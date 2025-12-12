Polonia și țările NATO vor lovi regiunea Kaliningrad dacă Rusia va încerca să atace, a avertizat fostul comandant al Eurocorps, generalul polonez Jarosław Gromadziński, într-un interviu pentru presa locală citat de Nexta.

„Dacă vom fi obligați să facem acest lucru, îl vom face cu toată hotărârea – vom arde totul pe o distanță de 300 de kilometri și vom da foc pe o distanță de 900 de kilometri. Acesta este un semnal clar”, a declarat fostul comandant al Eurocorps, Jarosław Gromadziński, cu privire la un posibil atac de represalii asupra regiunii Kaliningrad.

Generalul spune că NATO ar trebui să fie pregătită să intervină în enclavele rusești dacă Moscova atacă Polonia. Într-un interviu acordat Fakt, acesta avertizează că Rusia trebuie să ia în calcul consecințele unui astfel de atac, inclusiv în Kaliningrad.

Generalul Gromadziński a explicat că blocarea regiunii Königsberg — o semi-enclavă rusească înconjurată de țări NATO — ar necesita de trei ori mai multe forțe decât eliminarea ei. „Dacă Rusia ar lansa un atac (asupra Poloniei și NATO — n.d.), avem dreptul să intrăm acolo și să eliminăm amenințarea. Ne-am obișnuit de-a lungul multor ani în armată cu ideea că Königsberg este un buncăr pe care trebuie să-l protejăm. Ei pot trage în noi, dar noi nu putem trage complet în ei. Astăzi, trebuie să declarăm clar: «Dacă ne atacați, putem intra acolo și trebuie să luați în considerare acest lucru»”, a comentat el.

„Rațiunea noastră de a fi este să arătăm că suntem o țară puternică și hotărâtă. Inclusiv, dacă vom fi atacați, ne lăsăm oportunitatea de a intra și elimina amenințarea din regiunea Königsberg”, a spus Gromadzinski, folosind denumirea istorică a Kaliningradului.

Potrivit acestuia, Polonia ar trebui să prevadă în mod explicit posibilitatea neutralizării amenințării provenite din Kaliningrad. Iar Moscova trebuie să știe că un atac asupra unui stat NATO ar putea duce la repercusiuni directe asupra enclavei ruse.

Gromadzinski afirmă că un astfel de mesaj strategic ar crea dileme importante pentru Kremlin. El estimează că armata rusă nu și-ar putea reface capacitatea de a purta un război împotriva NATO în următorii 5-6 ani, și doar în condițiile în care ar avea acces la tehnologii și resurse în prezent restricționate.

Conform analizei sale, Rusia a pierdut „sute de mii de soldați și zeci de mii de vehicule blindate și artilerie”, pierderi care fac imposibilă planificarea unor operațiuni ofensive în afara Ucrainei pe termen mediu.

„Rusia își înțelege slăbiciunile, dar învață rapid”, a spus generalul. „Trăim într-un război hibrid constant și trebuie să recunoaștem asta ca pe o nouă normalitate”.

