Live TV

Polonia și țările NATO vor lovi regiunea Kaliningrad dacă Rusia va încerca să atace - avertismentul dur al unui general polonez

Data publicării:
Polish Brig. Gen. Jarosław Gromadziński, 15th Mechanized Brigade commander, is interviewed by local reporters shortly after a combined live fire exercise for exercise Puma 2 with Battle Group Poland at Bemowo Piskie Training Area, Poland on June 15, 2018
Fostul comandant Eurocorps Jarosław Gromadziński. Foto: Profimedia

Polonia și țările NATO vor lovi regiunea Kaliningrad dacă Rusia va încerca să atace, a avertizat fostul comandant al Eurocorps, generalul polonez Jarosław Gromadziński, într-un interviu pentru presa locală citat de Nexta.

„Dacă vom fi obligați să facem acest lucru, îl vom face cu toată hotărârea – vom arde totul pe o distanță de 300 de kilometri și vom da foc pe o distanță de 900 de kilometri. Acesta este un semnal clar”, a declarat fostul comandant al Eurocorps, Jarosław Gromadziński, cu privire la un posibil atac de represalii asupra regiunii Kaliningrad.

Generalul spune că NATO ar trebui să fie pregătită să intervină în enclavele rusești dacă Moscova atacă Polonia. Într-un interviu acordat Fakt, acesta avertizează că Rusia trebuie să ia în calcul consecințele unui astfel de atac, inclusiv în Kaliningrad.

Polska i państwa NATO uderzą w obwód królewiecki, jeśli Rosja spróbuje zaatakować — były dowódca Korpusu Europejskiego Gromadziński

„W promieniu 300 kilometrów wszystko spalimy, a w promieniu 900 kilometrów — podpalimy. Zrobimy to z pełną determinacją”. pic.twitter.com/1myBAF3QT6

— NEXTA Polska (@nexta_polska) December 11, 2025

Generalul Gromadziński a explicat că blocarea regiunii Königsberg — o semi-enclavă rusească înconjurată de țări NATO — ar necesita de trei ori mai multe forțe decât eliminarea ei. „Dacă Rusia ar lansa un atac (asupra Poloniei și NATO — n.d.), avem dreptul să intrăm acolo și să eliminăm amenințarea. Ne-am obișnuit de-a lungul multor ani în armată cu ideea că Königsberg este un buncăr pe care trebuie să-l protejăm. Ei pot trage în noi, dar noi nu putem trage complet în ei. Astăzi, trebuie să declarăm clar: «Dacă ne atacați, putem intra acolo și trebuie să luați în considerare acest lucru»”, a comentat el.

„Rațiunea noastră de a fi este să arătăm că suntem o țară puternică și hotărâtă. Inclusiv, dacă vom fi atacați, ne lăsăm oportunitatea de a intra și elimina amenințarea din regiunea Königsberg”, a spus Gromadzinski, folosind denumirea istorică a Kaliningradului.

Potrivit acestuia, Polonia ar trebui să prevadă în mod explicit posibilitatea neutralizării amenințării provenite din Kaliningrad. Iar Moscova trebuie să știe că un atac asupra unui stat NATO ar putea duce la repercusiuni directe asupra enclavei ruse.

Gromadzinski afirmă că un astfel de mesaj strategic ar crea dileme importante pentru Kremlin. El estimează că armata rusă nu și-ar putea reface capacitatea de a purta un război împotriva NATO în următorii 5-6 ani, și doar în condițiile în care ar avea acces la tehnologii și resurse în prezent restricționate.

Conform analizei sale, Rusia a pierdut „sute de mii de soldați și zeci de mii de vehicule blindate și artilerie”, pierderi care fac imposibilă planificarea unor operațiuni ofensive în afara Ucrainei pe termen mediu.

„Rusia își înțelege slăbiciunile, dar învață rapid”, a spus generalul. „Trăim într-un război hibrid constant și trebuie să recunoaștem asta ca pe o nouă normalitate”.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
8f90f2fd-bade-45b3-84d7-9981085affab
1
Cine este Raluca Moroșanu, judecătoarea care a întrerupt conferința de la Curtea de Apel...
ID216894_INQUAM_Photos_George_Calin
2
Cum explică Lia Savonea momentul „M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc”, din timpul...
prezidiu curtea de apel bucuresi la conferinta de presa dupa ancheta recorder
3
Război total și acuzații reciproce la Curtea de Apel după ancheta Recorder. „Suntem...
aer poluat in oras
4
Comisia Europeană a trimis România în fața Curții de Justiție pentru nerespectarea...
Judecătoarea Raluca Moroșanu.
5
Declarație manifest la Curtea de Apel București. O judecătoare spune că dezvăluirile...
"Cutremur" la FCSB! Ce le-a spus Siyabonga Ngezana jurnaliștilor, imediat după 4-3 cu Feyenoord
Digi Sport
"Cutremur" la FCSB! Ce le-a spus Siyabonga Ngezana jurnaliștilor, imediat după 4-3 cu Feyenoord
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Lukoil
Motivul pentru care Lukoil preferă oferta unei bănci americane pentru activele sale globale (Reuters)
masina porsche in rusia
De ce nu au mai pornit maşinile Porsche în Rusia, incident care a blocat sute de bolizi în parcări
submarin rusesc krasnodar urmarit de o nava britanica in canalul manecii
Marina britanică a vânat un submarin rusesc timp de trei zile în Canalul Mânecii
Europe US Separation as a European Union United States Divorce as a couple on a broken fading bridge flying away as a divided national relationship co
Planul SUA de a „retrage din UE” patru țări, conținut în versiunea nepublicată a Strategiei de Securitate. Răspunsul dat de Polonia
photo-collage.png - 2025-11-18T103811.529
Trump este „extrem de frustrat” de ambele tabere din războiul ruso-ucrainean. Casa Albă cere „acțiuni, nu discuții”
Recomandările redacţiei
BUCURESTI - MINISTRUL SANATATII - CONFERINTA DE PRESA - 2 OCT 20
Caz de lepră confirmat în România. Alexandru Rogobete: Alte trei...
viktor orban
Statele UE au căzut de acord privind modul de ocolire a opoziției...
pensionara fara bani in portofel
„Fără împrumuturi nu se poate”. Sărbători pe datorie pentru mii de...
seismograf care inregistreaza un cutremur
Cutremur în România, în noaptea de joi spre vineri
Ultimele știri
„Un loc cu adevărat remarcabil”. O echipă de cercetători americani studiază microorganismele de la Vulcanii Noroioși. Care e scopul lor
Trump a apărut din nou în public cu mâna bandajată. Explicațiile date de purtătoarea de cuvânt a Casei Albe
Femeie atacată și lovită de fostul partener în propria casă. „Mi-a făcut foarte mult rău. Nu am de ce să-l iert”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Luna intră în Fecioară pe 12 decembrie. Cele patru zodii care atrag noroc și abundență din plin în viețile lor
Cancan
Fenomenul meteo periculos care a înghițit Balcanii în noaptea de 12 decembrie! România a reușit să îl fenteze...
Fanatik.ro
Juri Cisotti, unul dintre preferaţii lui Gigi Becali la FCSB! Ce spune despre laudele şi criticile patronului
editiadedimineata.ro
Administrația Trump declară război fact-checkingului: vize blocate pentru moderatori și verificatori ai...
premier thailanda
Premierul Thailandei dizolvă Parlamentul pe fondul tensiunilor cu Cambodgia
An employee cleans up at an "izakaya" pub in Hachinohe, Aomori Prefecture, on Tuesday, Dec. 9, 2025, in the wake of a huge earthquake that rocked northeastern Japan the night before
Cutremur cu magnitudinea 6,7 în nordul Japoniei. A fost emisă alertă de tsunami
Playtech
Rodica Stănoiu ar fi trăit ca-n Iad cu iubitul mai tânăr! Cum a ajuns la spital: 'Îi era frică de el'. Ce îi...
Digi FM
Chris Pratt, despre împrejurarea inedită în care a cunoscut-o pe fiica lui Arnold Schwarzenegger, actuala lui...
Digi Sport
I-a făcut "praf"! Robin van Persie nu s-a ferit de cuvinte, după revenirea de senzație a FCSB-ului
Pro FM
Sam Asghari o respectă pe Britney Spears chiar și după divorț: „E cel mai important lucru pentru mine”...
Film Now
Fratele actriței Lindsay Lohan, dat în judecată pentru afaceri imobiliare ilegale. Schema la care ar fi...
Adevarul
Întrebarea care a aprins scânteia între profesori și învățători. „Dacă citește ministrul ne pune să-i luăm și...
Newsweek
În ce ordine bagă băncile pensiile și bonusul de 400 de lei pe card? Care pensionari nu iau azi banii?
Digi FM
Casa Albă, în haine de sărbătoare, în ciuda demolărilor ordonate de Trump. Cum a decorat Melania de Crăciun
Digi World
A fost descoperită cea mai veche dovadă a producerii focului. Momentul-cheie din evoluţia umanităţii s-a...
Digi Animal World
Cum a reacționat un câine când un străin a intrat în casă. Stăpânul patrupedului a fost șocat: „Trebuia să-i...
Film Now
Kate Winslet, de mână cu fiul ei, Joe Anders, pe covorul roșu, la premiera „Goodbye June”. Ea a regizat, el a...
UTV
Elena Vîșcu iubește din nou. Fosta soție a lui CRBL are un nou iubit, la un an și jumătate după divorț