernului israelian ar fi purtat o conversație telefonică de 45 de minute cu președintele emiratez, despre care nu ar fi informat aparatul de securitate israelian.

Netanyahu neagă categoric

Benjamin Netanyahu a negat categoric această versiune. Într-un mesaj publicat pe X, el a afirmat că biroul său, Consiliul Național de Securitate și secretarul său militar au examinat înregistrările apelurilor sale și nu au găsit nicio urmă a unui astfel de schimb de mesaje.

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„Contrar celor afirmate, nu a avut loc nicio conversație între prim-ministru și președintele Emiratelor Arabe Unite între începutul lunii septembrie și 7 octombrie”, a scris el.

Ministerul de Externe al Emiratelor a precizat marți că guvernul nu comentează informațiile referitoare la conversațiile dintre lideri. Cu toate acestea, el a subliniat că autoritățile din Emiratele Arabe Unite și cele israeliene mențin de cinci ani canale de comunicare „deschise și directe”.

Emiratele Arabe Unite și-au normalizat relațiile cu Israelul în 2020 în cadrul Acordurilor lui Abraham, încheiate sub egida Statelor Unite în timpul primului mandat al președintelui Donald Trump.

O avertizare egipteană, de asemenea, dezmințită

Benjamin Netanyahu a respins, de asemenea, informațiile potrivit cărora șeful serviciilor de informații egiptene de la acea vreme, generalul Abbas Kamel, l-ar fi avertizat cu privire la iminența unei operațiuni a Hamas. El a calificat această afirmație drept „deja dezmințită la începutul războiului”. Detaliile unui schimb de replici între Kamel și Netanyahu au fost relatate pentru prima dată de cotidianul israelian Yedioth Ahronoth, la două zile după atac.

„Toate acestea dovedesc că avem de-a face cu o invenție răuvoitoare, al cărei calendar politic este evident”, a scris prim-ministrul israelian, acuzând ziarul Haaretz că participă la „campania electorală a stângii”.

Benjamin Netanyahu a considerat că aceste informații aveau scopul de a „deturna atenția” de la responsabilitățile foștilor șefi ai serviciilor de securitate israeliene, în special ale fostului director al Shin Bet, Ronen Bar, și ale fostului șef al Statului Major al armatei, Herzl Halevi. El le reproșează că nu l-au avertizat la timp, deși, potrivit lui, primiseră informații „cu câteva ore înainte de începerea atacului”.

Controversa apare în pragul alegerilor israeliene

Controversa apare în pragul alegerilor israeliene, programate pentru 27 octombrie, în contextul în care Gadi Eisenkot, fostul șef al Statului Major al armatei, se profilează ca principalul rival al lui Benjamin Netanyahu.

Reacționând la dezvăluirile din Haaretz, Gadi Eisenkot l-a acuzat pe prim-ministru că încearcă să se sustragă de la responsabilitatea sa pentru eșecurile în materie de securitate care au precedat evenimentele din 7 octombrie 2023 și că recurge la scuze „patetice”, în special afirmând că nu a fost trezit la timp în dimineața atacului.

A week and a half before October 7, 2023 UAE President Sheikh Mohamed bin Zayed called Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu from Abu Dhabi and spoke with him for 45 minutes.



In that conversation, bin Zayed warned that Hamas’ leader in Gaza, Yahya Sinwar, was planning a… pic.twitter.com/ZZUp2WVR8V — Haaretz.com (@haaretzcom) September 8, 2026

Și alte personalități ale opoziției au reacționat vehement. Naftali Bennett, fost prim-ministru și el candidat la alegeri, a afirmat că Benjamin Netanyahu poartă o „responsabilitate personală și directă” pentru victimele din 7 octombrie. „Netanyahu nu poate continua să-și exercite funcția nici măcar un minut în plus”, a adăugat el.

Atacul condus de Hamas în sudul Israelului a dus la moartea a 1 .121 de persoane, potrivit unui bilanț al AFP întocmit pe baza datelor oficiale israeliene. Militanții palestinieni au luat, de asemenea, 251 de ostatici și i-au dus în Fâșia Gaza, dintre care 44 erau deja morți.

Războiul declanșat de Israel în enclava palestiniană în urma acestui atac a lăsat cea mai mare parte a Fâșiei Gaza în ruine și a provocat peste 73 650 de morți, potrivit Ministerului Sănătății din Gaza, condus de Hamas.

Partidul premierului acuză amestecul străin în alegeri

Miercuri, partidul Likud, al premierului Netanyahu, a afirmat că raportul controversat, potrivit căruia prim-ministrul Benjamin Netanyahu ar fi primit o avertizare din partea Emiratelor Arabe Unite înainte de masacrul din 7 octombrie, face parte dintr-o încercare a unor actori străini de a se amesteca în alegerile din Israel, scrie ynetnews.com.

„Adevărata problemă care a ieșit la iveală în ultimele două zile este amestecul flagrant al unor forțe străine în alegerile israeliene”, a declarat partidul într-un comunicat, acuzându-l pe politicianul palestinian Mohammed Dahlan, stabilit în Emiratele Arabe Unite, că ar fi în spatele articolului publicat de Haaretz.

Partidul Likud nu a prezentat dovezi care să demonstreze că Dahlan ar fi fost implicat în redactarea sau publicarea articolului. Acesta a susținut că Dahlan dorește înlăturarea guvernului lui Netanyahu deoarece speră să preia controlul asupra Fâșiei Gaza și ar avea de câștigat de pe urma unui viitor guvern israelian dispus să se retragă din acest teritoriu.

Partidul l-a vizat, de asemenea, pe jurnalistul Shlomi Eldar, care a publicat articolul împreună cu Ruth Yuval, susținând că Eldar ar fi primit o sumă de bani de la o organizație non-profit de stânga asociată cu partidul „Democrații” al lui Yair Golan pentru a difuza ceea ce Likud a descris drept „știri false”. Declarația nu a furnizat dovezi că presupusa plată ar fi avut legătură cu articolul din Haaretz.

Likud a subliniat, de asemenea, vizitele efectuate în Emiratele Arabe Unite în urmă cu aproximativ două luni de către Golan și fostul șef al Shin Bet, Ronen Bar, întrebând dacă aceste deplasări aveau legătură cu publicarea articolului. Partidul nu a oferit însă nicio dovadă a unei astfel de legături.

Likud solicită anchetă penală

Partidul a solicitat o anchetă penală împotriva lui Eldar, Yuval, Haaretz, Golan și Partidul Democraților, pe baza a ceea ce a descris ca fiind eforturi suspectate de a perturba alegerile în coordonare cu actori străini.

Acuzațiile au fost formulate la câteva ore după ce Netanyahu a declarat că și-a instruit avocații să intenteze o acțiune în justiție împotriva ziarului Haaretz și a lui Eldar în legătură cu articolul. El a negat că președintele EAU, Mohammed bin Zayed, l-ar fi avertizat înainte de 7 octombrie că Yahya Sinwar, liderul de atunci al Hamas din Gaza, plănuia un atac de amploare.

Haaretz a declarat că își menține articolul.

🚨Haaretz exposé: Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu received an explicit warning from UAE President bin Zayed days before October 7. He didn't brief Israel's security chiefs. @shlomieldar



🔗Link to full exposé in bio



Photos: Haim Goldberg/Flash90, Khalil Hamra/AP,… pic.twitter.com/WYXZky7uWf — Haaretz.com (@haaretzcom) September 8, 2026

Un înalt oficial al serviciilor de informații din Orientul Mijlociu a declarat anterior pentru ynet că Emiratele Arabe Unite au transmis într-adevăr un avertisment, dar nu a precizat modul în care acesta a fost transmis sau dacă bin Zayed a discutat personal acest lucru cu Netanyahu.

Editor : Marina Constantinoiu